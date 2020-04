David Bowie por cinco: siempre distinto, siempre moderno

El Duque Blanco sigue "produciendo": la semana que viene se presentará un disco con nuevas versiones de sus clásicos

Alejandro Lingenti
8 de abril de 2020

Hace unos días, el sello Parlophone Records anunció la aparición de CHANGESNOWBOWIE , un disco con nueve versiones de temas del fabuloso músico británico fallecido en enero de 2016 que ya estará disponible el viernes 17 en las plataformas digitales, que se suma a los lanzamientos ya realizados a comienzos de este año . Los temas ("The Man Who Sold The World", "Aladdin Sane", "White Light / White Heat", "Shopping For Girls", "Lady Stardust", "The Supermen", "Repetition", "Andy Warhol", "Quicksand") fueron grabados en los estudios Looking Glass de Nueva York en noviembre de 1996, con Gail Ann Dorsey (bajo y voz), Reeves Gabrels (guitarra y voz) y Mark Plati (teclados y programación) como banda de apoyo. Son los mismos que se programaron en la radio de la BBC el día del cumpleaños 50° de Bowie (8 de enero de 1997).

Esa transmisión especial incluyó una entrevista al Duque Blanco realizada por Mary Anne Hobb e intercalada con preguntas de otros artistas (Scott Walker, Damon Albarn, Bono, Robert Smith). Mañana viernes se publicará el video Repetition '97 , filmado por Tim Pope durante los ensayos del Earthling Tour en Hartford, Connecticut. El audio de la canción -"Repetition" fue originalmente grabada para el disco Lodger (1979)- estará disponible en las plataformas digitales ese mismo día. Buen momento entonces, ahora que la cuarentena nos obliga a permanecer en casa, para revisar el material relacionado con Bowie que puede encontrarse en plataformas de streaming, e incluso en sitios web de uso gratuito.

Bowie tuvo una relación intensa con el cine. Quizás no haya sido un gran actor, pero su presencia y su magnetismo hicieron que lo convocaran varias veces para interpretar diferentes papeles: el sofisticado vampiro posmoderno de El ansia (Tony Scott, 1983, disponible en Google Play); el asesino a sueldo de Fuga al amanecer (John Landis, 1985, disponible en iTunes y Google Play); el fantasma de las apariciones oníricas en Twin Peaks. Fuego camina conmigo (David Lynch, 1992, disponible en Qubit), el rey de los duendes en Laberinto (Jim Henson, 1986) o el de su propio debut en la pantalla grande, en El hombre que cayó a la Tierra , del director británico Nicolas Roeg, cineasta de culto que consiguió su mejor performance actoral, justamente por haberlo elegido para un rol que le calzaba perfecto : el de alienígena.

También fue un gran fagocitador de vanguardias y tendencias en el campo del videoclip, como puede comprobarse buscando en YouTube todo lo que produjo en ese terreno. Se encuentran con facilidad los videos de "John, I'm Only Dancing" y "Life On Mars" dirigidos por el prestigioso fotógrafo Mick Rock; el celebrado "Ashes to Ashes" , que Bowie mismo dirigió con David Mallet, su socio también en los de "China Girl" y "Let's Dance". Y el inquietante "Lazarus", un especie de autoepitafio que Bowie planificó con enorme valentía para el último single que publicó en vida, dirigido por Johan Renck. Aquí van cinco películas (tanto ficciones como documentales) con Bowie que pueden encontrarse actualmente en plataformas de streaming.

El gran truco (2006, Christopher Nolan)

Bowie interpreta a Nicholas Tesla, famoso científico que trabajó en el campo del electromagnetismo, en una película con elenco estelar (Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, Rebecca Hall) centrada en el mundo de la magia en plena época victoriana. Grandes efectos visuales, un guion intrincado (como suele pasar en las películas de Nolan) pero inteligente y una gran dosis de suspenso transforman a esta singular adaptación de una novela de Christopher Priest en un plato apetecible. Disponible en Netflix

La ultima tentación de Cristo (1988, Martin Scorsese)

Bowie interpreta un personaje polémico (Poncio Pilato, prefecto de Judea) en una película que despertó discusiones acaloradas en todo el mundo (Juan Pablo II la tachó de "blasfema"). Basado en una novela también muy controversial de Nikos Kazantzakis, el film (de casi tres horas) es una profunda exploración ficcional del conflicto espiritual de Jesús y tiene muchos pasajes realmente notables. Disponible en Netflix

Merry Christmas Mr. Lawrence (1983, Nagisha Oshima)

Bowie es aquí el mayor australiano Jack Celliers, prisionero de los japoneses en Java durante la Segunda Guerra Mundial. Y su rival es nada menos que Ryüichi Sakamoto , en la piel de un camandante nipón decidido a imponer a sangre y fuego valores como la disciplina, el honor y la gloria. Ese antagonista del personaje de Bowie guarda un secreto que cambiará el curso de las cosas. La música de la película -compuesta e interpretada por Sakamoto- es fantástica, Bowie luce sólido y en elenco también aparece Takeshi Kitano, unas cuantas razones para verla. Disponible en Amazon Prime Video

David Bowie: The Last Five Years (2017, Francis Whately)

Este documental certero y emotivo cuenta la última etapa de la vida de Bowie , que fue es también el tramo final de su carrera (el de los discos The Next Day y Blackstar ), algo natural en el caso de un artista decidido desde siempre a difuminar al máximo los límites entre una cosa y la otra. Si hay algo que muestra muy bien este documental, a través de la palabra del protagonista, el testimonio de colegas y el material de archivo, es cómo Bowie supo construirse a sí mismo, una tarea a la que se abocó hasta las últimas consecuencias. Disponible en Flow

David Bowie: The Man Who Changed the World (2016, Sonia Anderson)

Un documental convencional (material de archivo + testimonios) pero con mucha información biográfica para que los no iniciados en el universo Bowie puedan sumergirse en él. Recorre su infancia -su personalidad en el colegio y, especialmente, cómo fue la difícil relación que mantuvo con sus padres- y también su extensa y exitosa carrera artística, en la que se cruzó con colegas de la talla de Marc Bolan, John Lennon, Elton John y Mick Jagger. Hablan las dos parejas estables del músico, Angela Barett e Iman , y otra leyenda del rock que produjo lo mejor de su carrera solista de la mano de Bowie: Iggy Pop . Disponible en YouTube