En fotos: del radiante amor de Adrián Suar y Rocío Robles a la alegría de Flavia Palmiero
El elenco y el equipo de Un funeral y medio se reunieron en un restaurante del barrio de Belgrano para celebrar el fin de rodaje de la comedia que llegará a los cines el año que viene
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Zendaya confesó qué fue lo que más sufrió durante La odisea: ““Fue una vergüenza”
- 2
La crítica de Georgina Barbarossa a Marley por no respaldar a Flor Peña: “Vive en una nube”
- 3
Nicolás Occhiato volvió al país y habló sobre el conflicto con Florencia Peña: “Está judicializado”
- 4
La reacción de los famosos al triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto