Joe y Antothony Russo, sobre Cherry: “Este es el rol más oscuro que le tocó interpretar a Tom Holland”

Si bien los hermanos Joe y Anthony Russo cuenta con una carrera que abarca más de una veintena de proyectos para cine y televisión, sus nombres se instalaron en el imaginario del público hace poco tiempo, gracias a la labor de ambos en el cine de Marvel. Entre los títulos que realizaron para ese estudio, se encuentra Avengers: Endgame, no solo la película más importante de esa saga, sino también el film más taquillero en la historia del cine. Luego de esa aventura superheroica, los Russo buscaron en su siguiente proyecto una historia dramática, que les permitiera navegar por otros registros.

Cherry cuenta la historia de un joven estudiante de medicina de veinte años, que sufre de estrés post traumático luego de su paso por la guerra de Irak. De regreso a su hogar, se refugia en los opiáceos como forma de escapar de los angustiantes recuerdos de la guerra. Y cuando se queda sin dinero, decide comenzar a robar bancos con el objetivo de poder seguir alimentado su adicción. La única salvación posible para el personaje es Emily (Ciara Bravo), la mujer de la que está enamorado y con la que comparte un vínculo que lo rescata de su infierno personal.

Cherry está basada en el relato autobiográfico de Nico Walker, que en 2012 fue enviado a prisión condenado por robo de bancos. En 2013, Walker fue el eje de un artículo que dio pie a la publicación de un libro en el que cuenta su experiencia en la guerra, su posterior adicción a la heroína y su vida delictiva. El libro se convirtió en un best seller y luego de leerlo, los hermanos Russo coincidieron en que allí se encontraba su primer proyecto cinematográfico post Marvel.

-Ustedes muestran la adicción de Cherry de manera muy cruda, ¿pensaron mucho en cómo retratar ese aspecto de la historia?

Anthony Russo: -No hay nada glamoroso alrededor de la drogadicción y la que mostramos es quizás una de las peores drogas. Entonces nuestra intención, habiendo visto personas sufrir esa enfermedad, era retratarla de la manera más realista posible, sin caer en representaciones románticas de ningún tipo.

-Joe, leí que mientras preparaban la película, pudiste hablar solo dos veces con Nico Walker, ¿cómo fueron esas charlas?

Joe Russo: -Fue muy complicada la comunicación porque él estaba preso y nos daban muy poco tiempo para hablar. Yo no sabía cuándo iba a llamarme porque a él le concedían el permiso casi en el momento, entonces yo tenía que estar preparado siempre para su posible llamada. De hecho, la primera vez que me llamó, intenté conectar a mi hermano pero inmediatamente la línea se cortó porque estas conexiones supervisadas por el gobierno tiene medidas empleadas para impedir que participen más de dos teléfonos. Luego de eso, tuvimos que esperar hasta la siguiente semana para que se comunicara otra vez. Nuestras conversaciones giraron mucho sobre qué le significó crecer en Cleveland. A nosotros su libro nos interpeló mucho porque somos del mismo lugar y los sitios que menciona se parecen mucho al mundo en donde nosotros crecimos. Lo que el personaje atraviesa y su crisis íntima vinculada al opio, la sentimos como algo que podíamos convertir en una película.

El vínculo romántico entre el protagonista y Emily (Ciara Bravo) es una de las bases de este drama

-¿Cómo es la dinámica de trabajo entre ustedes?

Joe: -Es muy fluida. No nos dividimos las responsabilidades porque sabemos que damos lo mejor de nosotros cuando estamos concentrados en los mismos puntos. Nos gusta que durante las filmaciones se genere un clima familiar en el que todos estén contentos, se sientan productivos y puedan opinar. Nos gusta que la gente colabore, no nos asusta el hecho de tener que defender nuestras miradas porque no somos intocables. Nos gusta que desafíen nuestras ideas porque así podemos evolucionarlas y llevarlas hacia un lugar mejor. De ese modo respaldamos a nuestros colaboradores, se genera una energía positiva y todos se sienten emocionalmente dueños de aquello que están realizando. Nosotros rechazamos la teoría de autor porque nos gusta más referirnos a una película como el esfuerzo conjunto de decenas de personas que dejan su pasión y energía en cada proyecto.

-¿Cómo describirían la importancia del romance entre Cherry y Emily?

Anthony: -Este es un protagonista que pasa por muchas experiencias, todas muy intensas, y que atraviesa un crecimiento y una trasformación que se produce en un período de tiempo muy extenso. Entonces nuestro objetivo era mostrar un elemento que le diera base a nuestro personaje y sentimos que el vínculo que forma con Emily es el lazo que podía sostener a ambos a lo largo de esta experiencia tan desafiante. No queríamos un romance idealizado, queríamos mostrar un mundo real, su fragilidad y compromiso y desarrollar algo genuino para ellos. Eso era importante para nosotros porque si bien la historia trata temas muy difíciles, nos importaba dejar una sensación de esperanza. Nuestra intención es que al momento de terminar de ver la película, la gente sienta que presenció una conexión humana, y que hay lugar para la esperanza aún después de vivir circunstancias extremadamente difíciles. Desde luego que no es fácil, pero esa mínima posibilidad existe.

Muy lejos del caracter alegre de Spider-Man, aquí Tom Holland interpreta a un atormentado veterano de guerra

-Muchos medios se refirieron a la actuación de Tom Holland como su “primer rol adulto”, ¿qué opinan de eso y creen que en esa afirmación hay un prejuicio encubierto sobre su carrera en el cine de aventuras?

Anthony: -Puede que haya algo de eso... [risas] Pero también pensamos que este es el rol más oscuro que le tocó interpretar, al menos de momento, y en el que trata con conflictos netamente adultos. No hay forma de encarar estos problemas desde el punto de vista de un niño, estamos ante una historia muy densa. De hecho, la tragedia de todo esto es que envuelve a personas muy jóvenes, que se sumergen en experiencias de las que no saben cómo salir. Son personajes que no cuentan con la suficiente vida vivida que les permita lidiar con lo que significa ir a la guerra, entrar en contacto con una droga altamente adictiva, o el automedicarse. Ellos son muy jóvenes para comprender en su totalidad las consecuencias de aquello que les pasa. Entonces creo que por todo esto es que lo describen como un rol adulto.

Tom Holland en Cherry

-El mercado del streaming, y más en pandemia, se convirtió en una opción ideal para estrenar nuevos largometrajes. En la vereda opuesta, las salas de cine pasan un momento muy delicado, ¿cómo ven el futuro de la industria?

Anthony: -Hace poco salió una nota muy interesante y es que los cines de China tuvieron un elevadísimo crecimiento de asistencia en los últimos días, que marcó un récord histórico. Entonces en ese país, las salas regresaron de manera contundente y nosotros esperamos que el resto del mundo tenga una experiencia similar. Pienso que cuando suceda eso, cuando sea totalmente seguro ir a una sala, la gente va a querer volver y los números van a hablar. Por otra parte, antes de la pandemia, el streaming ya había ganado mucho terreno, convirtiéndose en una ventana muy atractiva para reunir al público y a los directores de cine, de una manera única como no se había visto nunca. La del streaming es una opción maravillosa para un cineasta y la de los cines es una experiencia única que siempre será importante. Pero puede que las salas sirvan más para largometrajes gigantes que se estrenan como eventos globales, a la vez que los títulos que estén más atentos a una audiencia de nicho, quizá encuentren su mejor opción en el mercado del streaming. Creo que esto es algo positivo, si mirás la cantidad de películas que se están realizando y comparás ese valor con el de diez años atrás, los números crecieron y hoy tenés muchos más films en marcha. Eso da cuenta de la variedad de canales de distribución que hay actualmente. Creo que esto es muy positivo porque significa que se están haciendo muchas películas y que hay numerosas opciones para que esos proyectos encuentren a su público. Me parece que ese es un sistema que beneficia tanto a los espectadores como a los directores.

¿Dónde verla? Cherry estará disponible desde el viernes 12, a través de Apple TV.