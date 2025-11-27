Navidad 2025: cómo ver Mi pobre angelito online

Diciembre es un mes marcado por las Fiestas y muchas personas eligen ver películas que traten sobre la Navidad, una de las celebraciones más importantes del año. Una opción muy querida por muchas personas Mi pobre angelito, una serie de películas lanzadas en la década de 1990 que tienen como protagonista a Macaulay Culkin. En ese sentido, surge la duda de cómo verlas de forma online.

Cómo ver Mi pobre angelito online

Trailer de Mi pobre angelito

Es posible ver Mi pobre angelito por streaming. Las dos primeras películas de esta franquicia, que son las más conocidas, están disponibles en Disney+. Para poder verla, solo hace falta tener una suscripción en la plataforma.

A su vez, Disney+ cuenta con cuatro versiones más de este clásico navideño más recientes, pero tienen a otros niños como protagonistas. En tanto, ofrece otros films sobre la Navidad que se pueden ver en esta época del año, como es el caso de Noelle y Santa Cláusula.

Todo lo que hay que saber sobre Mi pobre angelito

Mi pobre angelito es considerado un clásico navideño Foto Apple TV

La primera película de Mi pobre angelito (Home Alone en inglés y Solo en casa en España) se estrenó en 1990 con la dirección de Chris Columbus, y guion y producción de John Hughes. Cuenta la historia de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un niño simpático de ocho años. Su familia numerosa se fue de vacaciones navideñas y se lo olvidó en su gran casa. Al principio el pequeño no se hizo problema por este accidente, pero se da cuenta de que unos torpes ladrones interpretados Joe Pesci y Daniel Stern intentan ingresar a su hogar y aprovechar que el niño está solo en la casa. Es así que Kevin decide poner todo tipo de trampas para frenarlos y cuidar su casa. También cuenta con la participación de John Heard y Catherine O’Hara, quienes hacen de los padres desesperados que buscan la forma de volver con su hijo tras darse cuenta de su olvido.

Esta comedia fue un éxito instantáneo por el carisma de Culkin y su ingeniosa trama. Se trata de la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos y mantuvo el récord mundial hasta que fue superada por ¿Qué pasó ayer? Parte 2 en 2011. También fue la película navideña más taquillera hasta que fue superada por El Grinch en 2000. Recibió algunas nominaciones a premios como el Globo de Oro y los Oscars. Todo esto la convierte en una de las películas navideñas más queridas por el público.

Es así que en 1992 salió una segunda entrega con casi el mismo elenco. La gran diferencia fue que se hizo en Nueva York, un escenario ideal para el revoltoso Kevin que recorrió algunos de sus lugares más emblemáticos como Central Park, Rockefeller Center y el World Trade Center. En vez de ser olvidado en esta ocasión, el niño se sube sin querer a un avión que lo lleva a la Gran Manzana y decide tener una aventura allí. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con los dos bandidos que intentaron entrar su casa, quienes planean otro robo. Aún resentidos por lo que les hizo Kevin, deciden darle una sorpresa navideña. Aunque no tuvo el mismo éxito que su predecesora, es otra película muy querida entre los fanáticos de la Navidad.

El cameo de Donald Trump en Mi Pobre Angelito 2 (GIF)

Una de las particularidades de este film es que cuenta con un pequeño cameo del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El actual presidente estdounidense era el dueño del Plaza Hotel en Nueva York donde se filmó una escena de la película, y puso como condición para permitir la filmación allí: aparecer en la película como un personaje.

Años después se hicieron otras cuatro secuelas más que salieron en 1997, 2002, 2012 y 2021. Sin embargo, en estas no participan los actores de las primeras dos y nunca tuvieron su mismo reconocimiento.