Un argentino en la alfombra roja de Cannes, junto a una ganadora del Oscar y máxima estrella francesa

Leonardo Sbaraglia hizo este viernes la primera de sus dos apariciones en la alfombra roja del Festival de Cannes. La presencia argentina más importante en la edición 2026 de la máxima muestra cinematográfica del calendario anual se hizo notar en la glamorosa pasarela antes de la función de gala, en carácter de estreno mundial, de Karma, producción francesa exhibida fuera de competencia.

Después de su sonriente tránsito por la alfombra roja junto a la gran protagonista de la película, la estrella francesa Marion Cotillard, Sbaraglia compartió con el resto del elenco la primera proyección de Karma en el Grand Theatre Lumière, sala reservada para los acontecimientos más importantes del festival.

Sbaraglia, muy sonriente este viernes en la alfombra roja de Cannes junto a Canet, Cotillard (semioculta) y Menochet SAMEER AL-DOUMY - AFP

En Karma, Sbaraglia personifica a Daniel, un carpintero argentino que vive en un paraje de la costa española junto a Jeanne (Cotillard), una mujer que trata de encontrar refugio y protegerse del autoritario líder (Denis Menochet) de una secta religiosa de la que escapó tras pasar varios años allí víctima de abusos físicos y psicológicos.

La película fue escrita y dirigida por el actor francés Guillaume Canet, ex pareja de Cotillard, cuyo personaje fue concebido especialmente para ella. La estrella francesa, una de las principales figuras del cine europeo y ganadora del Oscar 2007 como mejor actriz protagónica por La vie en Rose tiene otra película fuera de concurso como protagonista este año en Cannes: Roma Elastica, de Bernard Mandico.

El elenco completo de Karma, con la presencia destacada de Leonardo Sbaraglia y Marion Cotillard, antes de la función de gala de Karma este viernes en Cannes THIBAUD MORITZ - AFP

Las primeras críticas destacaron la atmósfera tensa y agitada de este thriller de casi dos horas y media de duración. “Sbaraglia dota a Daniel de un poderoso sentido y una gran determinación para actuar antes de que sea demasiado tarde”, escribió Pete Hammond, uno de los más reconocidos columnistas y crítico principal del blog Deadline, sobre el personaje interpretado por el actor argentino, que encarna la posibilidad de escape y de salida para la compleja situación que enfrenta la protagonista.

Sbaraglia regresará en el anochecer del próximo martes a la alfombra roja y al escenario de las principales proyecciones de Cannes esta vez como uno de los protagonistas de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, una de las tres producciones españolas que participan este año de la competencia oficial por la Palma de Oro. Amarga Navidad se estrenará en los cines argentinos el jueves 28 de mayo.

John Travolta y su hija, Ella Bleu, este viernes en Cannes THIBAUD MORITZ - AFP

El otro gran momento que se vivió en Cannes este viernes fue la entrega sin previo anuncio de una Palma de Oro honoraria a John Travolta, que llegó hasta la Costa Azul francesa para presentar su ópera prima como director, Propeller One-Way Night Coach. “No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería por esto, que es más que un Oscar para mí”, le dijo un Travolta al borde de las lágrimas al director general del festival, Thierry Frémaux, después de que éste sorprendiera al auditorio en la presentación de la película para anunciar que el actor de Fiebre de sábado por la noche iba a recibir el máximo premio honorífico de la muestra.

El actor se emocionó al recibir por sorpresa una Palma de Oro honoraria OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Acompañado en el escenario por su hija, la actriz Ella Bleu, Travolta recordó que en su primera conversación con Frémaux ni siquiera tenía expectativas de que la película con la que debutó en la dirección fuese aceptada por el festival, donde se proyecta fuera de concurso.

Contada como historia de familia y con la participación del propio Travolta como narrador y de su hija Ella Bleu como azafata, Propeller One-Way Night Coach tiene como inspiración los recuerdos infantiles del actor y su precoz amor por la aviación, que se fue desarrollando con el tiempo y lo llevó a capacitarse como piloto y obtener su primera licencia a los 22 años. Hoy, John Travolta suma casi 9000 horas de vuelo.