Guillermo Francella, sobre el video del embajador de Noruega que recreó su icónica escena: “Dios mío, hasta dónde llegó”

El actor Guillermo Francella reaccionó este lunes a la viralización de un video en el que el embajador de Noruega en la Argentina, Halvor Sætre, recreó la histórica escena y frase “Hermosa mañana, ¿verdad?” para festejar la clasificación de la selección escandinava a los cuartos de final del Mundial 2026.

“Sí, lo vi, jaja. Dios mío, hasta dónde llegó esa frase”, declaró Francella al ser consultado sobre la repercusión de la publicación. El diálogo original forma parte de la película Extermineitors 4: como hermanos gemelos, estrenada en el año 1991.

El embajador de Noruega celebró la histórica eliminación de Brasil con un meme argentino: “Hermosa mañana, ¿verdad?"

El fragmento se transformó, después de varios años, en una pieza viral de las redes sociales, que se usa para festejar distintas victorias, principalmente deportivas.

En este caso, el video homenaje se publicó a través de la cuenta oficial de la representación diplomática de Noruega en X. Al principio de la grabación, se ve cómo el funcionario Halvor Sætre sale de su oficina en la embajada, ubicada en Carlos Pellegrini 1427, se coloca anteojos de sol y pronuncia el saludo: “Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?”.

El actor argentino fue consultado por el medio TN Show sobre la popularización de la escena. “Es algo hermoso que una frase dicha en un contexto de una película, con un humor muy blanco, trascienda del modo en que trascendió, y más en el ámbito deportivo”, dijo.

Francella contó que le agrada la viralización y uso del diálogo Gentileza Premios Platino

Sætre también intercambió mensajes desde su perfil personal con usuarios argentinos, que respondieron a la publicación con bromas dirigidas al seleccionado brasilero.

La clasificación noruega a cuartos de final

Este festejo nórdico ocurrió después de eliminar a la selección de Brasil en un partido disputado en el estadio MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. El equipo dirigido por Ståle Solbakken ganó con dos anotaciones del delantero Erling Haaland, quien ya alcanzó los siete tantos desde el comienzo de la Copa del Mundo 2026.

El desarrollo del juego incluyó intervenciones del arquero Ørjan Nyland, quien atajó un penal ejecutado por Bruno Guimarães a los 14 minutos del primer tiempo, tras una infracción que el árbitro Ismail Elfath sancionó mediante la revisión del VAR.

Segundo gol de Noruega vs. Brasil

En el segundo tiempo, el director técnico Carlo Ancelotti dispuso los ingresos de Endrick y Neymar, pero la selección escandinava se adelantó a los 79 minutos con un cabezazo de Haaland tras un centro de Andreas Schjelderup.

El propio delantero amplió la ventaja con un remate de zurda, mientras que Neymar descontó de penal en el tiempo de descuento para establecer el dos a uno definitivo. Con este resultado, el conjunto de Noruega enfrentará a Inglaterra el próximo sábado 11 de julio a las 18, en Miami.