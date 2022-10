El Mundial de Fútbol adelantó el Festival de Cine de Mar del Plata

escuchar

Si bien este año el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se celebrará entre el 3 y el 13 de noviembre, unos días antes de lo habitual debido al inicio del Mundial de Qatar, su compromiso cinéfilo sigue siendo el de siempre, como quedó claro anoche, después del anuncio de las películas que formarán parte de la próxima edición.

“Este es un festival para nada excluyente, que busca tener cada vez más espectadores, sumar gente y lograr que cada vez seamos más las personas que disfrutamos del Festival de Cine de Mar del Plata”, afirmó durante la presentación en el Centro Cultural Kirchner su nuevo director artístico, Pablo Conde, quien encabeza el equipo de programadores integrado por Marcelo Alderete, Paola Buontempo, Francisco Pérez Laguna, Cecilia Barrionuevo y la periodista y crítica de LA NACION María Fernanda Mugica, quien se sumó este año.

La fecha adelantada es apenas un detalle en el marco de una programación sólida que incluye como siempre estrenos mundiales, películas nacionales e internacionales que pasaron por otros grandes festivales, galas, homenajes y muchas de esas “joyas” escondidas que todo festival que se precie debe ofrecer al espectador. Pero también habrá novedades, como la sección ¿Cuánto tiempo es un siglo?, en la que se proyectarán clásicos del cine mudo como Nosferatu, del alemán Friedrich Murnau, o Häxan, del sueco Benjamin Christensen, con música en vivo.

“Tenemos una gran edición”, aseguró por su parte el presidente del festival, Fernando E. Juan Lima, quien no dejó pasar la oportunidad para remarcar que desde el festival hay mucha preocupación por la posible caducidad de los fondos específicos relacionados con la cultura, que deben ser prorrogados por el Senado y que, según dijo, explican “este cine tan rico y diverso que tenemos”. A su lado escuchaban atentos Nicolás Batlle, actual presidente del Incaa, y el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, titulares de las entidades que organizan el festival, así como Fernanda Raverta, titular de Anses y Florencia Saintout, presidenta del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, organismos que también brindarán su apoyo en la presente edición. Asimismo estuvo presente Mariana Avramo, coordinadora de la Cinemateca Nacional Incaa.

Jean Seberg en Sin Aliento junto a Jean Paul Belmondo. filmaffinity.com - Archivo

La apertura homenajeará al recientemente fallecido cineasta francés Jean-Luc Godard con la proyección de su ópera prima, Sin aliento (1960). Además, se podrá ver el documental Godard seul le cinema, que ofrece un recorrido por su carrera de casi siete décadas. La Competencia Internacional por los premios Ástor estará integrada por títulos como O trio em mi bemol, de la portuguesa Rita Acevedo Gomes y So Much Tenderness, de la colombiano-canadiense Lina Rodríguez. Además contará con cuatro estrenos argentinos: Cambio cambio, de Lautaro García Candela; Tres hermanos, de Francisco J. Paparella; El rostro de la medusa, de Marisa Liebenthal, y La uruguaya, de Ana García Blaya, basada en la novela de Pedro Mairal y financiada por la productora Orsai Cine del escritor Hernán Casciari a través de un sistema de crowdfunding.

También habrá varios argentinos en la Competencia Latinoamericana, donde se podrá ver lo último del cineasta, escritor y dramaturgo Santiago Loza, Amigas en un camino de campo, así como Trenque Lauquen, de Laura Citarella y Errante. La conquista del hogar, de la reconocida fotógrafa Adriana Lestido, además de Notas para una película, del chileno Ignacio Agüero y El visitante, del boliviano Martín Boulocq, entre otros títulos.

En la Competencia Argentina se estrenan Búfalo, de Nicanor Loreti, basada en la historia real del peleador Alejandro “el Búfalo” Ortiz (interpretado por el boxeador Sergio “Maravilla” Martínez), el documental Luminum, en el que Maximiliano Schonfeld sigue a una madre y a una hija fanáticas de los ovnis; Juana Banana, de Matías Szulanski y Barrio modelo, de Mara Pescio, entre otras producciones. Por su parte, Estados alterados –la sección competitiva que incluye las propuestas más experimentales– incluye películas como Fogo-Fátuo, del portugués Joao Pedro Rodrigues y Human Flower of Flesh, de la alemana Helena Wittmann.

Bruce Willis en Duro de matar, de John McTiernan

Uno de los principales invitados internacionales de esta edición, que volverá a ser completamente presencial, será el estadounidense John McTiernan, director de películas emblemáticas de los años 80 y 90 como Depredador (1987), Duro de matar (1988) y La caza del Octubre Rojo (1990).

En Autores y autoras se podrán ver los nuevos trabajos de importantes nombres del cine como Walk Up, del coreano Hon Sang-soo –uno de los infaltables de cada edición-; Un beau matin, de la francesa Mia Hansen-Love; No Bears, del iraní Jafar Panahi; Pacifiction, del español Albert Serra;, Tales of the Purple House, del iraquí Abbas Fahdel, y la representante sueca en la competencia por el Oscar, Boy From Heaven, de Tarik Saleh, que obtuvo el premio al mejor guion en Cannes. También forma parte de esta sección El menú, del director de series como Succession Mark Mylod. Se trata de una historia ambientada en el mundo culinario con un elenco de alto perfil: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult.

Además, previo a su estreno en Netflix, se presenta la nueva película del director chileno Sebastián Lelio, El prodigio, en la que Florence Pugh interpreta a una enfermera que investiga el extraño caso de una niña que afirma llevar meses sin comer en la Irlanda del siglo XIX. La sección incluye lo nuevo de los argentinos José Campusano y Raúl Perrone y un programa con tres cortos de lujo: Camarera de piso, de Lucrecia Martel; Le Pupille, de Alice Rohwacher, y El sembrador de estrellas, de Lois Patiño. En tanto, Alcarrás, la esperada segunda película de la española Carla Simón, con la que se alzó este año con el Oso de Oro en la Berlinale, se estrenará en la sección Nuevas autoras, nuevos autores.

Entre otras cosas, habrá un ciclo titulado Generación VHS Presenta: comedias británicas inoxidables, conformado por películas como And Now for Something Completely Different (1971), primer trabajo en cine de los Monty Python y Cuatro bodas y un funeral (1994), de Mike Newell. No será el único espacio para la comedia: vale la pena asomarse a las ¡tres! delirantes producciones del francés Quentin Dupieux de la sección Hora Cero. “Hace falta que nos volvamos a reír y compartamos la risa en el cine”, subrayó Conde.

Además de McTiernan, quien formará parte del ciclo Charlas con maestras y maestros, también viajarán a Mar del Plata la cineasta francesa Patricia Mazuy y el director alemán Heinz Emigholz. El festival le dedicará una retrospectiva a la primera y un foco al segundo. También habrá un homenaje a Leonardo Favio en el décimo aniversario de su muerte, una gran oportunidad para apreciar en pantalla grande películas como El dependiente (1969), Juan Moreira (1973) y Nazareno Cruz y el lobo (1975).

Escena de la película Nazareno Cruz y el lobo, de Leonardo Favio, que volverá a verse en pantalla grande en la retrospectiva dedicada al cineasta Archivo

Por si fuera poco, el festival contará con una retrospectiva dedicada a la actriz japonesa y directora Kinuyo Tanaka (1909-1977), y un foco sobre el cineasta experimental lituano-estadounidense Jonas Mekas en el centenario de su nacimiento. En tanto, el Foro de Cine y Perspectiva de Género volverá a celebrarse por quinto año consecutivo.

También habrá homenajes a figuras nacionales como Cecilia Roth, Ricardo Darín, la directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Paula Félix-Didier, y el Cineclub Núcleo. En tanto Argentina, 1985, de Santiago Mitre, tendrá una proyección al aire libre en el marco de las actividades especiales.

Además, este año el festival estará acompañado por primera vez por un podcast disponible en Spotify, Suban el volumen, conducido por el crítico Juan Pablo Cinelli y en el que el equipo de programación brindará un repaso de cada una de las secciones y aportará claves para comprender la lógica del festival. “Este es un festival hermoso, inabarcable, para disfrutar las 24 horas, incluso sin ver películas, porque hay muchísimas otras actividades que nos hablan de este mundo rico y diverso del cine”, resumió por su parte Lima.

Temas Festival de Mar del Plata