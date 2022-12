Drogas, un romance forzado y desnudos: Brooke Shields y Christopher Atkins revelaron los secretos mejor guardados de La laguna azul

escuchar

Brooke Shields y Christopher Atkins eran apenas adolescentes cuando se consagraron como los protagonistas de uno de los films más vistos de 1980. La laguna azul significó un antes y un después en sus carreras, pero a más de 40 años de su estreno, los actores revelaron los secretos mejor guardados del detrás de escena y coincidieron en que actualmente, una película de esas características no podría filmarse .

“No se permitiría... Hubo animales que sufrieron durante el rodaje. Arponeamos peces e hicimos toda clase de locuras. Salían dos niños desnudos corriendo por una playa”, señaló Atkins. “¡Yo agarraba un bebé y lo metía debajo del agua! Estábamos como en el lejano oeste, pero todo sucedía en el agua”, indicó la actriz en diálogo con su coprotagonista, en su podcast Now What?, y él no solo estuvo de acuerdo sino que agregó muchas otras situaciones cuestionables ocurridas dentro y fuera del set.

La laguna azul no obtuvo las mejores críticas, pero seguramente las múltiples escenas de desnudos y de sexo ayudaron a que se convirtiera en un éxito. En aquel momento, Shields tenía apenas 14 años y era una de las modelos publicitarias más famosas de los Estados Unidos. Atkins tenía 18 y contaba con todas las características que en ese momento se esperaban de un “galancito”.

Al momento de filmar La laguna azul, Shieds tenía apenas 14 años y Atkins 18

Dirigida por Randall Keiser, tras la exitosa Grease, la película estaba ambientada en la etapa victoriana y contaba la historia de Emmeline y Richard, dos primos que naufragan y deben sobrevivir en una isla tropical del Pacífico sur siendo niños. Todo cambia cuando llegan a la adolescencia y comienzan a experimentar cambios corporales y emocionales. Por supuesto, los jóvenes terminan enamorándose y concibiendo un hijo.

Shields recordó que, para acrecentar la química entre ellos, los productores de la película insistían que debían tener un romance en la vida real. “ Y ellos querían desesperadamente que nos enamoráramos el uno del otro. Y eso era imposible, porque cuatro años, a esa edad, son un mundo de diferencia ”, explicó la actriz.

“También me llamó la atención, porque recuerdo haber pensado: ‘Primero conozcámonos en lugar de tratar de enamorarnos y forzar la situación’”, rememoró Shields. “Y no reaccioné bien cuando me obligaron a sentir algo. Quería que me dejaran un poco sola”. Y agregó: “Ni siquiera había besado a nadie a esa edad” .

Sin embargo, fue un dato que aportó Atkins el volvió la situación aún más controvertida: la madre de Shields, Teri, quien además era su agente, era quien más insistía con la necesidad de que vivieran un romance en la vida real. Según contó el actor, la mujer, con quien Shields mantuvo siempre una relación tirante, lo invitó vivir en su casa durante unos días antes de que comenzara la filmación para que pudieran “conocerse más profundamente” antes de comenzar a filmar.

“Ella básicamente quería que dejaras los caballos y te metieras en los chicos”, le dijo a Brooke, quien se mostró notablemente sorprendida. “ Por el bien de la película, ella quería que estuviéramos más juntos y cerca el uno del otro, ya sea como hermanos o como protagonistas de una historia de amor ”, insistió el actor.

Y continuó: “Yo sentía que ella me presionaba para que se diera la segunda opción, pero al mismo tiempo, vos tenías 14 años... ¡Me sentía atrapado entre la espada y la pared!”. Shields, entonces, indicó que aquella era una “posición loca”.

Brooke Shields y Christopher Atkins revelaron que los presionaron para que vivieran un romance detrás de cámaras

Para Atkins, el hecho de que finalmente no hayan cedido a la presión de sentir algo entre ellos fue un factor determinante para lograr la química que se vio en pantalla. “ Probablemente fue estupendo para la película, porque de eso se trataba. Hay que reconocer que la química entre nosotros era increíble. Hubo un montón de grandes, grandes momentos que pasaron allí, y creo que fue mucha de esa inocencia que salió en la película lo que hizo que funcionara aún más ”, expresó.

Por supuesto que el tema de la desnudez también fue abordado por los actores. “ Yo me sentía muy avergonzado. Había escenas en las que estaba con vos totalmente desnudo, deslizándonos por un tobogán y cosas así. Era un poco incómodo, pero también divertido para mí porque en aquella época sencillamente iba a hacerlo ”, indicó Atkins. ““Después de esa película me costó mucho dejarme la ropa puesta”, bromeó.

Shields, a su vez, contó que a diferencia de Atkins ella tenía una doble de cuerpo para las escenas de sexo y había dejado bien en claro que no mostraría sus senos. “Llevábamos pequeñas tiras de ropa, y mi cabello estaba pegado a mi cuerpo para cubrir los senos, que de todos modos eran mínimos”, recordó Shields. “No sé lo que estaba tratando de cubrir. ¿Recordás las almohadillas? Me ponían estas cositas de color carne en los pezones porque, evidentemente, los pezones eran los que trazaban el límite de lo que se podía ver”, bromeó también.

Por las escenas de desnudos, los actores sufrieron algunos inconvenientes: picaduras y heridas producidas por animales

Pero la desnudez de los protagonistas comenzó incluso antes de que se encendieran las cámaras. Atkins recordó que a él y a Shields se les indicó que se broncearan desnudos antes de filmar para evitar las marcas de bronceado. Pero tanto tiempo sin ropas tuvo sus inconvenientes: sufrieron picaduras de insectos y fueron heridos por cangrejos, ratas y caballos. “Estaba irritado hasta el infinito”, reveló Atkins.

Sin embargo, mitad en broma y mitad en serio, recordó: “ Teníamos un doctor en el set, que tenía un pequeño loro. Y fumaba marihuana todo el tiempo ”. El recuerdo despertó las carcajadas cómplices de su colega. Y entonces, ella agregó: “¿Te acordás que tuve neumonía? En la escena en la que daba a luz no podía con controlar la respiración. Yo tosía y tosía y todo el mundo decía: ‘¡Qué buena actuación!’”.

LA NACION

Temas Brooke Shields