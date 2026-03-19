Encontró la alfombra roja de los Oscar en la basura de Los Ángeles y la “adoptó” para decorar su casa: así quedó

El día después de la gala de los Premios Oscar, una influencer en California aprovechó los desechos de la gala para decorar su hogar. A través de su cuenta en redes sociales, mostró cómo escarbó en la basura de las inmediaciones del Dolby Theatre de Los Ángeles para llevarse la alfombra roja a su casa. Con esfuerzo, introdujo el objeto en su auto y lo trasladó hasta su hogar, en donde ahora viste su living.

La influencer que decoró su casa en Los Ángeles con la alfombra roja de los Oscar

De uno de los eventos más prestigiosos del cine mundial a la sala de la casa de una influencer de TikTok, la alfombra roja de los Oscar tuvo una odisea particular. La gala de los premios dejó muchas repercusiones, y una de las principales ganadoras fue Paige Thalia, quien no se llevó una estatuilla a su hogar, sino parte de la estructura de la ceremonia.

La influencer recogió de la basura de Los Ángeles la alfombra roja utilizada en la 98.ª edición de los Oscar y se la llevó a su casa @hellopaigethalia

En su cuenta en la red social, denominada @hellopagethalia, compartió un video del momento en el que fue a revisar la basura tras la celebración en California. “Las alfombras son muy caras, así que vine el día después de los Oscar y me dejaron entrar al contenedor para llevarme parte de la alfombra roja a mi casa, por lo que ahora no tengo que comprarla“, relató.

Las imágenes permiten ver a la influencer mientras recorre el cruce de la avenida Hawthorne, en donde los equipos de limpieza trabajan tras la ceremonia. Con un esfuerzo físico impensado, consiguió meter parte del artículo en su automóvil y lo llevó a su hogar, en donde le dio una nueva vida.

Encontró la alfombra roja de los Oscar en la basura de Los Angeles

La imagen de cómo quedó la alfombra roja en la casa de la influencer en Los Ángeles

En una publicación posterior, Thalia mostró cómo abrió la alfombra en su casa y se encontró con que era más grande de lo que pensaba. Luego de hacer unos arreglos en el ambiente, en los que tuvo que mover un espejo y unos sillones, logró adaptar la decoración a su gusto.

El video exhibe cómo el objeto, que la noche anterior fue el suelo de las celebridades más famosas de Hollywood, hoy decora un pequeño departamento en la ciudad. Posteriormente, la influencer invitó a sus seguidores a acercarse al Dolby Theatre a buscar su propia alfombra.

"Si quieren un pedazo de la historia de los Oscars, todavía hay mucho en el dumpster de Hawthorne“, expresó desde su hogar en Los Ángeles.

La influencer que encontró la alfombra roja de los Oscar en la basura de Los Ángeles

Tras la publicación de la joven, los comentarios de muchos usuarios enfatizaron el desperdicio de la industria cinematográfica estadounidense. “El desperdicio... solo por una noche, cada año”, manifestó una mujer.

Debajo de la consulta de un usuario que preguntó si el objeto no se reutilizaba, otros respondieron y se sumaron al debate. “Tienen más dinero que sentido. Coincido en que es un desperdicio”, sostuvo una persona.

Otra apuntó directamente contra las estrellas con un comentario contundente: “A las celebridades les encanta empeorar el medio ambiente”. Sin embargo, alguien defendió a la organización y explicó que la alfombra no se puede reutilizar porque “se vuelve supersucia, húmeda y, debido a lo grande que es, es casi imposible de limpiar”.

Los datos más importantes sobre la alfombra roja de los Oscar

Desde 2008, el diseño y la fabricación de la alfombra roja de los Premios de la Academia está a cargo de Signature Systems Group, una empresa de revestimientos para suelos con oficinas en Santa Fe Springs, según Los Ángeles Times.

La compañía, con sede en Texas, se encarga de elaborar la pieza que, pese a lo que puede insinuar su nombre, no es de un color rojo, sino que exhibe un tono más parecido al bordó. Llamado Rojo Academia, es utilizado hace más de 20 años, y los organizadores del evento no revelan sus especificaciones exactas por temor a imitaciones.

Los últimos detalles. Trabajadores terminan de colocar las estatuillas que decoran la alfombra roja previa a entrar a la ceremonia AFP

De acuerdo con LAT, para el evento de 2017, los empleados trabajaron 900 horas para instalar y extender el género, elaborado con nailon en una fábrica de Dalton, Georgia, conocida como la “capital mundial de las alfombras”.

Una vez terminada la ceremonia, el objeto, que solo se usa una vez, se destruye “de una manera no revelada”, según el artículo, aunque ahora la influencer mostró la verdad detrás del secreto: la envían al vertedero público.

Desde su debut en 1961, la pieza decorativa es partícipe esencial de uno de los desfiles de celebridades más importantes del año y se convirtió gradualmente en un símbolo irremplazable, casi al nivel de la estatuilla. Ahora, parte de esta alfombra está en el hogar de Paige Thalia.