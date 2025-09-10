Distinguirán a Graciela Borges en el Festival de Cine de la UBA

Con un gran reconocimiento a Graciela Borges y la proyección de los tres largometrajes más importantes que conmemoran los 40 años del Juicio a las Juntas, se realizará entre el 1° y el 8 de octubre el tercer Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA), que se llevará a cabo en distintas sedes de esa casa de altos estudios. Todas las actividades tendrán acceso libre y gratuito.

Borges recibirá este año uno de los títulos de Doctor Honoris Causa de la UBA, el acto más destacado del festival. Los otros destinatarios de la distinción serán el realizador británico Asif Kapadia y el artista plástico y diseñador argentino Juan Orestes Gatti.

Asif Kapadia Archivo

Al reconocimiento a una de las grandes figuras del cine argentino del siglo XX se sumará una retrospectiva que destaca la trayectoria cinematográfica de Graciela Borges en distintas épocas: El dependiente (1969), de Leonardo Favio; Pobre mariposa (1986), de Raúl de la Torre; La ciénaga (2001), de Lucrecia Martel; Monobloc (2005), de Luis Ortega, y Viudas (2011), de Marcos Carnevale.

Kapadia volverá a Buenos Aires para recibir el doctorado honorario y presentar su primer largometraje de ficción, 2075, inspirado en el clásico corto La Jetée, de Chris Marker, y ambientado en un futuro distópico, con la presencia protagónica de Samantha Morton y Naomie Ackie. El cineasta británico es uno de los más importantes autores de documentales de las últimas décadas, ganador del Oscar por su largometraje dedicado a la cantante Amy Winehouse (Amy, 2015), parte de una trilogía sobre figuras de fama mundial y finales trágicos que también integran Senna (2010) y Diego Maradona (2019).

Juan Gatti Martín Lucesole - LA NACION

Gatti, radicado en España desde hace varias décadas, será distinguido en el festival por su extenso trabajo como autor de los afiches y diseños gráficos de las películas más importantes de Pedro Almodóvar. También colaboró con Lucrecia Martel, Alex de la Iglesia y Fernando Trueba, entre otros. Su aporte también es reconocido en el mundo del rock nacional como creador de las portadas de algunos de los álbumes más icónicos del género grabados por Spinetta, Sui Generis y Pappo’s Blues, entre otros. En el Patio Central de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA se podrá ver durante la semana del festival la muestra Juan Gatti Cartelera 1986-2023, con la mayoría de esos trabajos.

La conmemoración de las cuatro décadas del Juicio a las Juntas formará parte del festival con la proyección de los tres largometrajes alusivos al acontecimiento que más influencia ejercieron en el cine local de los últimos años: Argentina, 1985, de Santiago Mitre; El juicio, de Ulises de la Orden, y El Nüremberg argentino, de Miguel Rodríguez Arias. Varios integrantes de la Cámara Federal que fueron artífices del histórico fallo también serán reconocidos con sendos doctorados Honoris Causa: León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Ricardo Gil Lavedra, además de los fallecidos Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en Argentina, 1985

En la sección Panorama, la más importante de la muestra, se destacan las primeras proyecciones en la Argentina de dos películas que fueron nominadas a la Palma de Oro en el último Festival de Cannes: Sound of Falling, de la alemana Mascha Schilinski (ganadora del Premio del Jurado) y The Mastermind, de la norteamericano Kelly Reichardt, con Josh O’Connor.

También se destacan en la misma programación Sorry, Baby (EE. UU.), de Eva Victor; Lumière, The Adventure Continues!, de Thierry Frémaux (Francia), y la película animada de Michel Gondry Maya, Give Me a Title. La sección también incluye la reposición del clásico del cine español Furtivos, de José Luis Borau, a 50 años de su estreno.

Laura Casabé

La directora argentina Laura Casabé (La virgen de la tosquera) será protagonista de un espacio especial dfentro del festival con una retrospectiva de su obra y una clase magistral a su cargo. También brindarán seminarios y masterclass Kapadia, Gatti y el director argentino Ariel Winograd (El robo del siglo, Coppola, Menem), uno de los jurados de la competencia internacional latinoamericana junto a la productora argentina Leticia Cristi (Relatos salvajes, El Eternauta, Belén) y el realizador chileno Alejandro Goic.