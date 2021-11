Festival de Mar del Plata 2021: cuatro retratos documentales detrás del proceso creativo de grandes artistas

“Con María Luisa en Yo, la peor de todas había un trabajo de la luz, de la sombra, de la ubicación de cámara...”, dice el legendario director de fotografía Félix “Chango” Monti, a lo que el realizador Alejandro Maci agrega: “Tenía un modo muy introspectivo y muy reflexivo. María Luisa tenía una forma muy buena de llevar el set, era muy concentrada, muy humilde... El mito del director no se daba en María Luisa”. Estas voces convergen desde diferentes ámbitos y con el 36 Festival de Cine de Mar de Plata y la sección “Retratos, documentales de artistas” como marco conceptual; así la voz del Monti se escucha desde el documental Chango, la luz descubre, de Alejandra Martin y Paola Rizzi, y la de Maci, desde el foyer del Auditorium marplatense en diálogo con LA NACION, recién llegado al festival para presentar María Luisa Bemberg, el eco de mi voz.

El documental dedicado a la realizadora de Camila vuelve a reunir a Maci con el recuerdo de la directora, para quien fue asistente de dirección en De eso no se habla y con la que coescribió -junto a Jorge Goldenberg- el guion de El impostor, el proyecto que Bemberg no pudo concretar cuando el cáncer la venció a comienzos de mayo de 1995 y culminó siendo su ópera prima. “María Luisa era una directora, tomaba sus elecciones, corría sus riesgos, hacía sus apuestas, todo lo que uno pueda querer decir sobre mirar, para poner en escena, pero sin una expansividad psicopática, digamos, no era autócrata. De hecho, por eso se ‘enamoró' tanto de alguien como el ‘Chango’, porque él es así. Vengo de terminar Santa Evita, con el ‘Chango’, querido maestro y amigo, él también es así, un maestro introspectivo y de alta concentración. Pensar la novela de Tomás Eloy Martínez con el ‘Chango’ es algo que llevaré conmigo toda mi vida también. María Luisa se pegaba a gente de ese tipo”, añade Maci.

-¿Esa historia común con Bemberg, incluso con El impostor, se vio modificada en su aproximación documental?

-María Luisa es alguien muy importante en mi vida porque me abrió las puertas en su momento con una generosidad, una calidez, amistad y apertura enormes. Siempre la tengo presente, pero en los últimos años, a partir de todo lo que sucedió con esta nueva oleada respecto de la posición de la mujer en la sociedad pensé mucho en ella, en cuanto le hubiera gustado participar de estos debates. Su posición ideológica era muy fuerte, pero era muy desoída, incluso por las mujeres, en su lucha por la equiparación de derechos.

-¿Y que pasó en el trabajo cotidiano del documental a medida que avanzaba la investigación?

-Cuando estaba adaptando El impostor, María Luisa ya estaba gravemente enferma, decidimos grabar unas conversaciones con ella. Me mudé muchas veces y las cintas se perdieron. Y hay algo más, es lo que creo, porque ya estábamos en un tercio del trabajo y un día llego a mi casa y me encuentro en mi escritorio una caja blanca con todas esas cintas. Hablo con mi mujer y me dice: “Te dejé en tu escritorio una caja que no es mía”, habían pasado 25 años.

“Yo nunca sé lo que voy a hacer sino cuando lo estoy haciendo. Es decir, creo que a todo el mundo le pasa que uno no sabe lo que va formulando sino en la medida que lo va formulando”, declara Luis Felipe Noé en Tres en la deriva del acto creativo, una película que el propio Fernando “Pino” Solanas, fallecido a comienzos de noviembre de 2020, define en el relato como a la deriva de su propio proceso creativo en la reunión con Luis Felipe “Yuyo” Noé y Eduardo “Tato” Pavlovsky junto a sus esposas e hijos. La película, que fue la elegida para inaugurar el pasado jueves el certamen marplatense y tendrá estreno en salas el próximo 9 de diciembre, es una charla sobre el proceso de la creación artística en tres grandes capítulos a través de la mirada de esos tres artistas próximos y amigos, pero cada uno dueño de su campo de acción. “¿Cuándo está terminada una obra para vos?, “Nunca”, dice Pavlovsky, fallecido en 2015, desde el documental.

Las películas de la sección otorgan el privilegio de conocer cuál es el proceso creativo en cada caso; cómo la vida y la obra se entremezclan en el universo cotidiano, y además brindan la posibilidad de un diálogo de tanta proximidad que, en algunos casos, pareciera que el espectador participa activamente de esas confesiones artísticas. En la sección se puede descubrir también Hugo en Argentina, la producción suiza de Stefano Knuchel que retrata la llegada hace 72 años del dibujante Hugo Pratt al país, creador de un gran personaje de historieta como el Corto Maltés. Así, desde la historieta, la pintura, la actuación, la fotografía o la realización, estos documentales dialogan con su objeto de estudio y con el espectador proponiéndoles un juego único: conocer la trastienda del acto de crear.

