Después de casi cinco décadas de carrera y ocho nominaciones al Oscar, Glenn Close tuvo finalmente su noche de reconocimiento. A los 79 años, la actriz no pudo contener la emoción al recibir un premio honorífico de la Academia de Hollywood durante la 17ª edición de los Governors Awards, celebrada el pasado domingo en el Dolby Theatre. Este premio significa un enorme reconocimiento a una trayectoria marcada por interpretaciones memorables.

La actriz lució muy elegante en un vestido negro con cuello de lentejuelas plateadas MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El encargado de presentar este homenaje fue una persona muy especial para ella: su amigo y compañero de elenco en Relaciones peligrosas, John Malkovich. “Es una verdadera maestra. Tiene talento, puede hacer lo grande, lo pequeño y todo lo demás... Glenn no tiene miedo de ‘ir más allá’, y eso es lo que me encanta de ella”, dijo quien la acompañó en uno de los momentos más conmovedores de su carrera.

Tras referirse a Close como su “amiga y colega muy apreciada”, el actor continuó con los halagos: “Ama el mundo, es incansable, muy inteligente, un poco reservada y una gran actriz que sabe exactamente lo que hace y lo da todo en cada ocasión”. Y enseguida, Malkovich reveló qué es lo que más admira del trabajo de la homenajeada en pantalla. “Personalmente, creo que la marca de un gran actor es la espectacularidad con la que muere en pantalla. Lo he hecho varias veces y, créanme, no es tan fácil como parece”, confesó al tiempo que enumeró las veces que la actriz lo ha hecho en sus películas.

John Malkovich fue el encargado de entregarle este reconocimiento a su colega y amiga VALERIE MACON - AFP

“Glenn ha protagonizado algunas de las muertes de personajes más maravillosas jamás plasmadas en celuloide. A lo largo de su ilustre carrera de 50 años, ha sido decapitada, picada por escorpiones, devorada por niños hambrientos e infectados. Murió en varios accidentes de coche, estrangulada, baleada en una manifestación feminista, baleada de nuevo, emergiendo de la bañera en ese icónico clímax de Atracción fatal”, relató despertando la risa del público presente. “Ah, y aplastada en un ascensor. Por cierto, la mejor actuación de aplastada en un ascensor que he visto en mi vida”, agregó.

La actriz se emocionó hasta las lágrimas en su discurso de agradecimiento KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras esta cálida y divertida presentación llegó el turno de la homenajeada que fue recibida con una ovación de toda la sala. “Como persona ajena al círculo, nunca me preocupó si iba a ganar o no, aunque algunos años pensé que podría tener una oportunidad”, confesó Close al subir al escenario y recibir su tan esperado premio. “Siempre he sentido que el mayor honor es estar en esta sala. En los últimos 43 años, he estado en esta sala ocho veces, así que estar aquí esta noche, abrazada por las personas que han estado siempre aquí, es un honor inmenso. Que alguien me inspire, cuyo trabajo me haya sostenido y desafiado, y solo me haya hecho querer ser mejor, es el mayor honor de todos”, expresó con lágrimas en los ojos.

La actriz asistió a la ceremonia acompañada por su hija, Annie Starke, a quien fue dedicado su premio. Mientras que Starke lució un vestido plateado de efecto fruncido y con un recorte triangular sobre el abdomen, su madre optó por un diseño de manga larga que se destacó por un cuello íntegramente confeccionado con lentejuelas.

Close asistió acompañada por su hija, Annie Starke, y le dedicó el premio CHRIS DELMAS - AFP

44 años y ocho derrotas

Las primeras nominaciones de Glenn Close a los premios de la Academia comenzaron en la década de 1980. La primera de ellas fue por su rol de reparto en El mundo según Garp, film de 1982. Al año siguiente, fue candidata por el drama nostálgico, Reencuentro, y luego, por el drama de béisbol protagonizado por Robert Redford, El mejor (1984). Su primera nominación como Mejor actriz protagónica llegó con el thriller erótico Atracción fatal de 1987 y luego, un año después, volvió a competir por su actuación con Malkovich en Relaciones peligrosas.

Glenn Close en una escena de Atracción Fatal

Tras no ganar ninguna de las ternas, hubo un lapso de 23 años hasta que la actriz volvió a ser candidata para un premio así. Esta vez, su regreso a la competencia fue como Mejor actriz por el drama de época El secreto de Albert Nobbs. Su papel protagónico en La esposa (2018) y su rol de reparto en la controvertida película biográfica de Ron Howard sobre JD Vance, Hillbilly, una elegía rural (2020) volvieron a darle una nueva oportunidad aunque sin éxito.