Los Simuladores, la película: así fue el emocionante anuncio que los fans esperan desde hace casi 20 años

No sería una exageración asegurar Los simuladores (Telefe) marcaron un antes y un después en la televisión argentina. No era una comedia, ni una serie de suspenso, ni un policial. Era un invento único, algo que -al menos en el país- no se había visto nunca. El proyecto nació del simple deseo de un grupo de amigos de crear algo juntos pero que debieron pelear contra viento y marea para ver su sueño hecho realidad. Tras mucho tiempo, esfuerzo y dinero invertidos, Mario Santos (D’Elia), Emilio Ravenna (Peretti), Pablo Lamponne (Fiore) y Gabriel Medina (Seefeld) llegaron a la pantalla de Telefe sin tener conciencia del fenómeno que desatarían. A pocos días de que se cumplan 20 años de la emisión del primer capítulo, llegó la noticia que todos esperaban pero que nadie pensó que pasaría: volverán pero, esta vez, en la pantalla grande.

Luego de que el último episodio de la ficción saliera al aire el 5 de enero del 2004, quedó un vació en las ofertas de la tv que ningún otro producto podía cubrir. El reclamo por otra temporada, una película o un especial nunca dejó de existir ya que, el amor por Los simuladores se mantuvo firme a lo largo de los años. El fanatismo pasó a ser transmitido de generación en generación y, hoy en día, incluso existen perfiles en las redes sociales dedicados por completo al programa que está por cumplir dos décadas.

Pero los actores siempre dejaron en claro una cosa: no iba a hacerse si no estaban los cuatro y tampoco se llevaría a cabo si la historia no estaba a la altura de lo que ya habían realizado. Es decir, no iban a sacrificar el legado de su creación solamente para generar algo de plata. Con el paso de los años, la posibilidad de un regreso se veía lejana y, cada vez que surgía un rumor que impulsaba las esperanzas, los involucrados salían a negarlo. Hasta que un día sucedió lo impensado.

Póster oficial de la película Paramount

A través de un comunicado oficial, Telefe y Paramount anunciaron en conjunto que Los simuladores volverán, pero esta vez en modo de película. La misma llegará a los cines de todo el país en el 2024 y, efectivamente, contará con la participación de Diego Peretti, Alejandro Fiore, Federido D’Elia y Martín Seefeld. Por su parte, Damián Szifrón ocupará su lugar correspondiente como guionista y director del largometraje.

“Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones. Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece”, manifestó Szifrón, momentos después del anuncio.

Las redes, plagadas de fanáticos de esos que pueden recitar palabra por palabra las frases más destacadas de la serie, no tardaron en hacer eco de la esperada noticia. En cuestión de minutos, Los simuladores se convirtieron en tendencia y los tuits de celebración no tardaron en invadir la plataforma del pajarito.

"Vuelven ellos", la alegría de los usuarios al enterarse de la noticia Twitter