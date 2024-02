escuchar

Es indudable que la secuela de Gladiador, es uno de los tanques más importantes que prepara Hollywood. La segunda entrega del taquillero film dirigido por Ridley Scott, tiene su estreno pautado para noviembre de este año. Sin embargo, los numerosos contratiempos que surgen durante su rodaje, hacen pensar que su estreno quizá sufra una demora. Y en ese contexto tan accidentado, los números en rojo de la producción y una inversión que superó por mucho lo calculado, hacen de este proyecto uno de los más arriesgados de la industria en la actualidad.

El director Ridley Scott estrenó la primera Gladiador en el 2000, y casi 25 años después vuelve para la secuela

Según un artículo publicado por The Hollywood Reporter, el presupuesto de Gladiador 2 superó por mucho la inversión calculada, y de los 165 millones de dólares que debía salir el film, fuentes internas aseguran que la producción lleva gastados unos 310 millones aproximados. Una voz anónima vinculada al film, asegura en esa nota: “Es un pozo sin fondo. Nadie o lo está gestionando”. Las causas en ese subidón del presupuesto, son variadas y si bien hubo problemas internos, también hubo otros conflictos externos al rodaje.

La huelga de actores que paralizó a Hollywood durante varias semanas, tuvo un impacto directo en Gladiador 2. A lo largo de los meses que esa protesta congeló el trabajo de toda la industria, este film perdió cerca de 600 mil dólares por semana, lo que dejó al final de la medida de fuerza, un saldo de diez millones de dólares menos, hasta que Ridley Scott pudo reanudar la filmación en diciembre.

Gladiador 2 superó por mucho su presupuesto inicial Grustock - Shutterstock

Por otra parte, la organización PETA (que vela por el bienestar físico de los animales en el marco de un rodaje), denunció en medios que en Gladiador 2 hubo casos de caballos y monos que sufrieron maltratos en el set. El otro factor no menor, ocurrió durante junio, cuando un gravísimo accidente dejó a seis personas del equipo técnico con quemadura. Si bien algunos de los afectados recibieron atención rápidamente y las secuelas no llegaron a mayores, otras necesitaron ser hospitalizadas para tratar sus heridas.

De esa manera, se produce un verdadero cocktail de situaciones desafortunadas que nadie de la producción parece poder controlar- Y en caso de no ser un fenomenal éxito de taquilla, Gladiador 2 amenaza con convertirse en uno de los mayores fracasos financieros de los últimos años.

Paul Mescal, el elegido

Paul Mescal TOM JAMIESON - NYTNS

La estrella en ascenso, Paul Mescal, se convirtió en la gran elección de Ridley Scott para ser el protagonista de Gladiador 2. El actor irlandés, mejor conocido por su papel en Normal People de Hulu, será el encargado de darle vida a Lucius, el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), personaje que en la primera entrega era un niño, pero ahora, años después, enfrentará sus propias batallas como adulto. El papel protagónico para este nuevo film fue bastante cotizado. Actores como Miles Teller, Austin Butler, Richard Madden y Timothée Chalamet fueron considerados para el rol. Sin embargo, tras una favorable reunión entre Scott y Mescal, este último fue quien salió victorioso con la elección.

Pedro Pascal Jordan Strauss - Invision

Otro de los nombres importantes dentro del elenco, es el de Pedro Pascal. El intérprete chileno que comenzó a ganar popularidad a través de su participación en Game of Thrones, se consolidó gracias a The Mandalorian y The Last of Us, como una de las figuras más queridas y seguidas por el público. Y a esa racha de proyectos exitosos se sumó este film.

Russell Crowe James Devaney - GC Images

Por otra parte, Russell Crowe, protagonista de Gladiador, confesó tener sentimientos encontrados sobre esta secuela. El actor neozelandés dijo que si bien no sabe nada sobre la continuación (de la que no forma parte por motivos obvios vinculados a la historia), aseguró que está “ligeramente celoso” del proyecto. “Mira, lo único que siento es un poco de envidia, ¿sabés? Porque yo era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia en mi vida”, dijo al sitio Collider, al recordar el largometraje por el que ganó el Oscar al Mejor actor.

“Es algo que cambió mi vida, de verdad. Cambió la forma en que la gente me veía y lo que hago para ganarme la vida”, expresó. “He tenido suerte de participar en un montón de grandes películas, pero lo que me dio esa es increíble”, agregó. Y añadió: “No siempre se consigue ese tipo de longevidad con cada película que haces, así que, obviamente, ocupa un lugar especial en mi corazón”.

