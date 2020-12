Al Pacino, en una escena de El Padrino III Fuente: Archivo

A días del estreno de la nueva versión de El Padrino III, Andy García habló sobre el film original. Si bien el actor, quien fue nominado a un premio Oscar por su trabajo como Vincent Corleone, se sintió conmovido al ver el nuevo film con algunos de sus compañeros, dijo que nunca entendió la insatisfacción con el final de la trilogía.

Francis Ford Coppola estuvo trabajando en una película con material que había sobrado de las grabaciones de El Padrino III, que se estrenó en 1990. Con modificaciones tanto al principio como al final de la trama, El Padrino Epílogo: la muerte de Michael Corleone estará disponible en algunas salas de cine de los Estados Unidos y luego se podrá ver en plataformas de streaming.

Días atrás algunos de los protagonistas -además de García, estuvieron Al Pacino y Diane Keaton- pudieron ver la reversión del film en una función privada. Todos los presentes se mostraron contentos con la obra terminada. Sin embargo, no comparten la mirada sobre el film original. Mientras que Keaton admitió que nunca supo bien por qué, pero hubo algo que no le cerró de la última entrega de la saga, García, en diálogo con The Hollywood Reporter, dijo todo lo contrario.

"Nunca tuve ningún problema con la primera, pero es algo muy cercano para mí", dijo. En el film, él interpreta a Vincent, el hijo ilegítimo de Sonny Corleone (James Caan), quien asciende para convertirse en cabeza de familia. "Hay una claridad en esta versión que Francis quería", sumó.

Entre los argumentos que sostuvo García se encuentra que como las dos primeras películas eran consideradas dos de las mejores producciones de la historia del cine, era lógico que la tercera fuera observada con un microscopio. Según opinó el actor, a pesar de haber obtenido pocas nominaciones a los premios Oscar, las críticas y los desaires que recibió el film fueron injustificados.

El rol de Sofia Coppola

Andy García considera que el tercer film de la saga El Padrino fue maltratado por la crítica Fuente: Archivo

"Creo que un montón de cosas fueron injustas, especialmente cómo fue tratada Sofia [Coppola]", agregó. Recordemos que Winona Ryder había sido originalmente la elegida para encarnar a Mary Corleone, pero tuvo que abandonar al poco tiempo de que comenzara la producción por una orden del médico, ya que se encontraba agotada. Sofía se hizo cargo del rol en la película de su padre.

García insistió en que espera que los fans vean el nuevo film y vean su trabajo con otra luz. "Pienso que si la gente vuelve a mirar el film, va a ver un trabajo realmente honesto, profundo y conmovedor en la actuación de Sofia. Creo que hay una gran tragedia en este personaje, se trata de una interpretación muy valiente y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos", expresó el actor.

Sobre su papel, explicó que no puede elegir un momento favorito, pero dijo que el traspaso de poder de Michael a Vicent hacia el final fue una escena muy delicada, así como el momento en que él acuerda dejar de lado el amor por Mary en pos de asumir la enorme responsabilidad de ser el sucesor.

