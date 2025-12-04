Tres películas navideñas protagonizadas por Chad Michael Murray, el galán adolescente de los 2000

Quedan pocos días para la llegada de la Navidad, una de las fechas más importantes del calendario y la época en la que la magia, la unión familiar y la nostalgia se hacen protagonistas en cada rincón del hogar. Sin embargo, el espíritu navideño no solo inunda los espacios físicos a los que asistimos, sino también las plataformas de streaming que nos deleitan con su contenido; y Netflix es una de ellas. Por tal motivo, te traemos tres películas navideñas que no te podés perder y que tienen como protagonista a Chad Michael Murray, quien se consolidó como un ídolo adolescente en los 2000 gracias a roles protagónicos en series como One Tree Hill (2003) y películas como La nueva cenicienta (2004) y Un viernes de locos (2003).

Chad Michael Murray y Britt Robertson en Los festivos caballeros (Foto: Netflix)

Tres películas navideñas protagonizadas por Chad Michael Murray para ver en Netflix

1. Los festivos caballeros (2024)

La historia sigue a Ashley Davis (interpretada por Britt Robertson), una bailarina profesional de Broadway que, tras ser despedida de su espectáculo en Nueva York, regresa a su pequeño pueblo natal en un momento difícil. Al llegar, descubre que el club nocturno de sus padres está al borde de la bancarrota y corre el riesgo de cerrar antes de Navidad debido a las deudas.

Decidida a ayudar a sus padres y gracias a su experiencia como coreógrafa, Ashley tiene una idea audaz y poco convencional: montar un espectáculo navideño con un elenco masculino. Aquí es donde entra Luke (interpretado por Chad Michael Murray), un elegante y amable carpintero del pueblo que la ayuda con las reparaciones del local. Ashley lo convence para que se convierta en la estrella principal del show. Ver Los festivos caballeros.

Los festivos caballeros, tráiler

2. Navidad en la avenida del molino (2023)

La trama se centra en Mia Meijer (interpretada por Christa Taylor Brown), una joven que regresa a su hogar para las fiestas y se encuentra con un gran dilema: el antiguo molino holandés de su familia, un aserradero conocido por su fina carpintería y un símbolo de la comunidad durante 90 años, está a punto de ser demolido por una empresa inmobiliaria.

Para salvar el molino, Mia debe unir a sus vecinos y luchar contra la empresa. Sin embargo, el conflicto se complica cuando descubre que la persona a cargo de la demolición es Brady Schaltz (interpretado por Chad Michael Murray), su antiguo amor de la infancia. Ver Navidad en la avenida del molino.

Navidad en la avenida del molino, tráiler

3. Deseos de Navidad en Angel Falls (2021)

La historia se centra en Ally (Jessica Lowndes), una médica muy dedicada y, a menudo, adicta al trabajo que se refugia en su carrera para evitar enfrentarse a la Navidad, que le trae recuerdos dolorosos del pasado. Ella está comprometida con su novio, Josh, y aunque su relación parece perfecta, Ally tiene problemas para conectar emocionalmente, especialmente con el espíritu festivo.

Cuando su prometido la confronta sobre su falta de espíritu navideño, Ally le corta y decide embarcarse en una misión para recuperar la alegría de las fiestas. Sin embargo, se da cuenta de que necesita ayuda desesperadamente. Es en este momento cuando aparece Gabe (Chad Michael Murray), un hombre misterioso que trabaja como barista en el pueblo de Angel Falls, y que resulta ser un ángel enviado con una misión muy específica: ayudar a Ally a sanar sus heridas y encontrar el verdadero significado de la Navidad. Deseos de Navidad en Angel Falls abandona la plataforma el 31 de diciembre.