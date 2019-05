Anjelica Huston Fuente: Archivo

John Wick no necesita frases resonantes ni controversias mediáticas para pisar fuerte y prolongar su presencia en la pantalla. Al personaje que revivió la carrera del ya cincuentón Keanu Reeves le alcanzó un regreso con gloria para derrotar en su tercera aventura no solamente a un incontable número de villanos dispuestos a pagar el millonario precio que se puso por su cabeza. También se las ingenió a puño limpio para vencer a todos los Avengers juntos.

Desde hace una semana, John Wick 3 aparece arriba del último tanque de Marvel en la decisiva taquilla estadounidense. Además de romper allí el invicto de Endgame, acumula una notable marca de recaudación en boleterías desde su estreno (algo más de 105 millones de dólares en apenas cuatro días) y se garantizó de inmediato el anuncio que todos los fans esperaban: tendremos John Wick 4, con fecha ya confirmada de estreno mundial para el 21 de mayo de 2021.

John y Anjelica Huston en 1963 Fuente: Archivo

Al personaje y a la película solamente le faltaba un ingrediente bien ácido para alinear todas las miradas hacia ellas. El condimento picante lo aportó Anjelica Huston , cuya aparición en John Wick 3 es sin dudas la novedad actoral más destacada de esta nueva secuela. En el caso de la hija del gran John Huston e integrante en cuarta generación de una de las más veneradas dinastías cinematográficas y artísticas el interés no surgió solamente de lo que podría haber dicho sobre esta película. La reaparición de la actriz de El honor de los Prizzi (película dirigida por su padre por la que ganó un Oscar) es por sobre todas las cosas la reaparición de una de las contadas figuras de Hollywood que no teme mencionar las cosas por su nombre. Ni preocuparse por las consecuencias de sus afirmaciones.

La polémica estalló luego de la publicación de una de las mejores entrevistas realizadas en los últimos tiempos a una estrella del cine. Se publicó en Vulture (sitio de artes y espectáculos de la revista New York) y comienza con una frase extraordinaria: "No me gustan las películas violentas, pero sí me gusta esta película", dice Anjelica Huston a propósito de su papel, que aparece muy poco en pantalla pero tiene una gran significación dentro de la trama, una profesora de ballet clásico con raíces en Rusia y un lugar clave dentro de las organizaciones criminales enfrentadas al protagonista. La mujer completa la idea: "Esta es una película que habla de un hombre dedicado esencialmente a vengar la muerte de su mascota. Y yo soy una apasionada de los perros".

Pero a Huston le faltaba una justificación más: dijo que aceptó sumarse a John Wick 3 porque siempre está a la búsqueda de proyectos que la impresionen en vez de humillarla. "Como esas historias de bandas de porristas que vuelven a juntarse para dar el último hurra", dijo sin vueltas. De inmediato, el mundo Hollywood interpretó que esas palabras aludían expresamente a la película Poms, otra muestra de las llamadas "comedias geriátricas" en la que un grupo de jubiladas decide armar un equipo de porristas que termina participando en una competencia con grupos similares integrados por jóvenes. Protagonizada por Diane Keaton, Jackie Weaver y Rhea Perlman, se llamará en la Argentina Mejor que nunca y su estreno está previsto para mediados de julio.

Estas afirmaciones de Huston se conocieron el mismo día de la premiere mundial de Poms en Los Angeles. Y ante la consulta de Vanity Fair, Weaver dijo en esa alfombra roja: "Primero me reí. Y después me dije que ella se puede ir a la m...". Algunos días después llegó el momento de repetir esa ceremonia en el caso de John Wick y la que volvió a hablar fue Huston: "Me siento muy mal por las actrices. Ante todo, yo no vi Poms, y en segundo lugar, soy una enorme fan de todas ellas", señaló. Dijo que no le interesaba hacer películas así. "Tal vez me da miedo sentirme vieja", señaló con una sonrisa. Huston cumplirá el 8 de julio 68 años.

Keanu Reeves y Anjelica Huston en John Wick 3 Crédito: BF Cine

A lo largo de la extensa entrevista, Huston recordó de múltiples maneras a su famoso padre (sus problemas de salud, sus infidelidades, el modo en que la hizo debutar en el cine en Camino con el amor y la muerte, en 1970), dijo que nada parece haber cambiado demasiado en el Hollywood de hoy en relación con las reivindicaciones del movimiento #MeToo y habló sobre Jack Nicholson , el verdadero amor de su vida, virtualmente alejado del cine.

Jack Nicholson y Anjelica Huston en una imagen incluida en Mírame, su autobiografía, editada en castellano por Lumen Fuente: Archivo

Lo explica así: "Si no le ofrecen nada tan exquisito como lo que hizo en el pasado, ¿para qué volver? Tiene suficiente dinero como para vivir tres vidas más, y del modo en qué a él le gusta vivir. No sale por ahí gastando fortunas en tapados de piel para regalarle a alguna chica. Y ni siquiera sé si sigue comprando obras de arte. Ahora, en términos de trabajo, ¿qué le ofrecieron? ¿Antes de partir? Eso es un insulto. Se lo dije, no tenía que aceptar papeles como ese. No quiero ver a Jack haciendo cosas como la serie de los Fockers".