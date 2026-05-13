“Lujoso ejercicio de nostalgia”: aplausos en Cannes para el documental argentino sobre el partido de “la mano de Dios”

La primera película argentina presentada este año en el Festival de Cannes cerró su única proyección oficial este miércoles entre los aplausos de la concurrencia que colmó la Sala Debussy, con capacidad para 350 personas.

Allí, los directores Juan Cabral y Santiago Franco recibieron el saludo del público al término del estreno mundial de El partido (The Match), el largometraje documental que revive el histórico partido jugado hace casi 40 años por la Argentina e Inglaterra en México 1986, que consagró a nuestro seleccionado con su segundo título en un Mundial de fútbol.

Ovación para EL PARTIDO, film de Juan Cabral y Santiago Franco que tuvo su premiere mundial en #Cannes2026. pic.twitter.com/UnSMszzMVj — Jose Luis De Lorenzo (@josedelo) May 13, 2026

El documental, que llegará a los cines argentinos el jueves 21 de mayo, recupera la memoria del famoso partido de “la mano de Dios” y el “gol del siglo” jugado por los cuartos de final del Mundial el 22 de junio de 1986 y que terminó con el triunfo argentino por 2 a 1 gracias a los tantos convertidos por Diego Maradona, figura excluyente. El gol inglés fue marcado por Gary Lineker, uno de los encargados de narrar el documental. El otro es el exfutbolista argentino Jorge Valdano. A ellos se suman las exfiguras del seleccionado nacional Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri, Julio Olarticoechea y Jorge Burruchaga, y los ingleses Peter Shilton y John Barnes. Todos ellos participaron del inolvidable partido.

Jorge Valdano, uno de los narradores del documental que acaba de estrenarse en Cannes Disney

“Para ser una película de dos directores argentinos, El partido mantiene un tono equilibrado y conciliador”, señaló la crítica del diario londinense The Times, la primera en publicarse después de la función realizada este miércoles, fuera de concurso, como parte de la sección Cannes Premiéres. “Este entretenido y lujoso ejercicio de nostalgia está repleto de anécdotas curiosas y detalles insólitos que mantendrán el interés incluso de espectadores poco aficionados al deporte”, agrega esa reseña firmada por Stephen Dalton.

The Times destaca la “auténtica carga emocional” de la película representada en los homenajes a los fallecidos Maradona y Bobby Robson, entrenador del seleccionado inglés en ese Mundial y también “en los relatos conmovedores de exsoldados de ambos bandos en la Guerra de las Malvinas, que destacan su camaradería ante un conflicto esencialmente inútil”.

El afiche que tendrá la película para su estreno en los cines argentinos el jueves 21 de mayo

El medio digital Deadline, uno de los más informados sobre la actualidad del cine con base en Hollywood, dedicó un informe especial a la película, publicado online pocas horas antes del estreno en Cannes. “Era muy importante arrojar luz sobre este tema de una manera muy neutral, pero reconociendo a la vez que somos argentinos. Siempre hay un pequeño sesgo por el simple hecho de saber lo que uno sabe. Pero también viví diez años en Londres, algunos de mis mejores amigos son de allá y me sentí siempre muy bien tratado”, dijo allí Cabral, uno de los directores.

Peter Jackson, en Cannes VALERY HACHE - AFP

En la segunda jornada de Cannes se inauguró la competencia oficial por la Palma de Oro con el largometraje francés La vie d’une femme, de Charlie Bourgeois-Tacquet, que tuvo en sus primeras críticas un recibimiento dispar. Poco antes, en una charla abierta, el director neozelandés Peter Jackson (que en la noche de apertura recibió un premio honorífico) anticipó que dirigirá una nueva película sobre las aventuras de Tintín, el popular personaje de historietas creado por el dibujante belga Hergé, una década y media después de El secreto del unicornio (2011), cuya realización fue compartida por Jackson y Steven Spielberg.

Michelle Rodriguez, Vin Diesel y Jordana Brewster participaron este miércoles en Cannes de un homenaje a la saga Rápido y furioso THIBAUD MORITZ - AFP

La jornada se cerró con la única presencia poderosa de la industria de Hollywood en la edición 2026: Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez y Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, participaron de una función especial de homenaje a los 25 años del estreno de la primera película de la saga Rápido y furioso, que cosechó a lo largo de 11 películas un éxito inmenso de taquilla y todavía tiene pendiente su desenlace.