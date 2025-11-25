Se cumplen treinta años de la histórica visita de Diana, Princesa de Gales, a la Patagonia argentina. Un capítulo central de su viaje de 1995 fue su paso por Gaiman, el pueblo de raíz galesa en Chubut. Su encuentro con la comunidad local dejó una huella imborrable, perdurando en la memoria colectiva.

Carlos Maestro, entonces gobernador de Chubut, aporta el contexto político del momento, sus recuerdos del vínculo con la princesa y cómo la provincia vivió esa inesperada exposición internacional. Su perspectiva se complementa con la de Carlos Lorenzo, responsable provincial de ceremonial y protocolo. Lorenzo reconstruye con precisión la trama diplomática, los preparativos y los detalles operativos que hicieron posible la llegada de Lady Di al sur argentino.

El acontecimiento repasa no solo los hechos, sino las anécdotas y sensaciones que explican por qué ese día continúa siendo recordado tres décadas después. El impacto que generó la presencia de la princesa en una comunidad pequeña fue profundo, ligando su figura a la identidad local. Este suceso se destaca como uno de los episodios más singulares en la relación entre la Patagonia galesa y una de las mujeres más influyentes del siglo XX.