Damián Szifron: el primer adelanto de Misántropo, el debut en Hollywood del director de Relatos salvajes, con Shailene Woodley

escuchar

El regreso al cine de Damián Szifron está cada vez más cerca. Este martes se reveló el primer anticipo de Misántropo, el cuarto largometraje del aclamado realizador argentino y el primero que filmó en Estados Unidos, hablado en inglés, con un elenco integrado por nombres de aparición frecuente y reconocida en producciones de Hollywood. La película se estrenará en los cines argentinos el 4 de mayo, según anunció su distribuidora, Diamond Films.

Misántropo (cuyo título original es To Catch a Killer) es también la primera película que Szifron escribe y dirige desde el extraordinario éxito local e internacional de Relatos salvajes, nueve años atrás. El cercano estreno de este thriller protagonizado por Shailene Woodley y Ben Mendelsohn sirve al mismo tiempo de anticipo para el regreso de Szifron a la actividad en nuestro país, ya que se espera que en algún momento de este año o comienzos del próximo se ponga en marcha el esperadísimo rodaje de la película de Los simuladores, la formidable serie de TV creada y dirigida por Szifron dos décadas atrás. La película, con su elenco original, llegará a los cines y al streaming en fecha a confirmar de 2024.

Mientras tanto, Szifron ya tiene lista después de un largo trabajo de edición y post-producción su primera película en inglés, que se anticipa como un intenso y violento thriller en el que una mujer policía (Woodley) es convocada por un agente especial del FBI (Mendelsohn) para la búsqueda y la captura del responsable de una masacre cometida en la noche de Año Nuevo, en la ciudad de Baltimore.

El tráiler comienza con la descripción del hecho, que deja un saldo de 29 muertos y ninguna pista. “Cada bala encontró su blanco. No hay rastros ni huellas digitales”, se escucha decir al personaje de Mendelsohn, el agente del FBI Geoffrey Lanmark, responsable de la investigación. En un momento entra en contacto con una joven policía de carácter retraído llamada Eleanor Falco (Woodley), cuya mayor habilidad consiste en percibir mejor que nadie cuáles serían las motivaciones del responsable de ese enorme baño de sangre. “No está buscando destrucción, sino alivio”, plantea en un momento sobre un hecho que no se abre a ninguna línea de investigación, ya que las víctimas pertenecen a múltiples grupos raciales y tienen un rango amplio de edades.

Además de dirigir la película, Szifron la escribió junto con Jonathan Wakeham y sumó a la producción al talentoso director de fotografía argentino Javier Juliá, con quien trabajó en Relatos salvajes. Juliá, además, cumplió la misma tarea en Argentina, 1985, la producción nacional que busca el Oscar internacional el próximo domingo.

Damián Szifron junto a Federico D'Elía, uno de los protagonistas de Los simuladores Paramount

El proyecto de Misántropo se puso en march a mediados de 2019 con una presentación en el mercado del festival de Cannes que resultó un éxito inmediato. La película logró venderse a casi todos los territorios internacionales mucho antes de que comenzara el rodaje. Un año y medio después, en febrero de 2021, Szifron y su equipo se instalaron en la ciudad canadiense de Montreal para la filmación.

Woodley es bien conocida por el público argentino por sus apariciones en Bajo la misma estrella y las películas de la serie Divergente, así como en la serie Big Little Lies (HBO Max). En cuanto a Mendelsohn, recibió un Emmy por su labor como figura invitada en la tercera temporada de la serie Bloodline, disponible en Netflix y formó parte del elenco de Ready Player One, de Steven Spielberg, y Rogue One: una historia de Star Wars.

La música del film fue compuesta por Carter Burwell, habitual colaborador de los hermanos Coen. Completan el elenco Jovan Adepo (a quien vimos hace poco en Babylon), Ralph Ineson (La bruja, La balada de Buster Scruggs) y Rosemary Dunsmore.

LA NACION