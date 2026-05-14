Marty, Life is Short: el documental de Netflix que revela la vida íntima y las tragedias de Martin Short

Marty, Life is Short: El documental (Estados Unidos/2026). Guion y dirección: Lawrence Kasdan. Fotografía: Bryant Fisher, Antonio Rossi, Emily Topper. Edición: Sierra Neal. Elenco: Martin Short, Tom Hanks, Steve Martin, Eugene Levy, Andrea Martin, Catherine O’Hara, John Mulaney. Duración: 99 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

Las primeras imágenes de Marty, Life is Short, el documental sobre Martin Short, cómico de los años 80 que vive en estos años un reverdecer de su carrera con el éxito de la serie Only Murders in the Building (Disney+), comienza con una fiesta de Navidad. Es una de las tantas reuniones de amigos que el actor y su esposa, la también canadiense Nancy Dolman, fallecida hace ya 15 años, organizaban como agasajo a sus amigos y como continuidad de la comedia cinematográfica en la realidad. Ahí estaban todos: Steve Martin, Tom Hanks, Steven Spielberg, Catherine O’Hara. Amigos del arte y la vida, trasladando al mundo privado las coordenadas del espectáculo público. El valor de las imágenes no es solo el hallazgo de esa continuidad, sino también su condición de inéditas sobre la vida íntima del actor, aquella que lo despliega en sus varias facetas, algunas imprevistas.

Esa sensación de complicidad que sugieren las fiestas se traslada a todo el documental, guiado por la dirección de Lawrence Kasdan, un artífice de aquella misma época de la que emerge Martin Short y asistente a esas largas veladas de risas y juegos (quien además lo dirigió en Mumford, de 1999). Lógicamente hay allí una ventaja y una contraparte: por un lado, la sensación de cercanía del registro, en el que las entrevistas se confunden con charlas entre amigos, y Kasdan transmite en cada irrupción de su voz o su cámara, un fragmento de su cariño y respeto; y por el otro, cierto pudor sobre los temas espinosos, como pueden ser las muertes que han escalonado la vida de Short (que aparecen lateralmente en el pasado), el retiro de su esposa de la profesión artística (que queda naturalizado), y algunos meandros de la familia, que evidenciaron contraluces con el reciente suicidio de su hija mayor, Katherine, por problemas de salud mental.

Martin Short y su esposa Nancy Dolman, actriz y cantante fallecida en 2010.

Martin Short nació en Canadá y los primeros pasos de su comedia estuvieron asociados a ese país y sus chistes respecto a la cercanía y dependencia de los Estados Unidos, y a su pertenencia a la Commonwealth británica. De esos lares provienen las influencias del humor de Short: la sátira de los Monty Python, la tentación del teatro modelado en Broadway, los grupos de improvisación provenientes de la usina creativa de Chicago y el horizonte de Hollywood como una meta lejana pero posible. Para Short, el encuentro con Eugene Levy fue decisivo: nació una amistad y un viaje a Toronto para probar suerte. En aquella ciudad conoció al grupo que marcó su vida: O’Hara (también recientemente fallecida), John Candy, Paul Shaffer. Luego la televisión le permitió pulir sus mejores condiciones: la creación de personajes (Ed Grimley en Second City, luego Nathan Thurm en SNL, por último, el Jiminy Glick de Hollywood), las voces e imitaciones del stand-up, la extravagancia de peinados, disfraces y apariencias.

Paul Shaffer, Marty Short y Eugen Levy en sus tiempos de comedia en Toronto

El humor como supervivencia

Después de recorrer ese primer despegue del arte, aparecen las tragedias: la muerte de su hermano mayor como la primera de varias que vendrán. Y ante ellas, las reacciones del actor al respecto confluyen en una única estrategia: el humor como supervivencia. La cámara de Kasdan es pudorosa y quizás elude momentos en los que el personaje podría haber salido de esa coraza. El límite más evidente es el que se autoimpone el director: no transgredir el lugar en el que su propio sujeto lo ha colocado, como amigo, como compañero de aventuras, como observador de su arte. Entonces, la sensación que queda es que, en el fondo, es Short quien dirige la batuta y muestra lo que quiere y lo que no, queda oculto. Las voces elegidas de quienes hablan de su amistad, de su lugar como comediante, de esa alegría permanente que lo ha definido, parecen coincidir sin demasiados contraluces, sin grietas en la construcción de un personaje perfecto.

Marty Short se convierte en Jiminy Glick, el entrevistador estrella que no sabe nada de su entrevistado y es capaz de provocarlo hasta la ofensa.

Por ello, el mejor hallazgo está en la propia evaluación que Martin Short hace de su carrera y de su relación con el éxito. Luego de su aparición en la escena cómica canadiense, el actor llegó a los Estados Unidos para terminar formando parte del elenco de Saturday Night Live. El programa era, sin lugar a dudas, el que mejor había capturado las innovaciones de los Monty Python, la potencia del stand up como crítica de costumbres y el humor absurdo y fragmentario como una reinvención de la tradición del sketch mudo. Short pasó de la anomalía a la integración, es decir, de ser un ovni llamativo en el programa, a convertirse en el umbral de la experimentación al que se debía aspirar. Algo que luego trasladó a sus primeros personajes en el cine, como el de Tres amigos de John Landis, el de Viaje insólito de Joe Dante, siempre encarnando el antihéroe en apuros, el desgarbado en desgracia, una especie de moderno Buster Keaton con una perplejidad histriónica y algo redundante.

Con Ron Howard en el rodaje de Only Murders in the Building, la serie de Disney+ que protagoniza junto a Steve Martin y Selena Gómez

Como ocurre con gran parte del cine contemporáneo que relee el pasado, sus hitos y fenómenos más marginales, la nostalgia termina dominando el cuadro. Algo de ello le pasa a Kasdan, quien también carga con sus propios recuerdos de aquella época, y sus lealtades están más con su amigo que con el cine. Por ello, Marty, Life is Short: El documental asume su propia lógica sin tapujos, la de conmovernos y hacernos reír, la de recordarnos que la amistad sobrevive al éxito y el fracaso, y la sabiduría sobre la muerte como parte de una vida que siempre vale la pena vivir.