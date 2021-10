Blade: Marvel filtró por error la fecha de estreno de la nueva película del cazador de vampiros

Blade se unirá al Universo Cinematográfico Marvel interpretado por Mahershala Ali en un film que ya está confirmado por el estudio pero del que no se conocía la fecha de estreno... hasta ahora. Tal como reveló un tuit de la cuenta oficial de Marvel India, la película llegará a los cines dentro de un año.

La cuenta de Twitter de Marvel India compartió un cartel con las fechas de estreno de varias películas. En la imagen se puede ver que el film llegará a las salas el 7 de octubre de 2022.

Entre las películas que aparecen en el calendario se encuentran Eternals el 5 de noviembre de este año, Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 25 de marzo de 2022, Thor: Love and Thunder el 6 de mayo de 2022, Black Panther: Wakanda Forever el 8 de julio de 2022 y The Marvels el 11 de noviembre de 2022.

La cuenta oficial de Marvel India, publicó por error la fecha de estreno de Blade Twitter: @Marvel_India

La nueva película estará dirigida por Bassam Tariq y retomará el personaje del cazador de vampiros de los cómics de Marvel que se hizo famoso gracias a la trilogía de películas protagonizada por Wesley Snipes. Todavía no hay noticias sobre la trama, el reparto y la fecha de grabación del proyecto, lo que hace que el posible lanzamiento en octubre de 2022 sea algo inesperado.

Presentado por primera vez en 1973 en los cómics de Marvel creados por Marv Wolfman y Gene Colan, Blade fue concebido como un personaje secundario en la saga La tumba de Drácula antes de tener su propia serie de tomos en solitario en 1974.

Blade es un dhampir, un medio vampiro, medio humano, que posee todas las fortalezas de un vampiro sin ninguna de las debilidades, lo que le permite mostrarse libremente a la luz del día. El personaje adquiere estos poderes después de que su madre fuera mordida y asesinada por un vampiro durante su parto.