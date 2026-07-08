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En fotos: del radiante amor de Adrián Suar y Rocío Robles a la alegría de Flavia Palmiero

El elenco y el equipo de Un funeral y medio se reunieron en un restaurante del barrio de Belgrano para celebrar el fin de rodaje de la comedia que llegará a los cines el año que viene

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Adrián Suar y su novia, Rocío Robles, asistieron al festejo por el final del rodaje de Un funeral y medio, la nueva película que el actor y productor protagoniza junto a Guillermo Francella y que llegará a los cines el próximo año
Adrián Suar y su novia, Rocío Robles, asistieron al festejo por el final del rodaje de Un funeral y medio, la nueva película que el actor y productor protagoniza junto a Guillermo Francella y que llegará a los cines el próximo añoGerardo Viercovich - LA NACION
Adrián Suar asistió al festejo por el fin de rodaje de Un funeal y media junto a su pareja, Rocío Robles. La película marcará la primera vez que él y Guillermo Francella protagonizan un film juntos, tras casi cuatro décadas de amistad y de compartir proyectos en televisión y teatro
Adrián Suar asistió al festejo por el fin de rodaje de Un funeal y media junto a su pareja, Rocío Robles. La película marcará la primera vez que él y Guillermo Francella protagonizan un film juntos, tras casi cuatro décadas de amistad y de compartir proyectos en televisión y teatroGerardo Viercovich - LA NACION
Rocío Robles apostó por un look total black, con blazer bordado con flores y top de lencería. La modelo y bailarina mantiene una relación con Suar desde 2024, pero tuvieron su primera salida oficial a comienzos de este año
Rocío Robles apostó por un look total black, con blazer bordado con flores y top de lencería. La modelo y bailarina mantiene una relación con Suar desde 2024, pero tuvieron su primera salida oficial a comienzos de este añoGerardo Viercovich - LA NACION
Fernanda Mistral suma un nuevo trabajo cinematográfico con Un funeral y medio. A lo largo de su carrera participó en ficciones como Muñeca brava y El hombre que volvió de la muerte, pero también en recordadas películas como Paula cautiva, La Raulito y Kamchatka
Fernanda Mistral suma un nuevo trabajo cinematográfico con Un funeral y medio. A lo largo de su carrera participó en ficciones como Muñeca brava y El hombre que volvió de la muerte, pero también en recordadas películas como Paula cautiva, La Raulito y KamchatkaGerardo Viercovich - LA NACION
Juan Minujín recibió con un abrazo a la consagrada actriz. Ambos integran el elenco de la nueva comedia negra dirigida por Ariel Winograd, basada en el film británico de 2007, Muerte en un funeral
Juan Minujín recibió con un abrazo a la consagrada actriz. Ambos integran el elenco de la nueva comedia negra dirigida por Ariel Winograd, basada en el film británico de 2007, Muerte en un funeralGerardo Viercovich - LA NACION
Minujin eligió un conjunto monocromático en tonos grises, con pantalón amplio y tapado crop oversize, para asistir al festejo. El actor atraviesa un gran presente profesional tras su participación en el multipremiado film Los domingos, rol que le valió una nominación a mejor actor de reparto en los Premios Goya
Minujin eligió un conjunto monocromático en tonos grises, con pantalón amplio y tapado crop oversize, para asistir al festejo. El actor atraviesa un gran presente profesional tras su participación en el multipremiado film Los domingos, rol que le valió una nominación a mejor actor de reparto en los Premios GoyaGerardo Viercovich - LA NACION
Guillermo Francella y Arturo Puig llegan a Kona Corner, el restaurante japonés de Narda Lepes donde el elenco celebró el final del rodaje de la comedia negra que "combina humor, enredos y secretos familiares en una historia donde un funeral se transforma en una jornada completamente fuera de control"
Guillermo Francella y Arturo Puig llegan a Kona Corner, el restaurante japonés de Narda Lepes donde el elenco celebró el final del rodaje de la comedia negra que "combina humor, enredos y secretos familiares en una historia donde un funeral se transforma en una jornada completamente fuera de control"Gerardo Viercovich - LA NACION
Los reconocidos actores y compañeros de elenco posaron juntos durante el festejo. Sobre el proyecto, Francella aseguró a LA NACION: “Conseguí todo este gran elenco. Quería sumarlos y ahora estoy acá, rodeado de afectos y amigos”
Los reconocidos actores y compañeros de elenco posaron juntos durante el festejo. Sobre el proyecto, Francella aseguró a LA NACION: “Conseguí todo este gran elenco. Quería sumarlos y ahora estoy acá, rodeado de afectos y amigos”Gerardo Viercovich - LA NACION
Flavia Palmiero llegó junto al productor Luis Scalella, quie en diálogo con LA NACION le dedicó unas palabras a Suar y Francella, protagonistas de su proyecto: “Tenerlos a los dos es un regalo del cielo para el cine argentino y también para la gente”
Flavia Palmiero llegó junto al productor Luis Scalella, quie en diálogo con LA NACION le dedicó unas palabras a Suar y Francella, protagonistas de su proyecto: “Tenerlos a los dos es un regalo del cielo para el cine argentino y también para la gente”Gerardo Viercovich - LA NACION
Radiante, Palmiero celebró el trabajo de su pareja pero también se mostró muy orgullosa de su participación en el film, que marcará su regreso a la pantalla grande
Radiante, Palmiero celebró el trabajo de su pareja pero también se mostró muy orgullosa de su participación en el film, que marcará su regreso a la pantalla grandeGerardo Viercovich - LA NACION
Daniel Aráoz también forma parte del elenco de esta remake que adapta al humor y a los códigos argentinos la exitosa comedia británica estrenada en 2007
Daniel Aráoz también forma parte del elenco de esta remake que adapta al humor y a los códigos argentinos la exitosa comedia británica estrenada en 2007Gerardo Viercovich - LA NACION
Agustina Cherri, que también regresa al cine luego de desarrollar una larga carrera televisiva, apostó por un look en capas, con prendas en tonos tierra, minifalda y botas de gamuza
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Rodrigo Noya también forma forma parte del elenco de Un funeral y medio, cuya trama gira alrededor del funeral de un patriarca cuya despedida deriva en una sucesión de situaciones tan absurdas como inesperadasGerardo Viercovich - LA NACION
El director Ariel Winograd, responsable de éxitos como El robo del siglo, Mamá se fue de viaje, Hoy se arregla el mundo y Permitidos, presente en el festejo
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Siempre canchero, Gustavo Bassani posó para las cámaras en la entrada del restó japonés comandado por Narda Lepes en el barrio de Belgrano
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“Guillermo, Pablito y yo, el trío. Ahora vamos a tener una película para el recuerdo”, destacó Pablo Codevilla. El actor y gerente de contenidos de eltrece compartió a fines de los 80, junto a Francella y Suar, la comedia televisiva De carne somos
“Guillermo, Pablito y yo, el trío. Ahora vamos a tener una película para el recuerdo”, destacó Pablo Codevilla. El actor y gerente de contenidos de eltrece compartió a fines de los 80, junto a Francella y Suar, la comedia televisiva De carne somosGerardo Viercovich - LA NACION
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