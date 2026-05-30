“Fue mi primera amiga y confidente”: murió la actriz Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee

La actriz norteamericana Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, murió este sábado a los 69 años, informaron portales estadounidenses, como Variety.

A pocas horas de conocerse la noticia -aunque hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento- su familia se expresó en redes sociales. “Un cálido abrazo a mi hermana mayor. Falleció esta mañana en su casa, rodeada de naturaleza, en paz. Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Era una experta en cartas coleccionables, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las tiendas de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, y era una ferviente patriota estadounidense”, escribió Jamie Lee.

Hija de una familia de artistas, desde muy pequeña se la vio en la pantalla. Nacida en Santa Mónica en 1956, Curtis debutó en la película de acción y aventuras Los vikingos (1958), protagonizada por sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh.

Las hermanas Kelly Lee y Jamie Lee Curtis

Hasta fines del siglo pasado se la vio en diferentes producciones. Apareció junto a su hermana en la comedia de 1983 Trading Places. También trabajó como asistente en la producción de títulos como Freaky Friday (2003), Christmas with the Kranks (2004) y You Again (2010).

Entre otros trabajos cinematográficos se incluyen False Arrest y The Sect. Pero su labor en series tiene un espacio destacado en su carrera. Uno de sus trabajos más relevantes fue cuando interpretó a la teniente Carolyn Plummer en la primera temporada de la serie de acción de UPN The Sentinel. También tuvo papeles en series como Star Trek: Deep Space Nine, The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings, LateLine y Judging Amy. Curtis protagonizó la comedia de 1987 Magic Sticks y la película para televisión de 1990 Thanksgiving Day.

Su labor más reciente fue como directora de dos documentales. Marby Jets Are Go (2018), que narra los altibajos de un equipo de atletismo de una escuela secundaria australiana, y Curling in Stanley (2019), que documenta el primer torneo de curling al aire libre Sawtooth Outdoor Bonspiel, celebrado en Stanley, Idaho.

“Será recordada por su amorosa generosidad, sus firmes opiniones, su infinita curiosidad, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna en Navidad, de ahí su apodo, Tía Galleta. Kelly siempre terminaba cualquier mensaje o despedida con una bendición húngara… Isten Veled, Dios está contigo". “Isten Veled, hermana mía del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos en el camino”, escribió Jamie Lee.

Tony Curtis y Janet Leigh con sus hijas Kelly y Jamie Lee

Los abuelos paternos de las hermanas Curtis eran inmigrantes judíos húngaros y dos de sus bisabuelos maternos eran daneses. El resto de la ascendencia de su madre es alemana y escocesa-irlandesa.

Kelly alternó su trabajo en la pantalla con otras actividades. En 1978, se graduó en Administración de Empresas en el Skidmore College de Saratoga Springs, Nueva York. El 14 de septiembre de 1989, se casó con el dramaturgo y productor Scott Morfee. La pareja trabajaba entonces en la obra musical de Morfee, Shout and Twist, en la que ella, además de actuar, se desempeñaba como productora.