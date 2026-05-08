Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana del 9 y 10 de mayo

Tras la vorágine de la semana, el sábado y domingo se presentan como un oasis de tranquilidad, y nada mejor que disfrutarlo en el cálido refugio del hogar. Ante la llegada del fin de semana, tendrás 48 horas para sumergirte en una maratón de entretenimiento, y qué mejor que hacerlo de la mano de Netflix.

A continuación, la lista de las series y películas más requeridas por los suscriptores para que elegir no sea un dolor de cabeza:

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Envidiosa 4 (2026)

Comedia/Romance. Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años, fruto de la relación anterior de él, listo para instalarse en la ciudad. En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige. Duración: diez capítulos. Ver Envidiosa 4.

Envidiosa, cuarta temporada (Adelanto)

2. Hombre en llamas (2026)

Acción/Suspenso. Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro. Duración: siete capítulos. Ver Hombre en llamas.

Hombre en llamas, tráiler oficial

3. ¿Debería casarme con un asesino? (2026)

Crímenes reales/Suspenso. En esta serie documental, una mujer explica cómo mantuvo su compromiso con un hombre acusado de asesinato mientras conseguía pruebas en su contra. Duración: tres capítulos. Ver ¿Debería casarme con un asesino?.

¿Debería casarme con un asesino?, tráiler oficial

4. El cuento de la criada (2017)

Drama/Ficción. Cuando un régimen totalitario que obliga a las mujeres a parir toma el control de los Estados Unidos, una madre desafía al sistema para encontrar a su hija y escapar. Duración: seis temporadas (60 episodios). Ver El cuento de la criada.

El cuento de la criada, tráiler oficial

5. Los no elegidos (2026)

Suspenso/Drama. Rosie es una joven madre que vive en una comunidad cristiana cerrada con su marido y su hija. La llegada del misterioso Sam, un preso fugado, pone de manifiesto la realidad y las limitaciones de su mundo: tal vez su oculta comunidad religiosa no tenga en cuenta sus intereses. Cuando empiezan a aparecer grietas en el matrimonio, Sam se presenta como su salvador. Pero con su oscuro pasado criminal, ¿dónde reside el mayor peligro, en la secta o en Sam? Duración: seis episodios. Ver Los no elegidos.

Los no elegidos, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Intercambiados (2026)

Animada/Infantil. Una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa intercambian cuerpos. Ahora, deben aliarse para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas. Duración: 1 h 41 min. Ver Intercambiados.

Intercambiados, tráiler oficial

2. El especialista: resurrección (2016)

Acción/Crimen. Arthur Bishop, un exasesino a sueldo, deberá encargarse de una serie de homicidios muy difíciles para salvar a la mujer que ama, secuestrada por un antiguo enemigo. Duración: 1 h 38 min. Ver El especialista: resurrección.

El especialista: resurrección, tráiler oficial

3. Sangre asesina (2026)

Drama/Romance. Una mujer perseguida por su inusual tipo de sangre encuentra protección y amor en los brazos de un asesino letal. Juntos, luchan por sobrevivir. Duración 2 h 8 min. Ver Sangre asesina.

Sangre asesina, tráiler oficial

4. Ápex (2026)

Acción/Suspenso. Una mujer busca consuelo en la naturaleza, pero se enfrasca en un juego mortal con un asesino serial. Duración: 1 h 37 min. Ver Ápex.

Ápex, tráiler oficial

5. ¡Patos! (2023)

Comedia/Aventura. Una familia de patos abandona la tranquilidad de su estanque de Nueva Inglaterra para visitar Jamaica. Sin embargo, la aventura da un giro inesperado cuando se pierden en la ciudad de Nueva York. Duración: 1 h 32 min. Ver ¡Patos!