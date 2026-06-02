Bodas de plata: Brooke Shields y una historia de amor de 25 años que sabe de crisis y reinvención

La famosísima actriz y el guionista y productor Chris Henchy se casaron en 2001 y tuvieron dos hijas
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En Hollywood, donde las historias de amor y los matrimonios suelen ser fugaces, Brooke Shields (61) y Chris Henchy (62) construyeron una relación que ya lleva más de dos décadas. Sin grandes escándalos ni exagerado alto perfil, lograron consolidar una pareja atravesada por el humor, la complicidad y también por momentos profundamente difíciles, desde la depresión postparto de la actriz hasta el reciente desafío del nido vacío. Se conocieron a fines de los años 90, cuando Brooke ya era una figura internacional.
Después de romances muy expuestos (en 1997 se había casado con el tenista André Agassi, una estrella rebelde del tenis; el amor duró dos años) y una vida marcada por la fama desde chica, encontró en Chris –guionista y productor de perfil bajo– una tranquilidad desconocida. Él aportaba humor, estabilidad y una mirada alejada de la superficialidad de Hollywood. Se casaron en 2001 y poco después llegaron sus hijas, Rowan (23) y Grier (20). Pero la maternidad no fue el cuento perfecto que muchos romantizan. Tras el nacimiento de su primera hija, la actriz sufrió una severa depresión postparto. Años después contaría que atravesó una tristeza devastadora, ataques de llanto y una desconexión emocional que le generaba culpa y miedo. En ese momento, Chris fue fundamental. Él insistió en que buscara ayuda médica y psicológica y la acompañó durante todo el proceso de recuperación. Brooke decidió hablar públicamente del tema cuando todavía pocas celebridades se animaban a hacerlo. Su testimonio ayudó a visibilizar una problemática que afecta a miles de mujeres y convirtió a la actriz en una voz importante sobre salud mental y maternidad.
En redes sociales, Brooke y Chris suelen mostrarse relajados, haciendo chistes y riéndose del paso del tiempo, lejos de la perfección artificial típica de muchas parejas conocidas. Hoy atraviesan una nueva etapa. Con sus hijas ya grandes y comenzando su propia vida, la protagonista de la inolvidable Laguna azul habló recientemente sobre el dolor emocional que le produjo el nido vacío. Confesó que la partida de Rowan a la universidad la dejó desorientada y sensible. “El silencio de la casa puede ser abrumador”, admitió. Una vez más, Chris apareció como compañero incondicional. Juntos se redescubrieron como compañeros, aprendiendo a transitar una etapa menos centrada en la crianza y más en ellos mismos. La historia de nuestros protagonistas parece sostenerse sobre algo mucho más real: contenerse en las crisis, crecer juntos y seguir eligiéndose en los momentos menos perfectos.
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