El Papa en el cine, los títulos imperdibles para pensar la figura del Sumo Pontífice y los misterios vaticanos

Este domingo, la esperada llegada del papa León XlV a la Argentina también reavivó algunos consumos vinculados a la cultura y el entretenimiento en torno a la temática eclesiástica.

El arte sacro, la pintura, la música y el teatro han pensado la fe y sus simbologías y el ideario del Vaticano de acuerdo a los cánones de cada corriente estética. El cine, por su parte, ha dado cuenta, en incontables oportunidades, sobre la vida, obra, misterios y protocolos en torno a la figura de varios de los pontífices más destacados de la historia. Robert Francis Prevost, quien contó con 266 antecesores al frente de la Iglesia católica, no será la excepción.

Directores consagrados como Wim Wenders y cineastas menos academicistas como Nanni Moretti, se han fijado en la figura papal y su peso específico en las historias vaticanas y el destino de la fe cristiana. Ficción y documentales, del circuito mainstream al indie, a la pantalla grande y a las plataformas no les fue indiferente el acontecer de la más alta cúpula de la creencia católica apostólica romana.

Aquí un listado por algunos films relevantes que vale la pena revisitar, mientras el país vive horas emotivas debido a la histórica presencia papal, acontecimiento que no sucedía desde 1987, cuando Juan Pablo ll pisó por segunda vez tierra argentina.

Los dos Papas

Fernando Meirelles, uno de los cineastas brasileños más destacados de su generación, le otorgó tintes dramáticos a esta producción de tono biográfico en torno a la sucesión papal y el contrapunto entre dos pontífices con miradas ideológicas opuestas.

El conservadurismo de Benedicto XVl y la mirada reformista del jesuita Jorge Bergoglio, futuro papa Francisco, aportan diálogos profundos, picardía semántica y, sobre todo, un contrapunto en torno a la concepción del mundo y de la propia Iglesia, con el trasfondo de la renuncia vaticana de Joseph Alois Ratzinger.

El film también va en busca de la relación que logran entablar dos de las figuras con mayor peso histórico en los claustros enfrentados a la plaza San Pedro.

Uno de los aciertos del material es la elección de Anthony Hopkins para interpretar a Benedicto XVl, Jonathan Pryce como Jorge Bergoglio y a Juan Minujín en la piel del futuro pontífice argentino en sus años de juventud.

Disponible en Netflix

El papa Francisco, un hombre de palabra

El alemán Wim Wenders se alejó de la ficción para acompañar al primer Papa de América del Sur y el primer jesuita en llegar a la responsabilidad máxima de la feligresía católica.

La cámara del director de títulos como París, Texas y Días perfectos marchó junto al Papa que hizo un culto de la austeridad, siendo coherente con su cercanía con el ideario de San Francisco de Asís.

Wenders fue en busca del retrato más íntimo del argentino Jorge Bergoglio y de su modo de entender la fe, la cercanía con los fieles, su preocupación social y por la preservación de los recursos naturales y animales. Un material que permite ingresar en facetas desconocidas de quien fuera uno de los pontífices más carismáticos de la historia vaticana.

Disponible en Netflix (sólo en algunas plazas), Apple TV Store (alquiler).

Cónclave

De producción británico-estadounidense, este título atraviesa su relato narrativo desde los parámetros del suspenso psicológico, descorriendo el velo a la intimidad de las deliberaciones vaticanas en torno a la elección del heredero de San Pedro.

Las laberínticas controversias del Colegio Cardenalicio, las pujas de poder, las encerronas y traiciones y las nobles aspiraciones de quienes desean servir siguiendo la palabra de Dios con entrega se retratan en este material de notable factura y de diálogos inteligentes y suspicaces.

Edward Berger, ganador del Oscar por su producción bélica Sin novedad en el frente, encontró en Ralph Fiennes, Stanley Tucci y John Lithgow una trinidad artística relevante para darle vida a los cardenales de mayor peso específico en torno a la elección de un nuevo Santo Padre. Isabella Rossellini también se luce en un ecosistema claramente patriarcal.

Disponible en Flow (alquiler), Apple TV Store (alquiler y compra)

Habemus Papam

El irreverente Nanni Moretti le aportó a su material un tono diferente con el que suele ser abordado el tópico papal en el cine.

En este caso, su producción se centra en la inesperada fobia y ataque de pánico que sufre un Pontífice recién elegido, antes de salir a saludar a la multitud que aguarda en la plaza San Pedro, frente al Vaticano.

La tradicional “fumata blanca” de rigor será el prefacio para una situación inusual que pondrá en vilo al mundo.

Se destacan los trabajos de Michel Piccoli, como el cardenal Melville -elegido Papa-; Jerzy Stuhr, en el rol del portavoz que expondrá excusas públicas ante la demora de la aparición pública del nuevo Sumo Pontífice y el propio director Nanni Moretti en la composición de del psiquiatra que buscará equilibrar al cardenal en aprietos.

Disponible en Prime Video