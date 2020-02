Joaquin Phoenix y Rooney Mara en la alfombra roja de los Oscar Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2020 • 23:36

Joaquin Phoenix arrasó con la temporada de premios, llevándose varias estatuillas como el Globo de Oro y el Bafta a mejor actor por su trabajo en Guasón. No obstante el actor tiene una especie de amuleto de la suerte: su traje de Stella McCartney.

Debido a un compromiso con el medioambiente, principalmente para concientizar contra la cultura del desperdicio, Phoenix " eligió usar un solo traje para toda la temporada de premios intentando reducir la basura generada", según confirmó la diseñadora, que también es una reconocida militante ecologista. "Estoy orgullosa de unir fuerzas con vos, Joaquin. Seguí inspirando a la gente e iluminándonos con tu luz", afirmó McCartney en Instagram.

A lo largo de las entregas, Phoenix compartió discursos muy politizados. "Espero que todos podamos unirnos y hacer cambios. Lo de votar está muy bien, pero a veces debemos asumir nuestra propia oportunidad", afirmó, entre otras cosas, el actor en el discurso inicial de la temporada, haciendo varias alusiones a la emergencia climática. Mientras tanto, en los Bafta, fue contra el racismo en la industria: "Debo decir que me siento avergonzado porque muchos queridos actores que también merecen estar acá no tienen el mismo privilegio. Creo que lanzamos un mensaje muy claro a la gente de color: no los queremos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido tanto a nuestro medio y nuestra industria, haciendo cosas de las que nos beneficiamos"

Igualmente, el actor no se queda solo en las palabras. En el contexto de una marcha contra el consumo de la carne pocos días después de ganar el Globo de Oro, fue arrestado y luego liberado. Él brindó un discurso en el evento, donde expresó: "Algo de lo que muchas veces no se habla dentro del movimiento ambiental es que la industria de la carne y la láctea es una de las tres causas más importantes que propician el cambio climático. A veces creo que nos preguntamos qué podríamos hacer para pelear contra esto, y hay algo que podemos hacer ahora mismo, y tiene que ver con qué es lo que consumimos".

Joaquin Phoenix y su traje Fuente: AP - Crédito: Richard Shotwell/Invision

Phoenix es el favorito a llevarse la estatuilla como mejor actor principal por su rol en Guasón. De hacerlo, sería la primera victoria del norteamericano, quien fue nominado en otras tres oportunidades. También se transformaría en el segundo "Guasón" en llevarse un Oscar, luego de la victoria póstuma de Heat Ledger en 2009 por su rol secundario en El caballero de la noche.