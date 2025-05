El iraní Jafar Panahi ganó en Cannes otra Palma de Oro teñida de cine y política

Un simple accident, la película más reciente del aclamado director iraní Jafar Panahi, ganó este sábado la Palma de Oro del Festival de Cannes, la más importante competencia cinematográfica del calendario anual. Panahi, conocido por su destacada obra fílmica y también por su fuerte toma de posición política en contra del régimen que gobierna su país, recibió la distinción en el escenario del Teatro Grand Lumière de manos de las actrices Cate Blanchett y Juliette Binoche, esta última presidenta del jurado oficial de este año.

Por primera vez en los últimos 15 años, Panahi pudo presentar en persona una película en Cannes. En 2010 había sido condenado por las autoridades iraníes, fue encarcelado dos veces y recibió una prohibición absoluta para filmar durante una década y media, no obstante lo cual siempre se las ingenió para hacer en la clandestinidad algunas obras muy destacadas, que en varios casos fueron estrenadas en Cannes.

El iraní Jafar Panahi agradece la Palma de Oro. Detrás, la actriz Cate Blanchett, que entregó el premio SAMEER AL-DOUMY - AFP

La flamante ganadora de la Palma de Oro fue rodada en esas condiciones, de forma clandestina, y financiada por productores franceses. El premio mayor de este año confirma una vez más la histórica tendencia del festival de reconocer las obras de calidad, firmadas por autores destacados, que suelen funcionar al mismo tiempo como declaraciones políticas.

“Es el momento de pedir a todos los iraníes de todas las opiniones que pongamos de lado nuestras diferencias porque ahora mismo lo más importante es la libertad de nuestro país. Nadie debe atreverse a decirnos lo que debemos dirigir, hacer o llevar puesto”, señaló Panahi al agradecer desde el escenario la Palma de Oro que acaba de ganar.

A su llegada a Cannes, Panahi había dicho que no estaba preocupado por las posibles represalias que podría recibir de parte de las autoridades políticas y los líderes religiosos iraníes por el contenido de Un simple accident, en cuya trama vuelve a cuestionar y a denunciar los abusos de poder del régimen que gobierna su país.

Una imagen de Un simple accident, la película iraní que acaba de ganar la Palma de Oro en Cannes

La película, que mezcla al thriller político con la comedia de enredos más absurda, comienza con un accidente en una ruta. A partir de ese momento se desencadena una serie de hechos y consecuencias que dejan a la vista las arbitrariedades de un régimen que no hace más que dañar hasta lo más profundo de la sociedad iraní.

Protagonizada en su mayoría por actores no profesionales, el film que acaba de ganar el premio mayor de Cannes 2025 (cuyo título internacional es It Was Just an Accident, Fue solo un accidente) fue adquirido por la plataforma MUBI, que lo estrenará en la Argentina y toda América latina en fecha todavía a confirmar.

Panahi ya había ganado en Cannes el premio al mejor guión en 2018 por Tres caras, además de importantes galardones en otros grandes festivales como el Oso de Oro en Berlín 2025 por Taxi Teherán y el premio especial del jurado en Venecia 2022 por Los osos no existen.

Premios para Brasil

El jurado encabezado por Binoche tuvo un especial reconocimiento hacia el cine brasileño, que después del histórico triunfo en el Oscar internacional para Aún estoy aquí presentó en Cannes otra película muy elogiada, cuya trama se desarrolla en escenarios de la última dictadura militar en el país vecino. Se trata de El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho (Aquarius, Bacurau), que ganó los premios a mejor dirección y mejor actor (Wagner Moura).

El director brasileño Kleber Mendonça Filho posa con el premio que ganó en Cannes junto a su legendario colega francés Claude Lelouch Joel C Ryan - Invision

El film gira alrededor de la figura de un profesor universitario (Moura), que vuelve a Recife después de sufrir varias amenazas y persecuciones para reencontrarse con su hijo pequeño, ignorando que el poder dictatorial lo persigue y le puso precio a su cabeza.

El reparto de premios de Cannes 2025 confirmó la mayoría de los pronósticos adelantados por expertos y críticos especializados. Además de anticipar el premio mayor para Panahi venían señalando durante el transcurso del festival que la nueva película del danés Joachim Trier se llevaría alguno de los galardones más destacados. Y así ocurrió.

El brasileño Wagner Moura (mejor actor en Cannes 2025) en una imagen de la premiada película Agente secreto

Sentimental Value , la nueva película del aplaudido director de La peor persona del mundo , obtuvo el Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia de Cannes 2025. Protagonizada por la misma protagonista de su film anterior, Renate Reinsve, el veterano Stellan Skarsgård y la estrella de Hollywood Elle Fanning, se anticipa como un relato sobre la melancolía, la reconciliación y la familia, y está ambientada en el mundo del cine.

El danés Joachim Trier habla tras recibir su premio este sábado en Cannes; detrás, el jurado oficial de la muestra Joel C Ryan - Invision

Otros habitués de Cannes, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, se llevaron el premio al mejor guion por Young Mothers; el Premio del Jurado fue compartido por la directora alemana Mascha Schilinski (Sound of Falling) y el director español Oliver Laxe (Sirât), y como mejor actriz fue reconocida una debutante absoluta de 23 años, la francesa Nadia Melliti, protagonista de La petite dernière, coproducción franco-alemana de la directora Hafsia Herzi, francesa de padres magrebíes.

Sin presencia argentina

Resurrección, la aclamada película del cineasta chino Bi Gan, obtuvo un Premio Especial del Jurado en un festival en el que brilló por su ausencia la presencia argentina, limitada este año a algunas presencias circunstanciales (como la del actor Peter Lanzani, que llegó como parte del elenco de un film italiano) y el rescate, en la sección Cannes Classics, de Más allá del olvido (1956), de Hugo del Carril, presentada por primera vez en una copia restaurada en nuestro país.

La ceremonia de entrega de este sábado estuvo precedida por un largo momento de incertidumbre, debido al extenso corte de luz que afectó durante al menos cinco horas a buena parte del sur de Francia, y especialmente a toda la Costa Azul, en apariencia a raíz de un presunto sabotaje a la infraestructura eléctrica.

El director iraní Panahi festeja el premio mayor del Festival de Cannes que obtuvo este sábado SAMEER AL-DOUMY - AFP

La interrupción del servicio alteró seriamente la actividad de los hoteles y los comercios de Cannes, además de provocar un caos de tránsito en los accesos a la ciudad y extensas demoras en la red ferroviaria. El actor británico Josh O’Connor, protagonista de dos de las películas en competencia y candidato a ganar el premio al mejor intérprete, tuvo que cancelar toda su agenda de entrevistas porque el corte de luz lo obligó a adelantar su partida de Cannes para seguir rodando una película.

Esta anomalía provocó además la cancelación de todas las funciones previstas fuera del Palacio de los Festivales. Allí, en la sede de la muestra, la rutina prevista nunca se alteró porque el lugar contaba con un generador de emergencia propio. De todas maneras, la luz volvió antes de la hora anunciada para la ceremonia de clausura, que pudo desarrollarse con total normalidad.