La muerte de Luis Puenzo: familiares, colegas y amigos despiden al director de La historia oficial
Desde este miércoles al mediodía, allegados al realizador cinematográfico se acercaron a la casa velatoria del barrio porteño de Núñez a darle su último adiós
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Este miércoles, desde el mediodía, familiares, amigos y colegas se acercaron a darle el último adiós al reconocido cineasta Luis Puenzo, en la casa velatoria ubicada en O’Higgins al 2800, en el barrio porteño de Núñez. Uno de los primeros en arribar al lugar fue su hijo Nicolás, quien también es director y guionista.
El director de La historia oficial (1985), la primera película argentina ganadora del premio Oscar, murió este martes a los 80 años. La noticia fue dada por Argentores en sus redes. “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad, Luis Puenzo, quien falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", señala el comunicado.
Dentro de su extensa trayectoria, figuran otras películas como Gringo viejo (1989), La Peste (1992) y La puta y la ballena (2004). Además, Puenzo se destacó como productor y presidió el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (Incaa) desde 2019 hasta 2022.
Sus restos serán velados hasta las 21 y el jueves hasta las 12.15, momento en el que el cortejo partirá al Jardín de Paz de Pilar.
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