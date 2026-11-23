Con la temporada de premios 2027 en etapa de precalentamiento, uno de los efectos menos deseables y más curiosos de los galardones que se reparten en Hollywood vuelve a estar en el centro de la escena. Mientras los expertos comienzan a hacer sus primeras predicciones, un actor dos veces ganador del Oscar aportó un baldazo de realidad para los nuevos aspirantes a quedarse con la estatuilla más popular de la industria del cine.

Ali al recibir su segundo Oscar por su trabajo en el film Green Book Mike Blake - Reuters

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“Es puro palabrerío. No se traduce en algo real”, explicó Mahershala Ali, el intérprete que tiene dos premios Oscar en su haber por sus papeles en los films Luz de luna y Green Book: una amistad sin fronteras. El actor invitado en el podcast Carmelo Anthony 7PM in Brooklyn que conduce el jugador de los Knicks y más reciente campeón de la NBA, aseguró que a pesar de sus galardones “la mayoría de los proyectos en Hollywood no tienen papeles para mí”.

Ali junto a Kevin Feige cuando se anunció que sería el protagonista de la remake de Blade Grosby Group - LA NACION

Ali tiene la experiencia para probar que la escasez de personajes para él en la gran industria es una realidad concreta y no una nebulosa referencia a la maldición de los Oscar que circula en el mundo del cine desde que se inventó el premio hace casi un siglo. Después de todo, en 2019 tras sus triunfos en los galardones de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, Marvel anunció con bombos y platillos ante miles de fanáticos en la Comic-Con de San Diego que el actor sería el protagonista de uno de los regresos más esperados de la escudería: Blade, la historia del vampiro mestizo que se dedica a cazar a otros chupasangres mucho más malignos que él. Sobre el escenario del Salón H, el más numeroso de la convención anual, Kevin Feige, presidente de Marvel, presentó el nuevo proyecto y al actor en el típico estilo de estudio que pertenece a Disney. Sin embargo, pandemia y ocaso de las películas de superhéroes mediante, Blade nunca superó la etapa de preproducción y finalmente en julio de este año Ali anunció que ya no formaba parte del proyecto, que de todos modos estaba prácticamente cancelado.

Halle Berry fue la primera mujer negra en ganar el Oscar a mejor actriz

Algunos atribuyeron el fracaso al supuesto maleficio que puede caerle a los actores que ganan el Oscar y luego como por “arte de magia” ven cómo su carrera tropieza sin volver a alcanzar nunca la cima que creían haberse garantizado por el resto de sus vidas gracias a tener a la famosa estatuilla en la repisa de su casa. Los ejemplos sobran: Halle Berry se transformó en la primera mujer negra en ganar el premio a mejor actriz principal por su papel en el film Monster’s Ball, un triunfo histórico que devino en una seguidilla de películas olvidables y hasta un Razzie, por su interpretación en la desastrosa Gatubela; Hilary Swank, al igual que Ali, ganó dos estatuillas de la Academia y aún así su carrera se enfrió al punto de un congelamiento que la dejó afuera de los proyectos más interesantes de Hollywood. Años antes, el derrotero de F. Murray Abraham, ganador como mejor actor por su trabajo en Amadeus (1985), había conseguido el dudoso privilegio de que su nombre se usara como sinónimo de la maldición.

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Gwyneth Paltrow la noche que ganó el Oscar a mejor actriz Alamy/The Grosby Group

Entre otros intérpretes que, según la leyenda urbana, perdieron el impulso de sus carreras tras quedarse con la estatuilla dorada figura también Gwyneth Paltrow, que a los 24 años consiguió la suya por Shakespeare apasionado. Entre las sospechas de que las tácticas de Harvey Weinstein, productor del film, habían pesado más que su talento en su triunfo en los Oscar -la película sumó siete estatuillas, incluida la de mejor film- y su propia inexperiencia con la exposición que siguió a la entrega del premio, la actriz admitió recientemente que el reconocimiento le provocó una profunda y dolorosa crisis de identidad.

“Después de ganar el premio mayor te preguntas: ”¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿A dónde se supone que tengo que ir?”. La cantidad de atención que recibís luego de esa noche y en las semanas que le siguen te desorienta y, francamente, es muy poco sano. Fue demasiado, pero no es que reniegue de eso porque también fue una experiencia asombrosa solo que a mí me hizo cuestionar muchas cosas”, recordó la actriz durante su visita al podcast Call Her Daddy. En los años posteriores a su gran noche en los Oscar, Paltrow siguió siendo una de las figuras más fotografiadas de Hollywood pero sus papeles estuvieron lejos de conseguirle reconocimientos a la altura de un premio de la Academia.

Gwyneth Paltrow junto a Harvey Weinstein y el director John Madden con las estatuillas conseguidas por el film Shakespeare apasionado

“No importa si tenés 17 premios Oscar. Si nadie está escribiendo un papel para vos o los estudios no le dan vía libre a las películas que podrías protagonizar, sos como todo el resto de tus colegas: te la pasás esperando y buscando tu próxima oportunidad. No se trata de una falta de respeto a la Academia o el premio en sí mismo, para nada. Lo que estoy diciendo es que, con Oscar o sin él, hay muchos más actores talentosos que buen material para ellos”, detalló Ali en la charla con Anthony.

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