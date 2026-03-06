Sabrina Rojas se sinceró sobre Luciano Castro y reveló qué es lo único que extraña de su relación

A lo largo de los años, Sabrina Rojas demostró ser una persona que no teme decir fuerte y en voz alta lo que piensa y lo que siente. Protagonizó varios enfrentamientos mediáticos con Flor Vigna y Griselda Siciliani, exparejas de Luciano Castro, el padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto. Asimismo, en reiteradas oportunidades se pronunció sobre su ex sin filtros ni reparos y sacó a la luz varias intimidades de su matrimonio. Pero, ahora, decidió recordar la relación que tuvieron y se sinceró respecto a lo único que extraña de la que supieron compartir juntos.

El jueves 5 de marzo, Rojas mostró en Instagram cómo es una tarde en su vida. Se filmó a las 17.26 en la cocina mientras preparaba la cena. Su hijo menor, Fausto, estaba a unos metros de ella y se escuchaba el sonido del televisor encendido. “Quiero dejar constancia de cómo es ahora mi vida desde que no hago más Pasó en América. Antes me iba para Capital y cuando volvía ya estaba la cena hecha porque los chicos se quedaban con una señora que los cuidaba, Karina, un amor, y les hacía de comer. Cuando Fausto volvía de fútbol y yo ya no estaba, la comida ya estaba lista", explicó.

Sabrina Rojas suele hablar públicamente de su expareja Luciano Castro, como así también de las parejas que tuvo él tras la separación Instagram: @castrolucianook

Sin embargo, su rutina cambió este año. “Ahora, como no hago más el programa, tengo que hacer todo yo: buscar a los chicos al cole, llevar a Fausto a fútbol... y no puedo recién ponerme a cocinar a las 20 cuando llega porque se hace tardísimo y a la mañana tienen colegio”, remarcó. “Y ahora no tengo a nadie que me cocine”, enfatizó con un suspiro que evidenció su cansancio.

En ese sentido, explicó que a las 17.30 ya arrancó a cocinar. Tenía un pollo ya en el horno y una bandeja con calabazas y tomates cortados: “Mientras se hace, esperamos una horita más o menos, salimos para fútbol, me quedo y me tomo unos mates. Cuando volvemos, lo pongo a cocinar otra media horita y así hago todo”.

Sabrina Rojas admitió que extraña la división de tareas de la casa que tenía con Castro cuando convivían (Foto: Instagram @rojassasi)

“Esto es ser madre sola”, sostuvo con firmeza. “Cuando una es madre sola, tiene que resolver”, remarcó, dando a entender que se ocupa en un ciento por ciento de la crianza de sus hijos. “Es lo único que extraño de Pasó en América... No, mentira, extraño todo. Pero era un lujo que el tema de la cocina estuviera resuelto. Ahora ya no”, sentenció.

Pero, antes de subir el video, decidió sincerarse sobre su vida personal e hizo una mención a los tiempos en los que convivió con Luciano Castro. “Cuando uno vive en pareja, se dividen las tareas. Es lo único que extraño del matrimonio”, comentó junto al emoji de una carita de risa. Por último, reveló que próximamente comenzará con remodelaciones en la cocina, por lo que planea alimentarse de delivery hasta que finalicen la obra.

Luciano Castro y Sabrina Rojas tienen dos hijos en común, Fausto y Esperanza Instagram: @castrolucianook

En cuanto al vínculo de los niños con su padre, cabe remarcar que en febrero Castro se internó voluntariamente en un centro de salud de la provincia de Entre Ríos, para someterse a un proceso de recuperación orientado a su bienestar emocional. Aunque Rojas evitó pronunciarse públicamente sobre la situación, según contó Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece), durante su internación el actor se comunicó por videollamada con sus hijos todos los días. Esta semana trascendió que, luego de 18 días de tratamiento, el actor recibió el alta médica, por lo que probablemente ya habría retomado el contacto personal con los menores.