La película Baby: el aprendiz del crimen es la protagonista de un inesperado rescate gracias a Netflix. Los seguidores de la carrera del talentoso director Edgar Wright recuerdan muy bien que en julio de 2017 por fin se rompió una suerte de extraño embrujo que pesaba sobre su figura e impedía por alguna razón difícil de entender que sus películas (como Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños , Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo ) llegaran a los cines. Esa oportunidad llegó con la película que hoy se afirma muy rápidamente entre las diez más populares en la Argentina de la plataforma del gigante del streaming, donde se la encuentra con su título original, Baby Driver .

La película es una fiesta para los sentidos y otra muestra colosal del talento de Wright para unir del modo más entretenido y virtuoso elementos de la cultura pop, memoria cinéfila, apego por las buenas historias, un manejo impecable del relato cinematográfico a partir del montaje, mucho humor y sobre todo una virtud que casi no tiene parangón entre sus pares. Wright utiliza como nadie el concepto y la duración de un tema musical al servicio de una escena de acción. Como si la idea, el diseño y la coreografía de esas secuencias estuviese marcada antes que nada por la banda sonora.

A la vez, Wright elige como protagonista de Baby Driver a un personaje complementario de las historias policiales sobre robos que tiene un extraordinario poder cinematográfico, sobre todo desde su potencial visual: el chofer encargado de manejar el vehículo en el que se fugan los autores de un asalto. Ansel Elgort interpreta aquí un papel que remite a grandes historias del cine alrededor de atracos, fugas y arriesgados conductores dispuestos a dejar a sus autores lo más rápido posible lejos del lugar de los hechos y de la persecución de la policía.

Aquí, una lista de títulos que se suman al rescate iniciado con Baby Driver con choferes de destreza extraordinaria, fugas, persecuciones y adrenalina al volante. Películas que, de paso, funcionan desde el cine de género como un escape muy entretenido para este tiempo de cuarentenas y aislamientos forzados. Válvulas de salida para situaciones de encierro.

Dos pícaros con suerte ( Smokey and the Bandit , 1977), de Hal Needham . Un camionero ( Burt Reynolds, en uno de sus grandes papeles para el cine ) recibe una suma de dinero muy suculenta para trasladar de Texas a Georgia un cargamento de cerveza no autorizado por las estrictas leyes de contrabando. Junto con un compinche y una novia fugitiva tratan de poner distancia al acoso de un sheriff que no para de perseguirlos. Pura diversión, timing perfecto para cada escena y un éxito que tuvo secuelas, imitaciones y todo tipo de homenajes a través del tiempo. Disponible en Netflix.

60 segundos ( Gone in 60 seconds , 2000), de Dominic Sena . Nicolas Cage interpreta aquí a un legendario ladrón de autos ya retirado que se dedica a enseñar el manejo del karting a los chicos en un pueblito perdido, hasta que la necesidad familiar llama a la puerta y se ve obligado a volver a las andadas para ayudar a un hermano amenazado por la mafia. Se fija entonces un objetivo casi delirante: robar 50 autos en 24 horas. La película es un despliegue incesante de ruido, espectacularidad y escenas de fugas inverosímiles con el sello del productor Jerry Bruckheimer. Disponible en Claro Video .

El transportador ( The Transporter , 2002), de Louis Leterrier y Cory Yuen . Jason Statham comenzó gracias a ese papel a transformarse en una de las grandes figuras del cine de acción de los últimos tiempos. Su papel es el de un ex comando que cambia su vida tranquila por un trabajo de exigencia máxima: transportar todo tipo de elementos y o de personas sin preguntar el origen o las características de la carga ni las razones del destino de esos viajes. Con una habilidad al volante sin igual, astucia y toques de humor e ironía, este personaje ganó inmediata popularidad y le abrió la puerta a varias secuelas con resultado dispar. Más allá de los altibajos, la acción y las frenéticas persecuciones están garantizadas. La película original está disponible en Claro Video , al igual que El transportador 2 (2005). El transportador 3 (2008), está disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play .

La estafa maestra ( The Italian Job , 2003), de F. Gary Gray. Muy entretenida remake de Golpe a la italiana (1969), con más despliegue de producción y un poco menos de inspiración. La película comienza en Venecia, cuando un grupo de ladrones se apodera en un golpe perfecto de 32 millones de dólares en lingotes de oro. Allí comienza la acción: una primera fuga, la traición de uno de los integrantes del grupo, el robo del botín y una nueva persecución del resto del team para recuperarlo. Hay persecuciones de todo tipo, autos (Mini Cooper, sobre todo) que son tan protagonistas como las personas y un elenco colosal: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham, Donald Sutherland, Seth Green . Es una pena que no pueda accederse en streaming al film original protagonizado por Michael Caine , Benny Hill y Noel Coward . Disponible en Netflix.

Drive (2012), de Nicolas Winding Refn. La película más conectada con Baby Driver ya que su protagonista, encarnado por Ryan Gosling , es un chofer de muy pocas palabras que de día trabaja como doble de riesgo en filmaciones y por las noches se suma con su dominio del volante a algunas bandas de ladrones que necesitan escaparse a toda velocidad. Las cosas se complican cuando este personaje, del que no se conocen otros atributos que su talento para conducir con el pie en el acelerador, encuentra a una mujer que le complica la vida, pero a la vez también empieza a darle un rumbo y un sentido a su existencia. Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play.