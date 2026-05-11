Stanley Tucci: la dura historia de sus antepasados, su obsesión por Italia y el deseo de visitar la Argentina

Antes de alcanzar fama mundial con películas como El diablo viste a la moda y Los juegos del hambre, la vida de Stanley Tucci transcurría en el seno de una humilde familia italoestadounidense de Nueva York. Hijo de una escritora y de un profesor de arte, Tucci creció marcado por las raíces italianas de sus abuelos, originarios de Calabria. La mesa, en ese universo familiar, ocupaba un lugar central.

“La comida no solo era una parte importante de mi vida; básicamente, era mi vida. Me hacía sentir arraigado y, al mismo tiempo, me transportaba a otros lugares. Me reconfortaba y me desafiaba. Me permitía expresar mi amor por mis seres queridos y crear vínculos con personas a las que podía llegar a querer”, escribió Tucci en la contratapa de Sabor: mi vida a través de la comida, uno de los varios títulos que dedicó a su gran pasión gastronómica.

A pocos días del estreno de El diablo viste a la moda 2, de ser homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y de convertirse en uno de los protagonistas más comentados de la Met Gala, Tucci conversó con LA NACION sobre un proyecto que le genera mucha ilusión: Tucci en Italia, la serie documental cuya segunda temporada se estrena mañana (martes 12 de mayo) en Nat Geo (Disney+) y en la que el reconocido actor recorre el país de sus antepasados para descubrir sus regiones y los sabores que hicieron célebre a la cocina italiana en todo el mundo.

De Nápoles a Véneto, pasando por Las Marcas, Cerdeña y Sicilia, cada episodio es un festín de sabores, paisajes y personajes fascinantes; pero también una oportunidad para conocer más de cerca a Tucci: un actor, autor y director capaz de adueñarse de cada escena en la que aparece.

“Una cultura fascinante”

La segunda temporada de Tucci en Italia se estrena el martes 12 de mayo en Nat Geo (Disney+) Disney

—Tal como en tu caso, en la Argentina hay muchas personas que tienen antepasados italianos. ¿Te gustaría conocer la Argentina?

—¡Sí! Siempre quise visitar la Argentina, tal vez algún día... ¡Pero sin cámaras! Solo por el placer de visitarla. Solo para disfrutar ¡Y por la comida! Por las fotos que vi, me parece que es un país fascinante. ¡Es un país hermoso! Y sé que tanto su gastronomía como su cultura son sustanciales.

—Volviendo a tus raíces italianas, ¿qué significan para vos?

—Me da mucho orgullo mi origen italiano. Me crié dentro de una familia italiana y por eso visité la región muchas veces. ¡Es una cultura fascinante! ¡Y por supuesto que estoy obsesionado con Italia! No puedo dejar de regresar y rodar proyectos allí. Siempre quiero contar historias sobre Italia. Y en este proyecto: Tucci en Italia quería contar la historia de Italia a través del prisma de la comida. Pensé que esa podría ser una forma interesante de contarla.

—Es bien sabido que los italianos tienen dos pasiones: la comida y la moda...

—¡Sí! El año pasado estuvimos en Milán filmando El diablo viste a la moda 2 durante la Semana de la Moda y fue genial filmar allá durante todo ese tiempo. ¡Lo tuvimos todo! ¡Comimos muy bien y pudimos ver los desfiles de moda! ¡Eso fue genial! Amo las dos cosas: la comida y la moda... ¡Primero a la comida y después a la moda!

Andrea ‘Andy’ Sachs (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep) y Nigel Kipling (Stanley Tucci) en acción Macall Polay

Recuerdos de la infancia

—¿Sentís que Tucci en Italia te conecta con tus ancestros y con tu infancia?

—Sí, sobre todo cuando fuimos a la Toscana y a Florencia porque allí viví durante un año. Así que me trae recuerdos muy bonitos. Creo que vivir allí fue lo que precipitó mi deseo de explorar más Italia: tuvo un efecto muy profundo en mí.

—¿Qué tipo de efecto?

-Bueno, me quedé fascinado por la cultura, por la historia de Italia; no es nada que tengamos en los Estados Unidos. Estados Unidos es un bebé comparado con Italia. Aunque todavía hay muchos italianos que llegaron como inmigrantes.

—Como tu propia familia, ¿cierto?

—Sí, exactamente, porque Italia era muy pobre. Así que había un número significativo, sobre todo del sur de Italia, porque era la zona más pobre. Por eso, muchísima gente emigró desde finales del siglo XIX hasta antes de la Segunda Guerra Mundial.

"Me siento muy afortunado", asegura el multifacético actor Grosby Group

—¿Y qué sentís cuando pensás en la vida de tus antepasados —que sufrieron cierta escasez en Italia— y la comparás hoy con tu vida de estrella de Hollywood? Cambió mucho la historia...

—Me siento muy afortunado de haber tenido esas oportunidades. Sabés, crecer en Estados Unidos me permitió hacer lo que quería, pero no lo habría logrado sin que ellos vinieran y trabajaran tan duro para educar a sus hijos. El padre de mi padre vino cuando tenía como 12 o 14 años. Creo que nunca terminó la escuela más allá del octavo grado. Y mi padre fue a la universidad; hizo un posgrado en Columbia. El arduo trabajo de sus padres le dio la oportunidad de hacerlo. Y entonces yo tuve aún más oportunidades.