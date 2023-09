escuchar

La cartelera porteña sigue sumando propuestas semana tras semana, y los famosos no quieren perderse algunas de las puestas más importantes. Este viernes, algunos decidieron deleitarse con la presencia sobre el escenario de una de las grandes figuras hispanas y otros optaron por pasar una divertida y romántica salida junto a sus parejas.

José Sacristán volvió al Teatro Astros para presentar, durante cuatro semanas, la obra Señora de rojo sobre fondo gris, un espectáculo basado en la novela homónima de su amigo Miguel Delibes en la que es dirigido por José Sámano y que viene representando en distintas ciudades y pueblos del mundo desde hace cinco temporadas.

Algunos de sus colegas argentinos disfrutaron de su actuación en la primera de las funciones en Buenos Aires; entre ellos Patricia Palmer, Mercedes y Victoria Carreras, Carolina Papaleo, Mauricio Dayub y Paula Siero. También fueron de la partida el cantante Piero y el productor teatral Carlos Rottemberg.

José Sacristán en su regreso a los escenarios porteños Gerardo Viercovich

En la obra, Sacristán se mete en la piel de Nicolás, un artista plástico (alter ego de Delibe), al que el dolor ante la pérdida de su mujer le impidió seguir pintando. “Aquí tengo mis amigos y siempre me encuentro con el entusiasmo y seguimiento del público. Sé que me muevo como en medio de una pompa de jabón, pero también miro, veo, leo los periódicos. Y he visto, pues, por un lado, esa fidelidad inquebrantable que la gente tiene hacia el teatro, la cultura. Por otro lado, detecto esa especie de permanencia de estar al borde del abismo que conozco desde los años 70. Ya en 1987, cuando vine con Charo López para hacer teatro, era muy claro la situación del abismo. Con la prudencia debida, celebro, por un lado, todo lo que recibo, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal; y, por otro lado, lamento, como sucede en Europa, el resurgimiento aplastante de la extrema derecha que es verdaderamente preocupante”, le dijo el actor a LA NACIÓN, días atrás.

Victoria, Marisa y Mercedes Carreras

Patricia Palmer

Carolina Papaleo

Mauricio Dayub y Paula Siero

Piero

Carlos Rottemberg

A unas cuadras de allí, Abel Pintos y su esposa, Mora Calabrese, fueron fotografiados, sonrientes y de la mano. El jurado de Go Talent Argentina fue a ver, justamente, la obra Los Bonobos, en la que participa Lizy Tagliani, la conductora del reality de Telefe, junto a Peto Menahem, Martín “Campi” Campilongo y Osqui Guzmán.

Abel Pintos y su esposa Mora Calabrese

Abel Pintos y su esposa Mora Calabrese Gerardo Viercovich

Abel Pintos y su esposa Mora Calabrese Gerardo Viercovich

Abel Pintos y su esposa Mora Calabrese Gerardo Viercovich

