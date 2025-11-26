Clima festivo: 10 películas de Navidad clásicas para ver por streaming

En la cuenta regresiva para la llegada de las Fiestas, muchos buscan películas de Navidad para ponerse en el espíritu. Con el streaming, es posible encontrar un gran catálogo de opciones, ideales para ver en familia y amigos.

El Grinch

Trailer El Grinch

Se trata de un clásico de entre las películas navideñas, disponible en Amazon Prime. Se basa en la historia de Dr. Seuss sobre el pueblo de Who, donde todos los habitantes adoran la Navidad. Al norte, vive escondida una criatura verde que se hace llamar el Grinch (Jim Carrey). Harto del espíritu alegre y festivo que reina en el pueblo, él planea una estrategia para arruinar la fiesta navideña.

Love Actually

Love Actually - Tráiler

Muchos esperan con ansias esta época del año para ver esta comedia romántica. Relata las historias de amor y desamor de distintas parejas británicas en las Fiestas. Tiene un elenco estelar con Emma Thompson, Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Alan Rickman y Liam Neeson. Se puede ver tanto en Netflix como en Amazon Prime.

Santa Cláusula

Esta saga de cuatro películas protagonizada por Tim Allen está en Disney+. En Nochebuena, un papá divorciado Scott Calvin y su hijo ven que Santa Claus se cayó de su tejado. Scott toma el trineo y se vuelve el nuevo Santa.

Elf

Trailer Elf

Esta comedia tiene a Will Ferrell que interpreta a Buddy Hobbs, un duende que trabaja en el Polo Norte para Papá Noel, pero nunca pudo encajar por su gran tamaño. Es así que decide viajar a Nueva York para encontrar a su padre verdadero. Está disponible para ver en Amazon Prime.

La joya de la familia

Este drama con detalles cómicos es sobre la reunión navideña familiar de los Stone. Su hijo mayor lleva a su nueva novia, la ejecutiva presumida Meredith Morton, que no parece encajar. Tiene la actuación de Diane Keaton, Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Dermont Mulroney, Claire Danes, Luke Wilson y otras estrellas de Hollywood. Se puede ver en Netflix y Disney+.

La leyenda de Klaus

Trailer La leyenda de Klaus

Esta película animada original de Netflix cuenta cómo un cartero egoísta es enviado a una helada ciudad en el norte. Allí descubre que Santa Claus se está escondiendo y forjan una amistad entrañable.

Scrooge: cuento de Navidad

En Netflix se puede encontrar esta adaptación animada de 2022 de la novela clásica de Charles Dickens disponible en Netflix. La historia se centra en Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y egoísta que odia la Navidad y es visitado por tres fantasmas en Nochebuena para hacerle reflexionar sobre su vida.

Mi pobre angelito

Trailer de Mi pobre angelito

Otro clásico navideño familiar donde Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un niño de ocho años, es olvidado por su familia que se fue de viaje. Se encuentra con la misión de cuidar su gran casa de dos ladrones torpes (Joe Pesci y Daniel Stern). Por streaming, está disponible a través de Disney+.

El descanso

Tráiler oficial de El descanso

Para los fanáticos de las películas románticas, esta es una opción ideal que se puede encontrar en Amazon Prime y Netflix (a partir del 2 de diciembre). Se trata de una publicista de Los Ángeles (Cameron Diaz) y una periodista de Londres (Kate Winslet) que no tienen suerte en el amor y que deciden intercambiar casas para pasar las Fiestas lejos de su entorno. Ellas se encuentran con Jude Law y Jack Black, con quienes vivirán un romance.

Duro de Matar

Esta es una alternativa ideal para los amantes de las películas de acción que ocurre en la época de las Fiestas y se puede encontrar en Disney+. Relata la historia de un policía de Nueva York John McClane (Bruce Willis) que vuela a Los Ángeles con la esperanza de arreglar su matrimonio con su distanciada esposa, con quien tiene dos hijos. En la fiesta de Navidad de la corporación multinacional Nakatomi, donde la esposa de McClane es ejecutiva, un grupo de terroristas tiene a todos como rehenes y es el policía quien tratará de salvar a todos.