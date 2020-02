Después de Judy, un repaso por los actores que encarnan cantantes

Renée Zellweger ganó un Oscar con la biopic de Garland Crédito: BF Distribución

Grandes ejemplos del doble desafío de interpretar a una persona y, a la vez, su talento artístico con éxito

Interpretar a una leyenda del cine como Judy Garland es un desafío enorme para cualquier actriz. Si a eso se le suma tener que cantar emulando a una de las voces más admiradas del siglo XX, la tarea parece casi imposible.

Sin embargo, Renée Zellweger consiguió en Judy, el film de Rupert Goold, una conmovedora interpretación de la diva en sus últimos tiempos y, además, lo hizo cantando ella misma las canciones más famosas de su repertorio.

No es la primera vez que Zellweger, que se llevó el Oscar a mejor actriz, canta en una película. Ya lo había hecho en la adaptación cinematográfica de Chicago, dirigida por Bill Condon, la cual le valió un Globo de Oro a Mejor Actriz y una nominación al Oscar. Pero ni siquiera cantar en un musical famoso se compara a darle una nueva voz a Judy Garland.

Para enfrentar este enorme desafío, la actriz de El diario de Bridget Jones recurrió a un entrenador de la voz llamado Gary Catona, quien trabajó con figuras como Whitney Houston, Andrea Bocelli, Brian Wilson, Steven Tyler, Lenny Kravitz, Liza Minnelli y Shirley MacLaine.

"Ella captó sola el fraseo vocal de Garland -dijo Catona, en una entrevista con Variety-. Pero es que ella es una cantante de un talento natural. Yo solo mantuve su voz en forma óptima, dándole pequeños consejos para ayudarla. Su actuación está centrada en la interpretación emocional individual y la autenticidad".

Con su talento natural y esfuerzo, Zellweger se desmarca de las numerosas actuaciones en biopics sobre cantantes en las que los actores debieron ser doblados por profesionales de la música, como sucede con Rami Malek en Rapsodia bohemia, Lou Diamond Phillips en La bamba o Jamie Foxx en Ray (aunque este último sí tocó el piano en el film). A la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood este detalle no parece importarle demasiado, ya que premiaron tanto a Malek como a Foxx.

Claro que la actriz de Judy no es la primera en interpretar a una famosa voz en el cine. Aquí recordamos a otros actores y actrices que sorprendieron con sus voces en las biografías de cantantes famosos.

Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix en Johnny y June - Pasión y locura (Disponible en Apple TV): la actriz de Legalmente rubia ganó el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de la cantante country June Carter Cash, mientras que el actor de Joker consiguió una nominación por encarnar a Johnny Cash en esta película de 2005. Ambos desplegaron su talento actoral para recrear la complicada historia de amor de estas dos grandes figuras de la música norteamericana y se lucieron cantando varios de sus temas. Entre lo mejor de la película de James Mangold están las escenas en las que Witherspoon y Phoenix cantan a dúo "It Ain't Me Babe" y "Jackson", capturando la química de la pareja en sus interpretaciones.

Taron Egerton en Rocket-man (disponible en Flow): cuando el personaje real que le toca interpretar al actor está vivo y tiene poder de decisión sobre su propio retrato fílmico, la presión es aún mayor. Egerton no solo se enfrentó a las expectativas que su interpretación de Elton John generaba en el público, sino también a las del propio cantante y compositor, quien fue productor de la película de Dexter Fletcher. Pero el actor de Kingsman: El servicio secreto dejó a todos contentos. No solo supo captar la personalidad de Elton y su forma de enfrentar las dificultades con las que se topó en su camino a la fama (y en la cima), sino que además logró hermosas versiones de las canciones del músico británico, quien apoyó y aplaudió la interpretación de Egerton.

Paul Dano en Amor y piedad: la historia de Brian Wilson (disponible en Apple TV): el actor fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en el película, dirigida por Bill Pohlad, que cuenta la vida del fundador de los Beach Boys. Mientras John Cusack se ocupó de encarnar al músico de adulto, Dano se encargó de darle vida al Wilson joven, en sus mejores momentos de creación artística, pero también en los primeros indicios de sus problemas de salud mental. La sensibilidad del actor de Petróleo sangriento fue clave en la exitosa interpretación del genio detrás del legendario disco Pet Sounds. Pero antes de poder demostrar su idoneidad para el papel en la pantalla, Dano pasó nervios al tener que grabar una canción para que la escuchara Wilson y diera el visto bueno. Lo logró y así en la película se puede escuchar al propio actor cantando, combinado con las grabaciones originales de los Beach Boys.

Chadwick Boseman en Get on Up (Disponible en Apple TV): el protagonista de Pantera Negra sorprendió a Hollywood con una interpretación confiada y potente de James Brown. Boseman ya había tenido experiencia encarnando a un personaje real de gran impacto cultural con su retrato del beisbolista Jackie Robinson en 42, un trabajo en el que se destacó. Pero en el film de Tate Taylor no solo debía trabajar sobre lo emocional del personaje sino también encontrar la forma de representar los reconocibles movimientos físicos de Brown sobre el escenario y acercarse a la forma de cantar del "padrino del funk", que el público tiene perfectamente registrada en su cabeza, en temas como "I Got You (I Feel Good)" o "Get Up (I Feel Like Being) a Sex Machine". De nuevo, Boseman logró lucirse en esta difícil tarea cantando parte de las canciones de la banda de sonido.

Natalia Oreiro en Gilda-No me arrepiento de este amor (disponible en Flow): tal vez sea el nombre que menos sorprenda de esta lista, porque Oreiro ya era cantante desde muchos años antes de interpretar este rol. Sin embargo, vale la pena destacar su trabajo para encarnar al personaje de Gilda, la maestra jardinera que se convirtió en una figura central de la movida tropical de la década del 90. La biopic de Lorena Muñoz llamó la atención por su tratamiento eficaz de un género que no es muy común en el cine argentino. El carisma de la actriz fue fundamental para capturar la esencia de la también carismática Gilda, pero además logró que su voz evocara a la de la cantante que murió en un accidente automovilístico en 1996.