Zendaya confesó qué fue lo que más sufrió durante La odisea: ““Fue una vergüenza”

El próximo jueves 16 de julio llega a los cines La odisea, el nuevo film de Christopher Nolan. Basado en el relato clásico escrito por Homero, el largometraje será uno de los mayores tanques del año, y contará con un elenco de lujo encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson Charlize Theron y Zendaya, entre tantas otras estrellas. Y fue justamente la estrella de Euphoria quien en el marco de una entrevista, contó qué fue lo más duro de atravesar en dicho rodaje.

Zendaya CARLOS JASSO - AFP

En el podcast Happy Sad Confused, Zendaya relató que sus primeros días de rodaje fueron en Islandia, un país en el que las temperaturas eran demasiado bajas. Por ese motivo es que la actriz explicó que apenas podía mover la boca para pronunciar sus líneas de diálogo, y que eso le sumaba más nervios a la experiencia de trabajar bajo las órdenes de Nolan, uno de los nombres más respetados de la industria actual.

En el transcurso de la charla, Zendaya detalló: “La cosa era así. Yo tenía mis líneas y quería hacer las cosas bien. Pero me empecé a boicotear. Estaba particularmente frio, estábamos en Islandia. Mi boca simplemente estaba congelada. No podía pronunciar nada. Mi boca no se movía, y era literal. Y me salió algo tipo “bla, bla, bla”. Fue una vergüenza”.

ARCHIVO - Christopher Nolan llega a los Oscar el 10 de marzo de 2024, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) Jordan Strauss - Invision

“Pero debo decir que el solo hecho de estar en esa situación...”, continuó la intérprete y agregó: “Fue una placer tan grande tener la posibilidad de compartir escenas con personas que admiras. Entonces una parte de vos tiene que separar las cosas. Focalizarte, trabajar. Pero estaba tan conmovida y entusiasmada de estar ahí, que quería entregar mi mejor trabajo”.

Por su parte, Nolan en distintas entrevistas llegó a referirse a su experiencia de dirigir a Zendaya, y consideró que ella “siempre fue perfecta”, algo que generó divertidas escenas de celos profesionales entre Holland y Damon.

Tom Holland y por qué Zendaya es la mujer perfecta

Tom Holland y Zendaya Andreas SOLARO / AFP

En una extensa entrevista que le concedió a la revista Esquire, donde ocupa la tapa del número de julio/agosto, Tom Holland hizo referencia a su relación con Zendaya y a lo que siente por ella.

Si bien se negó a hablar del rótulo de su relación, Holland no tuvo ningún problema en poner en palabras su amor por Zendaya y el impacto positivo que tiene en su vida. “Nuestra profesión puede ponernos en situaciones muy estresantes y es muy reconfortante tener una relación que sirva como una base sólida y que pueda resistir el paso del tiempo”, explicó.

Zendaya y Tom Holland THOMAS COEX - AFP

“Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros entendemos, porque somos los únicos que sabemos realmente lo que significa vivir esta vida. Y eso es un lujo enorme, porque sinceramente no sé cómo podría tener algo parecido con otra persona”, confió luego.

Completamente enamorado, Holland hizo una descripción con la que dejó en claro por qué eligió a su compañera de pantalla para compartir la vida. “Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Pero además, nunca me había sentido tan acompañado ni tan seguro. Nunca. Punto”.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider-Man: Far From Home, en 2019 Grosby Group

Por último, Holland recordó que quedó impresionado desde el primer momento en que vio a Zendaya audicionar para el papel de MJ, Michelle Jones, la compañera de Peter Parker. “Obviamente, estaba muy emocionado ante la posibilidad de trabajar con ella y conocerla. Hizo una audición increíble y consiguió el papel incluso antes de salir de la sala”, confió sobre aquella audición que tuvo lugar en 2016. Según recordó, apenas la actriz salió por la puerta luego de su prueba, la productora Amy Pascal ya sabía que era ella la indicada.