Will Smith reveló que le pidió prestados 10 mil dólares a un traficante de drogas tras quedar en la ruina por una pésima decisión financiera

La vida de Will Smith dejó de ser un secreto desde la publicación de sus memorias. En el libro, Will, el actor de 53 años desveló los detalles más profundos y escabrosos sobre su pasado, como que llegó a pensar en matar a su padre por la violencia que este ejercía sobre su madre, además de sincerarse sobre las crisis que sufrió su matrimonio con Jada Pinkett-Smith.

Durante la gira de presentación del libro, que se llevó a cabo esta última semana, el estadounidense reveló que su primer show como actor de El príncipe de Bel Air “le salvó la vida”, convirtiéndose en una segunda oportunidad para él tanto a nivel personal como económico. Antes de saber que llegaría a ser un actor de éxito, probó con el rap y acabó recibiendo sumas millonarias por el lanzamiento de su primer álbum. Sin embargo, en vez de asegurar legalmente su dinero embarcándose en otros proyectos, decidió evadir los impuestos que le correspondían pagar. Las consecuencias fueron nefastas: se quedó sin dinero después de pagar una enorme multa . Una etapa oscura de su vida por la que, según cuenta, se siente arrepentido.

“Tuve que vender todo: mi preciosa casa, mis cuatro coches y mis dos motos. Me quedé en quiebra. Fue entonces cuando pedí prestados 10 mil dólares a un amigo que era traficante y proveedor de productos farmacéuticos del vecindario. Gracias a ello, me mudé a Los Ángeles y comencé mi carrera como actor”, relató Smith al presentador Idris Elba en el Savoy Theatre de Londres, rememorando que había pasado de la pobreza a tener millones de dólares en su cuenta bancaria en solo unos meses.

El actor de Hombres de negro, que ya aseguró en entrevistas anteriores que su madre le había advertido de joven por sus malas compañías, no pagó impuestos por las ganancias de su disco, en el que se encuentra “Girls Ain’t Nothing But Trouble”, canción gracias a la cual saltó a la fama. “No lo olvidé”, admitió públicamente sincerándose. “No pagué mis impuestos durante dos años y medio. Y habíamos vendido tres millones de discos”, se lamantó el actor, que reconoce que tomó una terrible decisión al intentar escapar del fisco a la edad de 22 años. Fue en 2018 cuando aseguró en su canal de YouTube que en su juventud no sabía que tenía que pagar impuestos, algo que ahora desmintió tras años de reflexión.

El estadounidense confesó que, tras lo ocurrido, se apresuró a grabar un álbum que pudiera cubrir las pérdidas por la multa, pero “el álbum fracasó”. “Entonces lo vendí todo y supe que mi nueva vida estaba en Los Ángeles”, aseveró. También narró cómo conoció al productor de televisión Bennie Medina en Los Ángeles, que lo invitó a trabajar en El príncipe de Bel Air junto a él. La estrella no se tomó la oferta en serio y continuó dedicándose al rap para “reunir algo de dinero” hasta que fue Quincy Jones, ganador de 28 galardones en los Grammy por componer música para numerosas películas de Hollywood, quien lo invitó a su mansión para convencerlo de comenzar una nueva etapa.

Su encuentro con Jones lo sacó del pozo. “Me daba vueltas la cabeza. Yo no tenía nada de dinero, pero él tenía como 20 espacios para estacionar autos frente a su casa y Steven Spielberg acababa de marcharse. Stevie Wonder estaba allí y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando”, confesó el actor, transmitiendo lo abrumado que se sintió en aquel momento en el que seguía en bancarrota. Medina le exigió posteriormente que hiciera la audición para la serie frente a unos asistentes con nombres conocidos en el sector; innumerables estrellas y figuras importantes de la industria, con tan solo diez minutos para prepararse. “Todo era borroso, pero me llevé una ovación”, recordó. El resto es historia.

El príncipe de Bel Air supuso el impulso de su carrera y “uno de los momentos más espectaculares” de su vida, según sus propias palabras. El Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés) tomó el 70 por ciento de su sueldo durante las primeras tres temporadas de la serie para evitar que volviera a recaer , según confesó a través de YouTube en el mismo video en el que intentó lavarse las manos y afirmar que había olvidado esos pagos acumulados.

La comedia que lo lanzó a la fama comenzó a emitirse en la segunda mitad del año 1990. El actor, nacido en Filadelfia, decidió dedicarse plenamente a la actuación tras el éxito recibido, convirtiéndose en uno de los actores más admirados mundialmente por su papel en películas como Soy leyenda o Siete almas. Su último film se llama Rey Richard, un drama que sigue la vida de Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams y que se estrena en cines el próximo 2 de diciembre. Un proyecto que le sigue a muchos otros que le han ayudado a escapar de la ruina económica que vivió una vez. Según Forbes, su fortuna asciende ahora a 45,5 millones de dólares.