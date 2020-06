The French Dispatch vuelve a mostrar el característico estilo de su director, Wes Anderson, elegido para el festival francés que, este año, no se realizó por la cuarentena Crédito: Searchlight

Este año el Festival de Cannes no se hizo ni se hará por la pandemia del coronavirus . Sin embargo, por ser el principal evento del calendario anual, el resto de las muestras estaban muy atentas al anuncio de los títulos que, aunque no tendrán proyecciones en ese paradisíaco enclave de la Costa Azul francesa, sí recibirán el sello de la Sección Oficial como forma de ayudarlos en su carrera comercial.

Entre los films que lo recibieron se encuentran lo nuevo de Wes Anderson ( The French Dispatch ) y dos trabajos del británico Steve McQueen (Lover's Rock y Mangrove , incluidos en el proyecto de la BBC Small Axe ) hasta films del francés François Ozon ( Éte 85 ), la japonesa Naomi Kawase ( True Mothers ), el danés Thomas Vinterberg ( Druk/Another Round ), el estadounidense Jonathan Nossiter (el film apocalíptico Last Words ), la también local Maïwenn ( ADN ), el español Fernando Trueba ( El olvido que seremos ) y el debut detrás de cámara del reconocido actor Viggo Mortensen ( Falling ), pasando por propuestas animadas como Soul , de Disney-Pixar, y una producción del mítico estudio japonés Ghibli ( Aya and the Witch , de Goro Miyazaki) o cine de acción asiático con la secuela coreana Tren a Busán 2 - Peninsula y el film colectivo Eight and a Half , a cargo de directores como Ringo Lam, Johnnie To, Tsui Hark y John Woo, Cannes tenía preparado una en principio muy amplia, diversa y valiosa selección.

Si bien varias de las películas originalmente elegidas por el equipo liderado por Thierry Frémaux finalmente no aparecieron en el anuncio que se hizo esta tarde en el cine UGC Normandie de París, hay varias explicaciones: los productores de Benedetta , film de época del holandés Paul Verhoeven con Virginie Efira; y Annette , musical del francés Leos Carax con Adam Driver y Marion Cotillard , entre otros, habrían decidido esperar para estrenarlas en Cannes 2021, mientras que otros cineastas consagrados, como el italiano Nanni Moretti con Tre Piani , optaron por sacar sus nuevos trabajos de la órbita de Cannes para presentarlos directamente en septiembre próximo en la Mostra de Venecia .

De todas maneras, tras haber visto 2067 largometrajes de 147 países (contra 1845 en 2019), Frémaux y el presidente del festival, Pierre Lescure, diieron a conocer los 56 largometrajes de la Sección Oficial 2020, de los cuales 21 son franceses (cinco más que en la edición pasada), 16 fueron dirigidos por mujeres (dos más que el año pasado) y 15 son óperas primas. Según indicó Frémaux, Cannes llegó a un acuerdo con festivales como los de San Sebastián y Toronto para que varias de las películas de su Sección Oficial puedan competir este año en esas muestras (aun manteniendo el "Cannes Label"), algo que no suele ocurrir, ya que los grandes eventos apuestan en la inmensa mayoría de los casos a los estrenos mundiales. Asociaciones excepcionales para un año decididamente diferente.