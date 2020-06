Cyrano mon amour: versión pop y plástica de la creación de un clásico

Cyrano Mon Amour, sobre la creación de la obra teatral de Edmond Rostand

Javier Porta Fouz 23 de junio de 2020

Cyrano mon amour (Edmond, Francia-Bélgica/2018). Dirección y guion : Alexis Michalik. Fotografía : Giovanni Fiore Coltellacci. Edición : Anny Danché, Marie Silvi. Música : Romain Trouillet. Elenco : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah, Alice de Lencquesaing, Clémentine Célarié. Duración : 110 minutos. Nuestra opinión: regular

Aunque sea difícil de encontrar pruebas hoy en día en Google, alguna gente osaba utilizar la denominación "plástico" para referirse al pop argentino de los ochenta. Hay algo de plástico en esta película sobre la creación de la obra de teatro Cyrano de Bergerac y su autor, Edmond Rostand ( Edmond es el más lógico título original): una luz democráticamente televisiva, actuaciones en general excedidas en la frontalidad de la mueca, obsesión por aparentar velocidad, adornos de nombres y situaciones amasadas con la claridad aplastante de la obviedad. Claro, París fue "la ciudad" del siglo XIX y en sus años finales todo parecía pasar ahí y todos parecían estar ahí.

Cyrano mon amour nos lo deja bien claro de entrada, no vaya a ser que alguien no lo sepa, así como que el Anton que aparecerá más tarde es Chéjov y la Sarah que estaba desde el principio era "la" Bernhardt. Asistimos a la creación de la obra que sería un éxito instantáneo, y vemos unas velocidades y unas "epifanías" del autor que son equiparables al café instantáneo. Cyrano mon amour plantea con honestidad y eficacia su propuesta de didactismo pop pero en su vertiente más ñoña, su inanidad y su falta de filo, su preponderante plástico -que no plasticidad- que ojalá algunos espectadores lo encuentren tan vital como lo fue el pop argentino de los ochenta. El único que campea en ese tono desenfadado, insolente y feliz -parece autodirigirse--es Olivier Gourmet como Constant Coquelin.