El botín: Matt Damon y Ben Affleck, reunidos para un enorme policial que consigue mantener la tensión hasta el final

El botín (The Rip, Estados Unidos/2026). Dirección: Joe Carnahan. Guion: Joe Carnahan. Fotografía: Juan Miguel Azpiroz. Edición: Kevin Hale. Música: Clinton Shorter. Elenco: Matt Damon, Ben Affleck, Sasha Calle, Teyata Taylor, Kyle Chandler y Steven Yeun. Disponible en: Netflix. Duración: 133 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Hay una nobleza perdurable en el cine de acción. Las películas “de tiros” son, desde hace décadas, uno de los eslabones fuertes de Hollywood, y aún en un momento en el que la industria se nutre mayoritariamente de franquicias familiares y propuestas aptas para todo público, las fábulas de policías quizá sean el último refugio para el cine adulto. Y en este contexto surge El botín, un film muy valioso que entre sus muchas bondades, también se revela como otra enorme prueba de la química que mantienen en pantalla Matt Damon y Ben Affleck.

El teniente Dumars (Damon) recibe un mensaje sobre un domicilio que funciona como tesorería para un grupo de narcotraficantes. En ese lugar hay miles de dólares escondidos, y confiscarlos sería un golpe contundente de la policía en su guerra contra las drogas. Sin dudarlo ni un instante, Dumars reúne a su equipo de confianza y se dirige a ese sitio, sin saber que allí se encontrará con una cantidad de plata mucho más elevada de la esperada inicialmente. Pero ese hallazgo se convierte en una bomba de tiempo cuando algunos de los subalternos del teniente amenacen con tener una agenda propia y hasta fantaseen con la idea de quedarse con el dinero, algo que de hecho, hasta puede llegar a tentar al mismísimo protagonista. En ese contexto, el sargento Byrne (Affleck) intenta ser un eje moral, en medio de un panorama en el que el escuadrón de policías se derrumba ante la ilusión de robarse el millonario botín, que como es de esperar, pronto será reclamado por sus verdaderos dueños.

Steven Yeun y Teyana Taylor, en una escena de El botín, el flamante estreno de Netflix Captura

Bajo esa premisa, el director Joe Carnahan construye un policial sólido, en el que logra establecer un tono de tensión in crescendo, que lejos de agobiar al espectador, lo sumerge en un nido de ratas. Casi la totalidad de la historia transcurre en el interior de ese inmueble en el que se esconde alrededor de una millonada de dólares, mientras los policías se debaten sobre qué deben (o quieren) hacer. En ese espacio reducido, Carnahan traza con efectividad la personalidad de sus protagonistas, esboza las posibles traiciones y establece con hábiles pinceladas las angustias y ambiciones de todos ellos. Sin pretensiones de ningún tipo, sino estableciendo los dilemas morales que pueden surgir ante dicha situación, el film triunfa en priorizar la adrenalina por sobre la fábula moral, sin olvidar jamás que estos personajes son piezas de un tablero en el que los conflictos se resuelven a los tiros.

Affleck como el sargento J.D. Byrne Claire Folger

Hay algo en este film que evidencia una herencia del western, y de los héroes y villanos en la línea de Río Bravo (de hecho, la acción ambientada en un espacio acotado tiene mucho de ese espíritu). La idea de un sheriff que no duda de su moral, frente a un contexto en el que los villanos surgen de manera inagotable, es fácil de asociarse al temple de John Wayne en muchos de sus títulos más emblemáticos. Carnahan sabe esto, y demuestra su admiración por el cine clásico para volcarlo sobre este relato en el que las pistas falsas, las amenazas veladas y la inminencia de una traición son la moneda cotidiana.

Matt Damon como el teniente Dane Dumars RIP_20241125_WP_0096

Por último, no es un dato menor que El botín cuente con Damon y Affleck en los roles principales. Resulta imposible no resaltar que, en buena medida, la solidez de este largometraje tiene que ver con la sinergia que comparten ambos actores, amigos y también socios. La amistad entre ellos, que los llevó a colaborar numerosas veces en cine, les permite mantener una complicidad que se traduce en una enorme presencia en pantalla. Los dos se entienden con la mirada, y bien pueden hacer comedia o, como en este caso, imprimirle a una historia cruda un halo espeso que le da forma al drama. Aquí, una vez más, Damon y Affleck se fusionan en una dupla creativa que se amolda y eleva la calidad de este enorme policial que es El botín.