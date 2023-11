escuchar

Un minuto después de la medianoche de hoy, la larga huelga de los actores de Hollywood llegó a su fin . Con el acuerdo alcanzado entre el Sindicato de intérpretes y la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión), la asociación que nuclea a los estudios de cine y TV y las plataformas de streaming, la industria audiovisual por fin podrá reiniciar su marcha luego de 118 días de pausa . Más allá de los detalles del compromiso que se firmará mañana y los modos en que modificará a la industria de aquí en adelante, la prioridad de creativos y productores es retomar el trabajo para poder anunciar fechas de estreno de películas y series que los espectadores empezaban a dudar que alguna vez llegarían a ver.

Así, a pocas horas del histórico acuerdo el calendario de lanzamientos ya empezó a tomar forma. Entre los films que volverán al trabajo luego de haber detenido sus rodajes y, por ende, perdido sus fechas de estreno asignadas, están Deadpool 3 , la nueva entrega de Capitán América que podría llegar a los cines el último fin de semana de julio de 2024 y Beetlejuice 2 que tendría su lanzamiento en septiembre. Por otro lado, a principios de 2024 comenzarán los rodajes, postergados primero por la huelga de guionistas y luego la de actores, de Tron 3, la película de Minecraft protagonizada por Jason Momoa, Mortal Kombat 2 y la comedia Good Fortune que encabezarán Keanu Reeves y Seth Rogen.

David Corenswet y Rachel Brosnahan, los nuevos Superman y Lois Lane, en la película de James Gunn

Entre los proyectos más esperados que quedaron en suspenso por las huelgas están Superman Legacy , la nueva vuelta del superhéroe que dirigirá James Gunn quien ya adelantó que su idea es comenzar a filmar la película en marzo con el objetivo de llegar a estrenarla en junio de 2025. Mientras tanto, The Brave and the Bold Batman, el film sobre las aventuras de Bruce Wayne y su hijo Damien que tendrá a Andy Muschietti como director deberá esperar a que el realizador argentino complete la producción de la serie de HBO Max Welcome to Derry, precuela de It. Las complicaciones y superposiciones entre los planes de los proyectos televisivos y los cinematográficos serán la norma en los meses por venir. Especialmente cuando involucren a los actores y realizadores más solicitados en ambos medios. Ese es el caso de Pedro Pascal quien tenía había armado su año laboral con el tiempo justo para filmar primero la secuela de Gladiador a las órdenes de Ridley Scott para luego dedicarse a la segunda temporada de la serie The Last of Us. Con esos planes postergados por las medidas de fuerza de los sindicatos de guionistas y actores, ahora el intérprete chileno tendrá que darle prioridad, así lo establece su contrato, a la producción de la película por sobre la ficción de HBO cuya grabación tendrá que organizarse alrededor del rodaje del film lo que inevitablemente atrasará el lanzamiento de la nueva temporada de la serie.

La televisión aumenta la velocidad

Stranger Things

Si la industria cinematográfica está apurada por retomar su actividad para tratar de evitar el colapso de las salas de cine en peligro de quiebra en el mercado norteamericano, la televisión tiene sus propias necesidades. En el caso de Netflix, con el volumen de sus estrenos notablemente reducido y la falta de capítulos nuevos de sus grandes éxitos causados por las huelgas, la necesidad de ponerse a trabajar era imperiosa. Por eso, apenas se conoció la noticia del acuerdo entre el sindicato de los actores y los estudios también se supo que la producción de Stranger Things estará lista para retomar las grabaciones de su última temporada en un par de semanas. Otros proyectos de alto perfil en la vía rápida incluyen a la tercera temporada de la comedia Hacks y la esperada serie El pingüino, protagonizada por Colin Farrell, ambas de HBO Max, la segunda temporada de The Old Man (Star+), con Jeff Bridges, los episodios finales de Yellowstone y la nueva temporada de Mayor of Kingstown protagonizada por Jeremy Renner (Paramount+).

Algunas producciones televisivas tendrán sus propios desafíos en los meses por venir. En el caso de Emily en Paris, de Netflix, y la anunciada Etoile, el nuevo proyecto de Amy Sherman-Palladino, ambas programadas para grabarse en la capital francesa, las demoras ocasionadas por las huelgas no solo afectaron sus fechas de estreno ya programadas sino que resultaron en una carrera contra el tiempo de sus realizadores para terminar los rodajes antes del comienzo de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París entre julio y agosto del año próximo.