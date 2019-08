El regreso de It: Andy y Barbara Muschietti vuelven a asustar

Barbara y Andy Muschietti regresaron a la Argentina para presentar It Capítulo 2 Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

Andy y Bárbara Muschietti regresaron el jueves por la noche a Los Ángeles casi en el mismo momento en que comenzó a vivirse en Hollywood la cuenta regresiva hacia el estreno de It Capítulo 2,el episodio final de la nueva y muy esperada adaptación del clásico relato de terror de Stephen King. La película llegará el jueves 5 de septiembre a nuestro país, un día después a los Estados Unidos y se presentará durante ese fin de semana de manera simultánea en 38 países, lo que habla de lo ambicioso del lanzamiento, a la altura de cualquier tanque de Hollywood ligado al mundo de los superhéroes o a los títulos de animación más fuertes.

Con Andy como director y su hermana como productora, al igual que en la primera película (estrenada en 2016), este regreso al mundo de Stephen King fortaleció como nunca el privilegiado lugar y el reconocimiento que nuestros compatriotas se fueron ganando durante los últimos años en la capital mundial del entretenimiento.

"Gracias lo que pasó con la primera pudimos en esta segunda parte salirnos con la nuestra haciendo una película más grande, con otra escala y un elenco duplicado. Esta película se vive como más grande en todo sentido. Hicimos una película a la altura de las ambiciones que tiene", señaló Andy Muschetti a LA NACION en un salón del Hotel Alvear, suerte de cuartel general del encuentro que él y su hermana compartieron con los medios argentinos durante una breve e intensa visita a su Buenos Aires natal.

En el momento de la charla, los Muschietti todavía no conocían las primeras repercusiones de It Capítulo 2, reflejadas en los medios más influyentes de Hollywood. Sobre la base de los comentarios que algunos críticos y espectadores que pudieron verla por anticipado dejaron en las redes sociales, Entertainment Weekly adelantó que esta secuela ya fue definida como "ambiciosa" y "espeluznante", pero algunos ponen énfasis en su duración (dos horas y 49 minutos).

The Wire, mientras tanto, destaca los elogios a la actuación de Bill Hader, que interpreta de adulto a Richie Tozier, uno de los integrantes del Club de los Perdedores, que se reencuentra 27 años después de los episodios narrados en la primera película para poner fin a las terroríficas andanzas del siniestro payaso Pennywise. Ya se habla de una escena en la que Hader "se roba la película" y gana merecimientos suficientes como para entrar ya mismo en la próxima carrera por el Oscar.

El club de los perdedores vuelve para enfrentar sus miedos otra vez

A los Muschietti, cuyas acciones en Hollywood ascienden día a día, este debate los expondrá como nunca. Y en medio de las repercusiones por la película de terror más esperada de 2019, con un lanzamiento global que saca ventaja del hecho de que lo más fuerte del cine de superhéroes y de animación de esta temporada ya fue estrenado, también coloca sobre la mesa el futuro de ambos. Siempre alrededor de proyectos con altísimo perfil.

"Llevamos cinco años metidos en It -confiesa Andy-. Pero necesitamos parar y tomarnos unas vacaciones antes de tomar cualquier decisión y no estoy en condiciones de hacerlo ahora". Agrega Bárbara: "Estos son momentos en los que nos está cayendo de todo sobre el escritorio y queremos ser muy cautos".

El proyecto más fuerte en el que se menciona a Muschietti es el de la próxima película de Flash, como parte del universo de superhéroes de DC Comics. El mes pasado, en San Diego, Muschietti recibió muchísimas consultas al respecto. Hasta hubo quienes ya dieron por hecha su incorporación al proyecto. "Hay buenas intenciones de todas partes para que haga Flash, me interesa, me gusta", admite Muschietti lejos del ruido, envuelto en la calma de Buenos Aires. Pero cualquier decisión se va a tomar, dice, después de las vacaciones y con la cabeza fría.

Hay otras ideas, propuestas y nombres que darán vuelta alrededor de la cabeza de Andy y Bárbara durante esa pausa. La película de Attack on Titan, uno de los títulos más fuertes de la animación japonesa en la actualidad. Una posible remake de Audillos (The Howling), otro clásico moderno del cine de terror. Otra visita al mundo de Stephen King, en este caso como productores de Carretera maldita (Roadwork), al que se sumaría Pablo Trapero. Y La máquina del tiempo. "El libro me gusta mucho, pero más todavía la película de George Pal, con Rod Taylor, una de mis favoritas. Este proyecto no me lo trajo nadie y no va a ser una remake, sino un proyecto muy personal. Tengo escrito un bosquejo de una especie de secuela de la historia original, un híbrido pensado para las nuevas audiencias", adelanta Andy.

A Andy Muschietti lo tientan para que se sume detrás de cámaras del mundo de los superhéroes: "Hay buenas intenciones de todas partes para que haga Flash, me interesa, me gusta" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

Si los Muschietti se toman su tiempo es porque tienen plena conciencia del lugar que ocupan y no quieren dar ningún paso en falso. "Tenemos que hacerlo por cómo está cambiando el negocio -reflexiona Bárbara-. Y no hablo de los cambios de los últimos cinco años, sino de los últimos doce meses y de cómo va a seguir cambiando a pasos gigantescos. Estamos todos a la expectativa, viendo qué va a pasar con todas las megafusiones y los conglomerados que surgen de ellas: Disney-Fox, AT&T-Warner, CBS-Viacom. En este momento, el juguete brillante que tiene cada uno es la nueva plataforma digital que les permita competir con Netflix y Amazon. Son tiempos de mucha incertidumbre. Y nosotros tenemos que seguir concentrados como estuvimos siempre en hacer películas que querramos ver, que transmitan emociones, que nos enorgullezcan".

Dicen que no están buscando hacer la película más grande. Que si el futuro los lleva hacia el mundo de los superhéroes lo celebrarán, pero sin verlo como objetivo de máxima. "Ya está. Ya llegamos. A este nivel, con 50 millones más o menos de diferencia entre un proyecto y otro, más o menos estamos con las herramientas como para hacer la película que queremos", completa Bárbara.

¿En qué clase de película sueñan? "Historias que lleven a la gente a vivir grandes experiencias emotivas. Es lo que falta en la ecuación general de las películas más grandes. El público está demasiado acostumbrado a pagar su entrada para ver algo espectacular a nivel visual, pero sin tanto sentimiento, emoción o corazón".

Los Muschietti no se sienten foráneos en Hollywood. Lo subraya Bárbara: "La industria siempre valoró a los que venimos desde afuera. Llegamos a Los Ángeles de todas partes con otro bagaje, otra mirada. Los latinoamericanos tenemos mucha cintura. Aprendemos rápido a navegar porque ya hemos navegado toda la vida en nuestro países. Venir de otro lado nunca nos jugó en contra. En el fondo, todos somos extranjeros en Hollywood".

Libertad creativa

Andy Muschietti destacó más de una vez durante la charla el valor de la libertad creativa que tuvo para hacer It Capítulo 2. "No tuvimos en ese sentido ninguna limitación. Lo bueno de haber hecho hace unos años una película como Mamá, que nosotros mismos creamos, nos permitió entrar pisando bastante fuerte en la industria. Partimos desde un lugar de mucha credibilidad y a partir de eso nos dejaron hacer mucho más de lo que creíamos", describió Andy.

El único dilema que tuvieron que enfrentar tuvo que ver con la duración de la película. El primer guion de It Capítulo 2 tenía 160 páginas. "La historia era buenísima. Estaba todo ahí. Pero el guion era muy largo. Entonces le dijimos al estudio que quizá valdría la pena hacer más de una película. Sin ánimo de cálculo, puramente por la riqueza de la historia y el deseo de contarla bien. Pero eso llegó un poco tarde", admiten los Muschietti.

La dificultad objetiva apareció en el mismo momento en que se estrenó la primera It. El éxito inmediato llevó a Warner a anunciar sin demoras la fecha de lanzamiento de la secuela. Los Muschietti entendieron que ya no había tiempo posible para hacer dos películas, por lo que le advirtieron al estudio que la película iba a ser extensa. "Llegamos al set con un plan de rodaje de 86 días. Cuando terminé de filmar, el corte editorial original era de cuatro horas. Trabajamos para hacerla más agil y la redujimos a 3 horas con 25 minutos. Una duración todavía inaceptable porque yo no quiero aburrir al público. La gente más de tres horas no se aguanta y prefiero que el público se quede enganchado todo el tiempo", dice el director.

Como es costumbre se hicieron proyecciones de prueba (test screenings) con público para evaluar la primera reacción y actuar en consecuencia. Se exhibió la copia de casi tres horas y media, sin completar los efectos visuales y sin música. "Nos sorprendió el puntaje favorable, aún con esa extensión. Fue altísimo y nos ayudó mucho a que el estudio no nos pidiera acortar mucho más", completó Andy. La copia que se va a estrenar dura dos horas y 49 minutos.

La primera, en los cines

La primera parte de It podrá verse en los cines un día antes del estreno de su continuación. La película de 2016, también dirigida por Andy Muschietti y producida por su hermana Bárbara, se exhibirá en todos los complejos multipantalla del país en las funciones nocturnas del miércoles 4 de septiembre, junto con el adelanto de algunas imágenes de It 2 y un saludo especial grabado por el director argentino. Las entradas ya están en venta.