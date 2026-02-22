El agente secreto, el thriller con un héroe atípico que puede darle a Brasil su segundo Oscar consecutivo

La última candidata importante al Oscar 2026 que nos faltaba conocer llega el próximo jueves a los cines argentinos. Y no se trata de un título cualquiera. Es nada menos que El agente secreto, la multipremiada película que quiere consagrar al cine de Brasil con su segundo Oscar internacional consecutivo.

Al igual que Aún estoy aquí, de Walter Salles, que obtuvo hace un año ese histórico triunfo (el primero en la historia del Oscar para el país vecino), El agente secreto cuenta una historia ambientada en los tiempos (1964-1985) de la última dictadura militar brasileña. Y como en ese film, la nueva película de Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius) también explora situaciones de abuso, persecución, sometimiento e injusticia hacia quienes se oponían a ese régimen.

En El agente secreto, el personaje central es un héroe atípico. Ya no se trata de un protagonista de la agenda política perseguido por su reconocida y pública actividad política previa, como ocurría en Aún estoy aquí con el caso real de la desaparición forzada del exdiputado Marcelo Rubens Paiva y la búsqueda de justicia y esclarecimiento que lleva adelante su esposa Eunice, papel por el que Fernanda Torres sumó para la película una nominación al Oscar como mejor actriz protagónica.

Este año le toca tomar la posta, en este caso como candidato a mejor actor protagónico, a Wagner Moura. El dueño de una de las cuatro candidaturas de El agente secreto al Oscar 2026, reconocido previamente en el mundo como gran protagonista de Tropa de Élite y Narcos, encarna a otro hombre buscado por la dictadura, pero en este caso a partir de una historia ficticia. Llevando la acción a Recife, la ciudad del norte de Brasil donde nació y transcurren casi todas sus películas, Mendonça Filho construyó al mismo tiempo en El agente secreto un thriller y la crónica de la vida cotidiana durante esa agitada etapa de la historia reciente de Brasil.

“Es difícil para un actor mirar a un personaje como héroe, porque uno ante todo debe mirarlo como una persona”, dice Moura en una breve charla mano a mano con LA NACION, de la que también participa Kleber. “Marcelo, mi personaje, tiene un camino muy bonito. Alguien que se mantiene fiel a sus valores cuando todo a su alrededor dice lo contrario”, agrega.

Moura festeja el premio que obtuvo por su actuación en El agente secreto en el Festival de Zurich, en septiembre pasado; al lado, agradece el director Kleber Mendonça Filho Andreas Rentz - Getty Images Europe

En 2019, Moura debutó como director llevando al cine la historia de Carlos Marighella, escritor y político bahiano que se volcó a la lucha armada en tiempos de aquella dictadura y murió en 1969 tras una emboscada de las fuerzas policiales. Marcelo, el personaje que interpreta como actor en El agente secreto, es mucho más elusivo, entre otras cosas porque no sabemos durante buena parte de las dos horas y 40 minutos de la película qué hizo para que su vida esté en peligro y por qué debe buscar refugio en su ciudad de origen, donde también vive su hijo.

“Personajes como Marighella están más cerca de la idea de héroe trágico o del héroe griego en el sentido clásico. En cambio, el personaje que interpreto en El agente secreto es un hombre común y corriente como la mayor parte de las víctimas de la dictadura. Gente común victimizada por el Estado simplemente por ser quien es, por sus ideas políticas o su religiosidad. Es un personaje profundamente humano que me encantó hacer. De los más ricos y bonitos que he interpretado en toda mi vida”, agrega.

Wagner Moura en una de las escenas más icónicas de la película

El agente secreto es el fruto de una amistad compartida a lo largo de dos décadas por Mendonça Filho y Moura. Se conocieron en el Festival de Cannes de 2005, al que llegaron por razones bien distintas: Moura estaba allí presentando como actor la película Cidade Baixa, de Sergio Machado, en competencia en la sección paralela Una cierta mirada, y Mendonça Filho todavía trabajaba como crítico.

Como acaba de contarle el propio actor al diario español El País, ambos encontraron una primera coincidencia en el hecho de ser oriundos del nordeste brasileño (Moura nació en Salvador de Bahía y Mendonça Filho en Recife, capital de Pernambuco). Ese acercamiento se convirtió en amistad estrecha cuando el gobierno de Jair Bolsonaro demoró dos años en autorizar el estreno de la película sobre Marighella, hecho calificado por Moura como un acto de censura. Kleber, ya embarcado en su nueva faceta de guionista y director, encontró coincidencias inmediatas con el actor por haber cuestionado en su momento a Bolsonaro y sufrir por eso alguna represalia.

Kleber Mendonca Filho agradece el premio al mejor director en el último Festival de Cannes frente al jurado oficial Joel C Ryan - Invision

Era solo cuestión de tiempo encontrar algún proyecto que los uniera. Hasta que apareció El agente secreto, que se fue ganando un lugar protagónico en la actual temporada de premios y ahora recorre el tramo final de ese camino con sus cuatro nominaciones al Oscar: mejor película, mejor actor protagónico (Moura), mejor película internacional y (la gran sorpresa) mejor casting, categoría que se premia este año por primera vez. Todo empezó en mayo pasado, con el estreno mundial de la película en la competencia oficial del Festival de Cannes. Allí, el jurado presidido por Juliette Binoche la premió dos veces: Mendonça Filho ganó como mejor director y Moura como mejor actor.

En camino al gran premio

Como actor y director están en plena campaña se comunican vía Zoom con LA NACION desde Los Ángeles, ciudad en la que actualmente reside el actor junto con su esposa, la fotógrafa Sandra Delgado (nacida en Chicago, de familia colombiana), y los tres hijos de la pareja. El agente secreto viene de ganar dos Globo de Oro (mejor película extranjera y mejor actor protagónico en drama para Moura), un premio Critics Choice (mejor película extranjera) y, el domingo pasado, el Independent Spirit también como mejor película internacional.

Moura juega con el Globo de Oro que ganó el mes pasado como mejor actor en una película dramática Chris Pizzello - Invision

Este domingo 22, Mendonça Filho estará en Londres a la espera de lo que ocurra en la ceremonia de los Bafta, el equivalente británico del Oscar, donde El agente secreto cuenta con dos nominaciones: mejor película no hablada en inglés y mejor guion original. Si llegara a ganar el primero de esos premios, su camino hacia el Oscar internacional quedará mucho más allanado. Hasta ahora sus chances se mantienen parejas con las del film noruego Valor sentimental, de Joachim Trier, la otra gran candidata a llevarse el premio desde el comienzo de esta temporada.

El director le cuenta a LA NACION que está llegado al final de una extensísima campaña que empezó en agosto junto a la productora Neon, encargada de manejar la distribución estadounidense de cuatro de las cinco nominadas a mejor película internacional: El agente secreto, Valor sentimental, Fue solo un accidente (producción iraní que representa a Francia) y Sirât (España). Solo quedó afuera la tunecina The Voice of Hind Rajab.

Mendonça Filho agradece el Globo de Oro que obtuvo como mejor film internacional; detrás, actores y productores de El agente secreto Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

“Empezamos la campaña en agosto pasado en los Estados Unidos –describió Mendonça Filho a LA NACION-. Hicimos primero una serie de presentaciones especiales con sesiones de preguntas y respuestas, muchas entrevistas con la prensa y muchas visitas posteriores a otros países: Inglaterra, Francia, Alemania. Fue una experiencia constante de interacción social. Neon hizo un trabajo muy inteligente, diseñó una estrategia realmente buena con la que trabajé muy a gusto. Formamos un equipo muy competente”.

Agrega el director que las preguntas más habituales que debió contestar en todo este último tramo de la campaña resultaron ajenas a la película: ¿Estás bien?, ¿Estás muy cansado?, ¿Estás harto de todo esto?

Moura, rodeado de una inquietante compañía en una escena de El agente secreto

“No estoy harto –responde el director con voz calma, mezclando el inglés y el castellano-. Soy cineasta y viajar con la película, proyectarla y hablar de ellan es parte de mi trabajo. De hecho, esto es lo que le pedí a Santa Claus. Me lo estoy pasando muy bien, aunque sea trabajo. Me doy cuenta de ello cuando son las 11 de la noche y empiezan a arder los ojos. Anoche estuve hablando con Leonard Maltin y 273 estudiantes de cine de la Universidad del Sur de California en un cine maravilloso. Esto es exactamente lo que más amo en mi vida. ¿Y además es trabajo? Claro que sí, un montón de trabajo”.

Moura se suma para contar que tanto él como el director recibieron durante esta campaña muchas preguntas acerca de cómo era vivir en Brasil en los años 70 bajo una dictadura militar. “Es algo que nosotros, en Sudamérica, conocemos muy bien –explica en perfecto castellano, idioma que aprendió para personificar a Pablo Escobar en la exitosa serie Narcos-, pero en Estados Unidos y en Europa sigue despertando una curiosidad muy grande. Kleber además trabaja muy bien con muchos aspectos culturales de Recife y Pernambuco en sus películas. En El agente secreto está muy presente la presencia de la cultura pernambucana en ese contexto”.

Moura y Mendonça Filho presentan el premio Critics Choice a la mejor película en enero pasado Kevin Winter - Getty Images North America

Para el actor, lo más importante es la conexión humana que propone un relato coral y afirmado en un tiempo histórico muy preciso. “Todos los aspectos políticos y culturales aparecen en el trasfondo, pero en primer plano siempre está la manera en que Kleber creó personajes tan humanamente conectables con cualquier persona del mundo. Además, sentimos que nuestra película no solo representa en este momento a Brasil, sino al cine sudamericano en su conjunto. Nos sentimos muy conectados con el cine argentino, el chileno, el uruguayo. Y eso nos enorgullece mucho”.

Distintos niveles narrativos

¿Cómo se cruzan en El agente secreto la actualidad, el tiempo de la dictadura narrado en la trama, la evocación histórica de Recife y la propia memoria cinematográfica que Kleber Mendonça Filho utiliza como artista, pregunta LA NACION antes de la despedida? “Cuando escribo pienso al mismo tiempo en cómo rodar. En este caso pude recurrir a diferentes niveles de narración: dos amigos hablando, esa misma conversación grabada a la que accedemos 50 años después, recortes de dibujos publicados en los diarios. Lo fui haciendo mientras escribía el guión, abriendo nuevas puertas y ventanas dentro de él. Así es como veo el cine”, responde Mendonça Filho.

Moura, a su llegada al agasajo de la Academia de Hollywood a todos los nominados al Oscar 2026, el 10 de febrero pasado en Hollywood Jordan Strauss� - Invision�

El resultado de este proyecto, en palabras del director, es la creación desde Brasil (y muy cerca de la oportunidad única de llevarse dos veces seguidas el Oscar internacional) de un inventario para el futuro. “Creo que hicimos no solo una buena película, interesante y entretenida –concluye-, sino también un nuevo archivo que ya es parte de la historia del cine mismo. Me pone muy feliz que esté recibiendo tanto respeto en todas partes”.