En fotos: de la bendición de Keanu Reeves a Ana de Armas a la glamorosa salida de soltera de Reneé Zellweger

En Nueva York, en tanto, se realizó una nueva entrega de los premios Gotham, y Renée Zellweger fue una de las estrellas que brilló en la alfombra roja, con un sensual vestido negro de escote recto, con breteles caídos. La actriz asistió a la gala sin su novio, el presentador televisivo Ant Anstead: mientras él se encuentra residiendo en California, ella se instaló en la Gran Manzana para grabar su participación en la próxima temporada de Only Murders In The Building

DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA