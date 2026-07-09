Dos pianos, un melodrama sutil y elegante sobre las oportunidades perdidas

Dos pianos (Deux pianos, Francia/2025): Dirección: Arnaud Desplechin. Guión: Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky, Ondine Lauriot dit Prévost. Fotografía: Paul Guilhaume. Edición: Laurence Briaud. Elenco: François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot, Alba Gaïa Bellugi, Anne Kessler. Duración: 115 minutos. Calificación: G (audiencia general). Nuestra opinión: muy buena.

A lo largo de más de 30 años de carrera, Arnaud Desplechin ha sabido construir algo que es una auténtica proeza: tener su propio estilo, una voz personal que hace reconocible a su cine dentro de una tradición riquísima como la francesa. Es, junto a otros talentosos autores como Leos Carax, Claire Denis y Olivier Assayas, uno de los cineastas contemporáneos esenciales de su país.

En sus películas, los personajes suelen vivir cada sentimiento como si fuera una cuestión de vida o muerte. Y Dos pianos confirma esa fidelidad a un cine de las pasiones, aunque lo haga desde una forma más depurada y sugestiva que en algunos de sus títulos más celebrados.

Mathias Vogler (François Civil) es un pianista que abandonó Francia tras una crisis personal y artística. Regresa a Lyon para reencontrarse con su antigua maestra (Charlotte Rampling) y con Claude (Nadia Tereszkiewicz), el gran amor de su juventud, casada con otro hombre. Lo que importa en esta historia, en suma, son las ondas expansivas que produce el pasado cuando vuelve a irrumpir en el presente.

Charlotte Rampling, una de las protagonistas de Dos pianos Gentileza Zeta Films

En ese contexto, los recuerdos aparecen de forma inesperada, el azar juega un rol importante en la trama y los protagonistas parecen moverse impulsados por fuerzas que apenas logran decodificar.

Hay un trabajo muy refinado en los diálogos, que contienen mucho más que aquello que revelan de manera explícita gracias a una construcción cargada de inventiva y sutilezas.

En Dos pianos, la música funciona como un idioma emocional, el único capaz de expresar aquello que los personajes son incapaces de verbalizar Gentileza Zeta Films

Dos pianos, conviene aclarar, no es una película sobre músicos. En verdad, la música funciona aquí como un idioma emocional, el único capaz de expresar aquello que los personajes son incapaces de verbalizar. Cada interpretación parece completar conversaciones inacabadas y cada ensayo revela algo sobre la relación de Mathias con su mentora y sobre su inestable estado de ánimo, jaqueado por su incapacidad para reconciliarse con las decisiones que han marcado a fuego su biografía.

Tanto Vogler como Tereszkiewicz lucen solventes en sus papeles, eficaces para transmitir angustias, deseos, represiones y fragilidades. Pero es la veterana Charlotte Rampling (acaba de cumplir 80 años) quien brilla transformando a su Elena en una presencia magnética. Esta señorial profesora de piano pertenece a esa galería de figuras maternas ambiguas que recorren el cine de Desplechin: protectoras y exigentes, afectuosas pero también dominantes, capaces de impulsar el talento ajeno sin dejar nunca de ejercer sobre él una forma de control.

El film de Desplechin también dialoga abiertamente con el melodrama Gentileza Zeta Films

Visualmente, Desplechin combina la elegancia del clasicismo con una puesta en escena extraordinariamente dinámica. La cámara cambia constantemente de distancia respecto de los personajes, y esos movimientos parecen seguir el ritmo de sus vacilaciones interiores antes que una lógica espacial estricta. El montaje también es clave: muchas escenas terminan antes de alcanzar una resolución convencional, abortando deliberadamente cualquier explicación definitiva.

Dos pianos también dialoga abiertamente con el melodrama. Desplechin recupera algunos de sus mecanismos -el peso del destino, las casualidades decisivas, los amores imposibles-, pero evita la grandilocuencia y los subrayados. En lugar de los excesos habituales en el género -especialmente en el Hollywood de los años 40 y 50-, el director francés trabaja desde la contención. El dolor nunca explota, permanece suspendido, latente, expresado con melancolía en cada gesto y en una música exquisita que también evoca a su manera la frustración por las oportunidades perdidas.