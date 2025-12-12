El Gobierno quiere derogar impuestos específicos que financian el cine, el teatro y los medios públicos

Si se aprueba el proyecto de ley de reforma laboral con el texto original que el Gobierno acaba de remitir al Congreso, habrá modificaciones de fondo en el funcionamiento actual de los medios públicos y de los organismos estatales destinados a promover la actividad cinematográfica, teatral y musical.

La intención del Gobierno es la derogación de algunos impuestos específicos que en la actualidad financian al cine, al teatro, a los medios públicos y a otras iniciativas culturales y mediáticas.

Las novedades en ese sentido aparecen en unas pocas líneas incluidas en los últimos dos artículos del proyecto, el 195 y el 196 (el 197 es de forma), enviado al Poder Legislativo con la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Hasta hoy, el Fondo de Fomento Cinematográfico administrado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) se integra, según lo dispuesto en los tres primeros incisos del artículo 21 de la Ley de Cine vigente (17.741), con un impuesto del 10% al valor de cada entrada de cine, otro tributo igual aplicado a la venta de DVDs. y el 25% del total de lo recaudado por el Enacom a partir de un gravamen específico a la facturación de radios, canales y servicios de TV paga.

Una imagen de los reclamos que se hicieron en 2024 por la situación del Instituto Nacional del Teatro Fabián Marelli - LA NACION

El artículo 195 del proyecto de ley de reforma laboral ordena la derogación de todas estas disposiciones y en consecuencia reduce al máximo la capacidad del Incaa de manejarse de modo autárquico. De aprobarse la propuesta del oficialismo, el fomento al cine nacional dependerá de otros factores muy menores en proporción a los actuales (legados, donaciones, intereses y rentas de los fondos actuales, reembolso de créditos, recursos no usados de ejercicios anteriores, ingresos por servicios y prestaciones a terceros) o bien de las partidas que determine en el futuro el Poder Ejecutivo, remitidas a través del Ministerio de Economía.

También se deroga el artículo 23 de la Ley de Cine, que garantiza hasta hoy la libre disponibilidad de esos fondos al ordenar al Banco Nación su transferencia al Incaa de manera automática y sin intervención de ningún otro organismo público.

El artículo 196 del proyecto de ley oficial de reforma laboral, mientras tanto, deroga el Título V completo de la ley 26.522 (conocida como Ley de Medios). Allí se fijan los gravámenes que pagan al Enacom los titulares de los servicios de comunicación audiovisual y el destino de esos fondos. Además del citado 25% al Incaa, la norma en vigor asigna el 20% a las actividades de Radio y Televisión Argentina S. A. (de la que dependen la TV Pública y todas las emisoras de Radio Nacional), el 10% al Instituto Nacional del Teatro (INT), el 10% a proyectos especiales (medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios) y el 2% al Instituto Nacional de la Música.

En enero pasado, ante una relación de fuerzas muy desfavorable en el Congreso y luego de varios reclamos de los sectores involucrados, el Gobierno tuvo que modificar algunos de sus planes originales incluidos en el capítulo cultural de la llamada Ley Ómnibus. Entre otras cosas quedó asegurada allí la continuidad del INT.

Ahora, el oficialismo cree que están dadas las condiciones para la aprobación del proyecto de reforma laboral, pero nadie descarta a partir de ahora la aparición de planteos judiciales, reclamos y movilizaciones relacionadas con el futuro de los organismos estatales de promoción cultural mencionados en la iniciativa.