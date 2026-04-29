Damián Szifron vuelve al cine con una película junto con Leonardo Sbaraglia y Luisana Lopilato: todos los detalles

Damián Szifron volvió a su Ramos Mejía natal. Tal como lo hizo en uno de los episodios de Los Simuladores y en Tiempo de valientes, el director y guionista argentino desembarcó en la Avenida Rivadavia junto a Leonardo Sbaraglia para comenzar a filmar El sobrino, su nuevo proyecto cinematográfico.

Luego del estreno de Misántropo (2023), la primera película que rodó en los Estados Unidos e hizo en inglés, el director decidió regresar a sus raíces con una comedia dramática original de Netflix.

Con producción de K&S Films, el film cuenta con figuras de la talla de Sbaraglia, Luisana Lopilato, Rita Cortese y Valeria Lois. Además, será la presentación oficial de Luan Adler Fuks y Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero tendrá una participación especial.

Según el adelanto que ofreció el gigante del streaming, la película cuenta la historia de un pianista de renombre internacional que en la cima de su carrera descubre el gran talento musical de su sobrino de nueve años. En ese momento, el artista teme ser superado y ve tambalear su mundo. El film “relata una historia ambientada en el universo de la música clásica, que lanza a sus protagonistas en un peregrinaje vertiginoso por Buenos Aires, Hamburgo, Londres y Nueva York”, completa Netflix.

Damián Szifron junto al elenco de El sobrino, su nuevo film MARCOS LUDEVID 2026

“Una experiencia intensa”

“Empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas visuales y narrativas, largamente conversadas con equipos de artistas y colaboradores, cruzan el umbral de la imaginación y comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos”, explicó el director.

Damián Szifron volvió a filmar en Ramos Mejía

“Se trata de un proceso de materialización fascinante que se parece a la magia, pero que con frecuencia se produce bajo condiciones de mucha presión, porque hacer cine es caro y riesgoso. El desafío es mantenerse creativo y sensible en ese contexto, y encontrar aliados que comprendan y potencien la tarea”, sumó.

Szifron también tuvo palabras elogiosas para los actores que le darán cuerpo a su historia. “Leo está en un momento actoral increíble: lúcido, profundo, maduro y vital, y me entusiasman especialmente la reconexión con mi adorada Rita, el encuentro con Luisana y Valeria, el descubrimiento de un actor tan joven y singular como Luan, y la oportunidad de colaborar con Franco Nero, ídolo máximo de mi infancia”, aseguró.

La película de Los simuladores, un proyecto trunco

La serie de Damián Szifron Los Simuladores se volvió de culto y pese al anuncio de la película, el proyecto nunca se concretó Archivo

Hace tres años, Szifron habló con entusiasmo del proyecto de convertir en película Los simuladores, el éxito televisivo de principios de los años 2000 que se volvió un programa de culto y cosechó una gran cantidad de fans ansiosos por más. “En este momento, la película es una tabla de operaciones con todos los órganos afuera del cuerpo. Mi trabajo inmediato va a ser ensamblarlos. Es un proyecto precioso porque por un lado es como la vuelta al barrio, y por el otro tiene un riesgo descomunal, porque estamos abriendo un vehículo muy querido por muchísima gente. Las expectativas son altísimas y la gran pregunta que todos nos hacemos es para qué se vuelven a juntar, después de 20 años, en un mundo que evolucionó, pero es posible también que haya involucionado. En eso estoy”, le dijo a LA NACION en una entrevista que se publicó en abril de 2023.

El plan original preveía que la película se estrenara en 2024. Luego se pospuso la filmación para el primer semestre de 2024, con el objetivo de llegar a las salas de cine en 2025. Pero eso tampoco sucedió y por ahora el proyecto está totalmente frenado. En abril del año pasado, D’Elía fue categórico. “Está en stand by, absolutamente. Está parada. No se hace”, dijo, categórico, en diálogo con LA NACION. “En un principio no se va a hacer porque Paramount no tiene los recursos para hacerla, entonces todo queda en la nada. Ahora estamos saliendo de la situación contractual que teníamos con Paramount. Ese es el punto en el que estamos”, reveló.

En 2023, la serie Los simuladores fue reconocida en la Legislatura Porteña

Este año, sentado en el living del programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, D´Elía terminó de enterrar el proyecto. Luego de recordar el éxito de la ficción, el conductor señaló que el público todavía espera el film. “No somos un grupo fácil”, se atajó el actor. “¿Pero sale o no sale?”, preguntó Evelyn Botto. “No, no sale”, confirmó. “Iba a salir. Estaba todo para que salga, pero la vida misma”, cerró.