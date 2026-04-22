La muerte de Luis Puenzo: familiares, colegas y amigos despiden al director de La historia oficial

Este miércoles, desde el mediodía, familiares, amigos y colegas se acercaron a darle el último adiós al reconocido cineasta Luis Puenzo, en la casa velatoria ubicada en O’Higgins al 2800, en el barrio porteño de Núñez. Uno de los primeros en arribar al lugar fue su hijo Nicolás, quien también es director y guionista.

La ofrenda floral del DAC, Directores Argentinos Cinematográficos Gerardo Viercovich

El director de La historia oficial (1985), la primera película argentina ganadora del premio Oscar, murió este martes a los 80 años. La noticia fue dada por Argentores en sus redes. “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad, Luis Puenzo, quien falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", señala el comunicado.

SAGAI, (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), también quiso despedir los restos del reconocido director Gerardo Viercovich

Dentro de su extensa trayectoria, figuran otras películas como Gringo viejo (1989), La Peste (1992) y La puta y la ballena (2004). Además, Puenzo se destacó como productor y presidió el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (Incaa) desde 2019 hasta 2022.

Sus restos serán velados hasta las 21 y el jueves hasta las 12.15, momento en el que el cortejo partirá al Jardín de Paz de Pilar.