El descubridor de leyendas es un viaje al pasado que anticipa el futuro de la IA en el cine

El descubridor de leyendas (A Legend, China-Hong Kong/2024). Dirección y guión: Stanley Tong. Fotografía: Chi Wah-Lee. Música: Nathan Wong. Elenco: Jackie Chan, Gülnezer Bextiyar, Yixing Xhan, Aarif Lee, Chen Li. Distribuidora: Moving Pics. Duración: 129 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: buena.

El mito, escribió una vez Guillermo Cabrera Infante, es una realidad mayor a la realidad misma. Y no hay nada como el cine para mostrar imágenes y voces que engrandecen todo lo que vemos a través de ellas. Lo mismo pasa con los héroes de la pantalla, que según la visión del gran escritor, ensayista y crítico cubano son “gigantescos comparados con los modelos de la realidad”,

A Jackie Chan se aplica como nadie este principio. Es un actor de cine prodigioso, uno de los que mejor entendió en toda la historia centenaria del cine lo que significa representar la realidad desde la imagen en movimiento. Por esa razón, además de llevar a lo más alto el cine de artes marciales, su carrera entera adquirió una estatura mítica.

Chan tenía 51 años cuando filmó El mito, la tercera de las cinco películas que hizo junto al director Stanley Tong. Desde su título, la historia era ideal para que Chan empezara a despedirse del mundo que lo consagró para siempre convirtiéndose en un viajero del tiempo que se mueve entre la fantasía y la realidad. Ya se enfrentaba al inexorable paso del tiempo, aunque todavía se las ingenió regalarnos nuevas muestras de su increíble capacidad para desafiar todas las leyes de la física (empezando por la de gravedad) en esas escenas de acción con su sello, coreografiadas como el equivalente de un ballet clásico en el mundo de las artes marciales.

Chan personifica aquí a un experto arqueólogo (casi la versión china de Indiana Jones) instalado en Hong Kong que en sus sueños se identifica con un valeroso militar de tiempos milenarios, dispuesto a dar la vida para proteger a una bella princesa. El mito (disponible en Mercado Play, solo doblada al español) es una película extraordinaria. Llena de aventuras, humor, transiciones perfectas entre pasado y presente, y una virtuosa conexión entre las artes marciales y el cine de Bollywood.

Dos décadas después llega la secuela de El mito, también dirigida por Tong, con un título local (el original se traduce como La leyenda) pensado en función del personaje protagónico. De nuevo vemos a Chan en sus búsquedas arqueológicas, en este caso alrededor de un misterioso medallón de jade, y en un nuevo viaje a un pasado legendario, pero en este caso ajeno a los sueños. Solo hay un montaje paralelo entre lo que ocurre en el pasado y el presente, representado en ambos casos por los mismos actores.

Gracias a la billetera infinita del poder chino (14 productoras, todas bajo control estatal, se asociaron para hacer esta película), esta continuación funciona como un imponente anticipo-ensayo de todo lo que podría hacerse en el futuro aplicando la inteligencia artificial al uso intensivo de los efectos visuales.

A los 71, Chan sigue sorprendiendo

El resultado es tan espectacular como artificioso. A las escenas que agrandan hasta el infinito la presencia digital de soldados o caballos en grandes extensiones se agrega el rejuvenecimiento digital del rostro de Chan por medio de un ejercicio descarado (y francamente poco creíble) del deepfake. El resultado es bastante problemático: una máscara rígida e impasible, bien representativa de la solemnidad y la falta de chispa que recorren todo el relato.

Estaba todo escrito para que todo se derrumbara bajo un ceremonioso y marcial relato histórico, pero Chan siempre nos sorprende. A los 71 años todavía es capaz de mostrar su destreza única (con alguna ayudita digital) para las coreografías de acción en una secuencia final sobre superficies heladas que justifica la visión completa de esta película.