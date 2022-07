El hombre gris: Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Regé-Jean Page y los hermanos Russo hablan del nuevo film de espías de Netflix, el más costoso de su historia

Con el récord de ser el proyecto más costoso de Netflix hasta la fecha, este viernes estrena El hombre gris. La ambiciosa película de acción cuenta con varios de los nombres más convocantes del Hollywood actual y aspira a convertirse en una de las favoritas de los usuarios de la plataforma a nivel mundial.

Para saber qué esperar de este título, LA NACION dialogó en exclusiva con sus protagonistas, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé- Jean Page, y Jessica Henwick, como así también con los directores a cargo del film, los hermanos Joe y Anthony Russo (los realizadores detrás de tanques como Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame).

Un héroe de acción para las nuevas generaciones.

Basada en la saga literaria creada por Mark Greaney, el protagonista de El hombre gris es un agente de la CIA conocido como Sierra 6 (Ryan Gosling), quien accidentalmente descubre un material que podría poner en jaque a sus superiores. Atento a tomar la decisión correcta, decide darse a la fuga y abandonar una misión. Pero cuando uno de los jefes de la Agencia llamado Carmichael (Regé-Jean Page) descubre esos planes, convoca a un peligroso agente independiente de nombre Lloyd Hansen (Chris Evans) para que encuentre a Sierra 6. De esa forma, comienza una peligrosa cacería entre dos expertos asesinos, que llegará a límites insospechados .

En Sierra 6 hay una marcado aroma a los viejos héroes de acción. No muy lejos del Arnold Schwarzenegger de Comando, o incluso del Jack Ryan de Harrison Ford, Gosling se pone en la piel de un agente entregado a una peligrosa misión en la que terminan involucrados sus seres queridos. “ Me encanta este personaje, porque es trabajador común y corriente, un espía que ni siquiera quería ser un espía. Él preferiría ver esta película en Netflix antes que estar en ella. Pero las circunstancias lo llevan a donde está, y por eso se toma con cierto humor lo absurdo de su situación. Creo que en ese aspecto, sí me recuerda a muchos de los films que veía cuando era más chico ”, asume Gosling.

Ryan Gosling como Sierra 6 Captura de video

Los Russo, en tanto, pensaron a El hombre gris como un relato que debía cumplir una doble función: por un lado, se trata de una pieza que reivindica el cine de acción de los años ochenta, y por otra parte, es una historia que presenta a un héroe apuntado a una nueva generación de espectadores. “ Nosotros crecimos con una dieta de películas de McTiernan, las amamos, nos evocan emociones muy gratas, y todavía veo Duro de matar cada navidad. En muchos sentidos, este film vuelve a eso, pero también juega con aspectos y personajes más modernos. James Bond ya tiene más de sesenta años, Jason Bourne más de veinte y muchas cosas cambiaron desde que esas películas fueron estrenadas. Por eso, esta es una interpretación más contemporánea sobre el género de espionaje ”, sostiene Joe Russo.

Chris Evans interpreta al villano de la historia Archivo

En la vereda opuesta a Sierra 6, se encuentra Lloyd Hansen, un agente independiente famoso por su sadismo y sus métodos poco éticos. De aspecto pulcro, Hansen es meticuloso, y hace del sufrimiento ajeno su fuente de placer. A la hora de interpretarlo, Chris Evans pensó mucho sobre la esencia de este inescrupuloso villano: “ Se trata de un hombre irreverente, que ignora cualquier tipo de norma social, y al que siempre imaginé como alguien disciplinado, que pasa sus días muy atento a la moda. Lloyd es alguien que se levanta temprano, hace quinientas sentadillas, emprolija su aspecto, se toma su batido proteico y peina su bigote. Él considera que todo eso forma parte de su poder, y así es cómo se mueve por el mundo ”.

Un poco como satélites de la guerra entre los dos protagonistas, se encuentran Carmichael (Regé-Jean Page) y Suzanne Brewer (Jessica Henwick), quienes representan a la cúpula de la agencia que contrata a Hansen. Sobre Carmichael, Page considera que “es como un fuego que amenaza con volarlo todo”, mientras que Suzanne es levemente más moderada, como bien la describe Henwick: “ Ella sabe que no puede darse el lujo de estropear las cosas, pero siempre está al límite. Y cuando la interpretaba, sentía que si no explotaba Suzanne, iba a explotar Carmichael ”.

El verdadero hombre gris detrás del hombre gris

A lo largo de las dos horas que dura el largometraje, el protagonista huye incansablemente, viaja por distintos países, golpea y lo golpean una y otra vez. Durante la charla con LA NACION, Gosling confiesa por qué decidió no pedirle consejo a ningún actor que hubiera encarnado a algún héroe de acción similar. “No sé si alguien hubiera podido ayudar, porque la mayoría de películas de acción tiene la mitad de las escenas de riesgo que tiene esta”.

Sin embargo, el actor destaca una figura clave en la construcción de Sierra 6, un hombre que de alguna manera terminó por inspirar su aproximamiento a un protagonista atravesado por la violencia. De esa manera, Gosling explica: “ La persona en la que más confíe para pedir consejo fue un oficial de la fuerza Delta, que se hacía llamar Chili Palmer, y su aporte fue muy valioso. Él es lo más parecido a un ‘Hombre gris’ que pudo existir en la realidad. Nos hablaba sobre sus experiencias reales, era asombroso. Nos daba detalles increíbles, como por ejemplo, que mi personaje coma confites en un momento, fue sugerencia de Chili, porque decía que cuando estás en el campo de acción, las golosinas son un subidón de energía rapidísimo ”.

Ana de Armas GROSBY GROUP

El mencionado Chili Palmer no solo asesoró a Gosling, sino que hizo lo mismo con Ana de Armas, cuyo personaje, la agente Miranda, también tiene numerosas escenas de acción. “ Yo tenía tanta curiosidad con respecto a cómo funcionaba todo ese mundo... Y estaba muy interesada en la parte psicológica del asunto, porque ahí tenés que estar tres pasos por delante de todo lo que puede llegar a salir mal; y qué tan habilidoso seas, qué tanta puntería tengas, y que puedas pensar con claridad te va a llevar a tomar las decisiones correctas. Y cuando Ryan me comentó sobre un agente con el que estaba en contacto, le pedí hablar con él, y charlamos por teléfono sobre armas de fuego y cuestiones militares ”, admite la actriz cubana.

El estilo de los Russo

Anthony y Joe Russo, los hombres detrás de la producción más cara de Netflix hasta el momento Gentileza Netflix

Los hermanos Russo lograron un nombre muy importante en Hollywood, principalmente luego de su paso por Marvel. En el 2014 ambos dirigieron Capitán América: el soldado del invierno, un largometraje en el que volcaron influencias claras que podían rastrearse en títulos como Fuego contra fuego. A ella le siguieron varias de las piezas más importantes de ese universo heroico, como Capitán América: Guerra civil, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Y después de un atípico proyecto sobre un veterano de guerra, los directores volvieron a ponerse al frente de un tanque hollywoodense como es el caso de El hombre gris.

A lo largo de los últimos años, los Russo desarrollaron un estilo propio, un lenguaje visual que en este film se presenta pulido, como el resultado de un trayecto que comenzó hace más de una década. Por ese motivo, al llevar a la pantalla la saga literaria de El hombre gris, los directores tuvieron muy claro cuál era el aspecto que querían preservar y que más se emparentaba a su visión del cine. “Esta es una representación muy moderna sobre el espionaje. Creo que nos gusta este personaje porque tiene algo de existencialismo. Al comienzo está en prisión y luego trabaja en la CIA, pero se trata de alguien que no tiene ningún tipo de libertad, y en última instancia eso es lo que realmente está busca. Pero también nos gusta que sea alguien con un código muy humano, mientras que Lloyd es alguien que no comprende en absoluto ningún rasgo de humanidad. Y ese fue un aspecto que queríamos trabajar, esta idea de un personaje dueño de un código ético, metido en un mundo cínico, que sin embargo encuentra una razón por la que hacer algo noble y bondadoso ”, reflexiona Joe Russo.

Ryan Gosling en el rodaje de The Gray Man Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Junto a los Russo se encuentra también Chris Evans, que ya trabajó con ellos en otras cuatro oportunidades, interpretando al Capitán América. Entre el actor y los directores hay una relación en la que no necesitan hablar demasiado para comprender qué busca el uno del otro, y Evans se refiere así a su dinámica de trabajo con ellos: “Profesionalmente, siento que les gusta la forma en la que me acerco a una interpretación. A veces uno trabaja con realizadores que no necesariamente quieren compartir su mirada sobre la escena. A mí me gusta tener información que quizá otros actores no quieran tener, como por ejemplo cuándo la música va a subir o bajar su volumen. Y me gusta saber esas cosas porque ayudan a construir la escena en la que estás actuando, y entonces podés apoyarte en eso e impulsarlo; los Russo son maravillosos compartiendo ese tipo de información. En eso tenemos una relación muy fluida ”.

El elenco de The Grey Man

Por su parte, para Regé-Jean Page fue la primera vez con los Russo, pero destacó una cualidad que fue la que más valoró: “ Nunca los vi enojarse. Ellos son increíblemente generosos. Siempre estaban súper predispuestos a hablar sobre lo que propusiera para expandir lo que pudiera hacer con cada diálogo, con cada escena ”.

Sumergido en una saga tan extensa como la de El hombre gris, que lleva un total de nueve novelas más dos que llegaran este año y el próximo, Gosling se enfrenta al posible reto de volver a este universo. Si el film de Netflix se consolida como un éxito, es probable que nuevas secuelas se pongan en marcha. “Me encantaría seguir interpretando a este personaje, y seguir contando más historias. Acá hay mucho de los films que yo amaba cuando era chico, me encanta hacerlos y ojalá pueda hacer más”, afirma el actor.

De yapa 1: Chris Evans y el Capitán América

Chris Evans

En el transcurso de la charla con Evans, resulta imposible no mencionar al Capitán América, el personaje más emblemático de su carrera. Y sobre el lugar que ese superhéroe tiene en su trayectoria, el intérprete confiesa: “ Siempre lo extrañaré. Es una parte muy importante de mi vida y lo amo profundamente. Tuve mucha suerte de ser parte de eso, siempre lo celebraré y llevaré muy cerca de mi corazón ”.

De yapa 2: el proyecto que unirá a los Russo con Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown y el proyecto que la unirá a los hermanos Russo Courtesy of Netflix

Con El hombre gris finalizada, los hermanos ya se encuentran abocados a su nuevo largometraje, The Electric State, sobre el que Anthony Russo explica: “Estamos muy entusiasmados con esta película, pero no podemos decir demasiado. Se trata de una increíble novela ilustrada, realizada por un autor llamado Simon Stalenhag, cuyo trabajo fue tan hermoso que nos inspiró a hacer un largometraje”. La ficción se centra en una niña que viaja por Estados Unidos junto a un robot. La actriz confirmada para ese rol, es Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things.